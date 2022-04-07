https://ria.ru/20220407/dnr-1782312848.html

Турчак поздравил жителей ДНР с годовщиной Дня провозглашения республики

Турчак поздравил жителей ДНР с годовщиной Дня провозглашения республики - РИА Новости, 07.04.2022

Турчак поздравил жителей ДНР с годовщиной Дня провозглашения республики

Донецкая народная республика была основана восемь лет назад, сейчас она встречает День своего провозглашения в новом статусе и борьбе за мирную жизнь в... РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T15:17

2022-04-07T15:17

2022-04-07T15:17

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

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андрей турчак

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Донецкая народная республика была основана восемь лет назад, сейчас она встречает День своего провозглашения в новом статусе и борьбе за мирную жизнь в Донбассе, сказал секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак.Турчак заявил, что 7 апреля восемь лет назад впервые было объявлено о создании Донецкой народной республики. "Так жители Донбасса сказали "нет" итогам киевского майдана. Так они заявили о своем праве говорить на родном языке, чтить память воинов-победителей, а не нацистских пособников, о своём стремлении жить в мире с Россией", - добавил он."Поздравляю всех жителей республики с праздником. Желаю успеха, процветания, мирного неба над головой. Сегодня мы вместе, и это – навсегда", - заключил Турчак.

https://ria.ru/20220406/nezavisimost-1781250297.html

донецкая народная республика

донбасс

россия

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

в мире, донецкая народная республика, донбасс, россия, единая россия, андрей турчак, ситуация в днр и лнр