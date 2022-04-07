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Украинские войска обстреляли Донецкий в ЛНР - РИА Новости, 07.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220407/donbass-1782300006.html
Украинские войска обстреляли Донецкий в ЛНР
Украинские войска обстреляли Донецкий в ЛНР - РИА Новости, 07.04.2022
Украинские войска обстреляли Донецкий в ЛНР
Украинские войска в четверг обстреляли населенный пункт Донецкий в Луганской народной республике, выпустив семь снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает... РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T14:25
2022-04-07T14:40
в мире
луганская народная республика
обострение ситуации в днр и лнр
владимир путин
россия
украина
донбасс
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ЛУГАНСК, 7 апр - РИА Новости. Украинские войска в четверг обстреляли населенный пункт Донецкий в Луганской народной республике, выпустив семь снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 13.55 с направления населенного пункта Грачево по населенному пункту Донецкий с применением артиллерийского орудия 152 миллиметра (7 снарядов)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220407/donbass-1782248416.html
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в мире, луганская народная республика, владимир путин, россия, украина, донбасс
14:25 07.04.2022 (обновлено: 14:40 07.04.2022)
 
Украинские войска обстреляли Донецкий в ЛНР

Украинские войска выпустили по Донецкому в ЛНР семь снарядов калибра 152 миллиметра

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВоронка от снаряда на одной из улиц в городе Рубежное Луганской народной республики
Воронка от снаряда на одной из улиц в городе Рубежное Луганской народной республики - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Воронка от снаряда на одной из улиц в городе Рубежное Луганской народной республики. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 7 апр - РИА Новости. Украинские войска в четверг обстреляли населенный пункт Донецкий в Луганской народной республике, выпустив семь снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 13.55 с направления населенного пункта Грачево по населенному пункту Донецкий с применением артиллерийского орудия 152 миллиметра (7 снарядов)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
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По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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