https://ria.ru/20220407/dnr-1782232535.html

Войска ДНР уничтожили 83 украинских националиста за сутки

Войска ДНР уничтожили 83 украинских националиста за сутки - РИА Новости, 07.04.2022

Войска ДНР уничтожили 83 украинских националиста за сутки

Народная милиция Донецкой народной республики заявила, что за сутки силы ДНР уничтожили 83 украинских националистов, девять огневых точек и две реактивных... РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T10:42

2022-04-07T10:42

2022-04-07T10:56

обострение ситуации в днр и лнр

днр

в мире

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1d/1780649168_0:449:2843:2048_1920x0_80_0_0_9a4022f3ee9cbfb26af6134a2d08582a.jpg

ДОНЕЦК, 7 апр - РИА Новости. Народная милиция Донецкой народной республики заявила, что за сутки силы ДНР уничтожили 83 украинских националистов, девять огневых точек и две реактивных системы залпового огня "Град"."За прошедшие сутки наши военнослужащие уничтожили 83 украинских националиста, девять огневых точек, две 122-миллиметровых реактивных системы залпового огня БМ-21 "Град", два бронированных автомобиля и два грузовых транспортных средства. Захвачены одна 122-миллиметровая реактивная система залпового огня БМ-21 "Град", две бронированные машины и три грузовых транспортных средства", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.Народная милиция также отметила, что 23 украинских военнослужащих 56-й, 54-й и 25-й бригад добровольно сложили оружие и перешли на сторону ДНР.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220407/pytki-1782120777.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

днр, в мире, украина