https://ria.ru/20220407/dogovor-1782301077.html

Киев в новом договоре изменил положение о военных учениях, заявил Лавров

Киев в новом договоре изменил положение о военных учениях, заявил Лавров - РИА Новости, 07.04.2022

Киев в новом договоре изменил положение о военных учениях, заявил Лавров

Украина в проекте договора с РФ изменила положение о проведении военных учений, не упомянув необходимость получить согласие России, заявил министр иностранных... РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T14:29

2022-04-07T14:29

2022-04-07T14:44

россия

украина

сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. Украина в проекте договора с РФ изменила положение о проведении военных учений, не упомянув необходимость получить согласие России, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.Он отметил, что в Стамбульском документе, переданном в конце марта Украиной, прямо сказано, что в контексте нейтрального, внеблокового безъядерного статуса Украины любые военные учения с участием иностранных контингентов проводятся только с согласия всех государств-гарантов, включая Россию."Однако в поступившем вчера проекте договора это недвусмысленное положение тоже заменено, теперь речь идет о возможности проводить учения с согласия большинства государств-гарантов без всякого упоминания России", - сказал Лавров.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины".По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.

https://ria.ru/20220407/soglashenie-1782297784.html

https://ria.ru/20220407/ukraina-1782299088.html

россия

украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, украина, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)