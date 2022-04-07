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Турчак поздравил жителей ДНР с годовщиной Дня провозглашения республики - РИА Новости, 07.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220407/dnr-1782312848.html
Турчак поздравил жителей ДНР с годовщиной Дня провозглашения республики
Турчак поздравил жителей ДНР с годовщиной Дня провозглашения республики - РИА Новости, 07.04.2022
Турчак поздравил жителей ДНР с годовщиной Дня провозглашения республики
Донецкая народная республика была основана восемь лет назад, сейчас она встречает День своего провозглашения в новом статусе и борьбе за мирную жизнь в... РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T15:17
2022-04-07T15:17
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
донбасс
россия
единая россия
андрей турчак
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Донецкая народная республика была основана восемь лет назад, сейчас она встречает День своего провозглашения в новом статусе и борьбе за мирную жизнь в Донбассе, сказал секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак.Турчак заявил, что 7 апреля восемь лет назад впервые было объявлено о создании Донецкой народной республики. "Так жители Донбасса сказали "нет" итогам киевского майдана. Так они заявили о своем праве говорить на родном языке, чтить память воинов-победителей, а не нацистских пособников, о своём стремлении жить в мире с Россией", - добавил он."Поздравляю всех жителей республики с праздником. Желаю успеха, процветания, мирного неба над головой. Сегодня мы вместе, и это – навсегда", - заключил Турчак.
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в мире, донецкая народная республика, донбасс, россия, единая россия, андрей турчак, ситуация в днр и лнр
15:17 07.04.2022
 
Турчак поздравил жителей ДНР с годовщиной Дня провозглашения республики

Секретарь генсовета ЕР Турчак: ДНР борется за свои права, мы восстанавливаем мирную жизнь

© РИА Новости / Ирина Геращенко / Перейти в фотобанкДонецк
Донецк - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Донецкая народная республика была основана восемь лет назад, сейчас она встречает День своего провозглашения в новом статусе и борьбе за мирную жизнь в Донбассе, сказал секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак.
"Сегодня жители Донбасса встречают День провозглашения республики в новом статусе – в этом году Россия признала независимость ДНР. Как и их предки много лет назад, сейчас они освобождают от многолетней оккупации нацистов свою землю. В этом им помогает российская армия. И вместе мы обязательно победим и восстановим мирную жизнь на Донбассе", - сказал Турчак, которого цитирует пресс-служба партии.
Турчак заявил, что 7 апреля восемь лет назад впервые было объявлено о создании Донецкой народной республики. "Так жители Донбасса сказали "нет" итогам киевского майдана. Так они заявили о своем праве говорить на родном языке, чтить память воинов-победителей, а не нацистских пособников, о своём стремлении жить в мире с Россией", - добавил он.
"Поздравляю всех жителей республики с праздником. Желаю успеха, процветания, мирного неба над головой. Сегодня мы вместе, и это – навсегда", - заключил Турчак.
Люди радуются подписанию документов о признании Россией ДНР и ЛНР - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
6 апреля, 14:34Донбасс. Геноцид. 2014-2022
ДНР и ЛНР. Путь к независимости. КарточкиОбъявив о суверенитете в 2014 году Донецкая и Луганская народные республики начали путь к независимости от Киева. Украинская власть с этим не смирилась, за восемь лет войны мирного решения стороны не нашли. ДНР и ЛНР добились признания, но не от Украины — 21 февраля 2022 года республики признала Россия. Восстановите хронологию, листая карточки.
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаДонбассРоссияЕдиная РоссияАндрей ТурчакСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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