Турчак поздравил жителей ДНР с годовщиной Дня провозглашения республики
Секретарь генсовета ЕР Турчак: ДНР борется за свои права, мы восстанавливаем мирную жизнь
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Донецкая народная республика была основана восемь лет назад, сейчас она встречает День своего провозглашения в новом статусе и борьбе за мирную жизнь в Донбассе, сказал секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак.
"Сегодня жители Донбасса встречают День провозглашения республики в новом статусе – в этом году Россия признала независимость ДНР. Как и их предки много лет назад, сейчас они освобождают от многолетней оккупации нацистов свою землю. В этом им помогает российская армия. И вместе мы обязательно победим и восстановим мирную жизнь на Донбассе", - сказал Турчак, которого цитирует пресс-служба партии.
Турчак заявил, что 7 апреля восемь лет назад впервые было объявлено о создании Донецкой народной республики. "Так жители Донбасса сказали "нет" итогам киевского майдана. Так они заявили о своем праве говорить на родном языке, чтить память воинов-победителей, а не нацистских пособников, о своём стремлении жить в мире с Россией", - добавил он.
"Поздравляю всех жителей республики с праздником. Желаю успеха, процветания, мирного неба над головой. Сегодня мы вместе, и это – навсегда", - заключил Турчак.
6 апреля, 14:34Донбасс. Геноцид. 2014-2022ДНР и ЛНР. Путь к независимости. КарточкиОбъявив о суверенитете в 2014 году Донецкая и Луганская народные республики начали путь к независимости от Киева. Украинская власть с этим не смирилась, за восемь лет войны мирного решения стороны не нашли. ДНР и ЛНР добились признания, но не от Украины — 21 февраля 2022 года республики признала Россия. Восстановите хронологию, листая карточки.