https://ria.ru/20220407/donbass-1782213579.html
Украинские войска за 50 дней обстреляли ЛНР более 800 раз
Украинские войска за 50 дней обстреляли ЛНР более 800 раз - РИА Новости, 07.04.2022
Украинские войска за 50 дней обстреляли ЛНР более 800 раз
Более 800 обстрелов территории Луганской народной республики со стороны украинских войск зафиксировано с 17 февраля по 7 апреля, сообщает представительство ЛНР... РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T08:32
2022-04-07T08:32
2022-04-07T08:45
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
россия
луганская народная республика
украина
сцкк
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ЛУГАНСК, 7 апр - РИА Новости. Более 800 обстрелов территории Луганской народной республики со стороны украинских войск зафиксировано с 17 февраля по 7 апреля, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."За 7 недель (с 17.02.2022 по 07.04.2022) представительством ЛНР в СЦКК зафиксировано: 801 обстрел территории Республики со стороны вооружённых формирований Украины с применением тяжелого вооружения (реактивные системы залпового огня, артиллерия, минометы)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.В представительстве добавили, что всего за указанный период украинские войска применили 8130 боеприпасов различного калибра, включая ракеты тактического ракетного комплекса "Точка-У" (четыре ракеты), РСЗО БМ-21 "Град" и БМ-27 "Ураган" (1260 снарядов)."Жертвами агрессии ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) за вышеуказанный период стали 30 мирных жителей, из них 12 погибших и 18 человек получили ранения различной степени тяжести, в том числе 3 детей", - говорится в сообщении.Отмечается, что также были разрушены и повреждены 420 домостроений в 23 населенных пунктах, поврежден 61 объект гражданской инфраструктуры.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://radiosputnik.ria.ru/20220407/obstrel-1782211047.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, россия, луганская народная республика, украина, сцкк
08:32 07.04.2022 (обновлено: 08:45 07.04.2022)
Украинские войска за 50 дней обстреляли ЛНР более 800 раз
ВСУ за 50 дней обстреляли ЛНР более 800 раз, применив свыше 8,1 тысячи боеприпасов
ЛУГАНСК, 7 апр - РИА Новости.
Более 800 обстрелов территории Луганской народной республики со стороны украинских войск зафиксировано с 17 февраля по 7 апреля, сообщает
представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"За 7 недель (с 17.02.2022 по 07.04.2022) представительством ЛНР
в СЦКК
зафиксировано: 801 обстрел территории Республики со стороны вооружённых формирований Украины
с применением тяжелого вооружения (реактивные системы залпового огня, артиллерия, минометы)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале
представительства.
В представительстве добавили, что всего за указанный период украинские войска применили 8130 боеприпасов различного калибра, включая ракеты тактического ракетного комплекса "Точка-У" (четыре ракеты), РСЗО БМ-21 "Град" и БМ-27 "Ураган" (1260 снарядов).
"Жертвами агрессии ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) за вышеуказанный период стали 30 мирных жителей, из них 12 погибших и 18 человек получили ранения различной степени тяжести, в том числе 3 детей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что также были разрушены и повреждены 420 домостроений в 23 населенных пунктах, поврежден 61 объект гражданской инфраструктуры.
Россия
начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин
назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса
.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.