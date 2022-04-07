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Киев в новом договоре изменил положение о военных учениях, заявил Лавров - РИА Новости, 07.04.2022
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Киев в новом договоре изменил положение о военных учениях, заявил Лавров
Киев в новом договоре изменил положение о военных учениях, заявил Лавров - РИА Новости, 07.04.2022
Киев в новом договоре изменил положение о военных учениях, заявил Лавров
Украина в проекте договора с РФ изменила положение о проведении военных учений, не упомянув необходимость получить согласие России, заявил министр иностранных... РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T14:29
2022-04-07T14:44
россия
украина
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. Украина в проекте договора с РФ изменила положение о проведении военных учений, не упомянув необходимость получить согласие России, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.Он отметил, что в Стамбульском документе, переданном в конце марта Украиной, прямо сказано, что в контексте нейтрального, внеблокового безъядерного статуса Украины любые военные учения с участием иностранных контингентов проводятся только с согласия всех государств-гарантов, включая Россию."Однако в поступившем вчера проекте договора это недвусмысленное положение тоже заменено, теперь речь идет о возможности проводить учения с согласия большинства государств-гарантов без всякого упоминания России", - сказал Лавров.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины".По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.
https://ria.ru/20220407/soglashenie-1782297784.html
https://ria.ru/20220407/ukraina-1782299088.html
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россия, украина, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
14:29 07.04.2022 (обновлено: 14:44 07.04.2022)
 
Киев в новом договоре изменил положение о военных учениях, заявил Лавров

Глава МИД Лавров: Украина в новом договоре изменила положение о проведении военных учений

© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. Украина в проекте договора с РФ изменила положение о проведении военных учений, не упомянув необходимость получить согласие России, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Он отметил, что в Стамбульском документе, переданном в конце марта Украиной, прямо сказано, что в контексте нейтрального, внеблокового безъядерного статуса Украины любые военные учения с участием иностранных контингентов проводятся только с согласия всех государств-гарантов, включая Россию.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
Вчера, 14:18Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Россия будет продвигать свой проект соглашения с Украиной, заявил Лавров
"Однако в поступившем вчера проекте договора это недвусмысленное положение тоже заменено, теперь речь идет о возможности проводить учения с согласия большинства государств-гарантов без всякого упоминания России", - сказал Лавров.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины".
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
Вчера, 14:21Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Киев показал недоговороспособность, заявил Лавров
 
РоссияУкраинаСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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