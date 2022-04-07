https://ria.ru/20220407/donbass-1782221768.html

В ДНР за сутки ранены 32 мирных жителя

В ДНР за сутки ранены 32 мирных жителя - РИА Новости, 07.04.2022

В ДНР за сутки ранены 32 мирных жителя

Представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило, что за сутки поступили... РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T09:46

2022-04-07T09:46

2022-04-07T09:46

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владимир путин

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 7 апр - РИА Новости. Представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило, что за сутки поступили сведения о ранении 32 мирных жителей, в том числе пятерых детей, в результате обстрелов со стороны украинских войск на ранее освобожденных территориях."За прошедшие сутки поступили сведения о 32 раненых мирных жителях, в том числе пятеро детей, все с ранее освобожденных территорий", - говорится в заявлении представительства, опубликованном в Telegram-канале.Отмечается, что за сутки сообщалось о 15 фактах ведения огня со стороны украинских войск. Всего было выпущено 189 единиц боеприпасов.В то же время штаб территориальной обороны ДНР со ссылкой на минздрав сообщает о 36 пострадавших на освобожденных территориях за прошедшие сутки.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220407/deti-1782219929.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, россия, украина