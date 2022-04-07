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Войска ДНР уничтожили 83 украинских националиста за сутки - РИА Новости, 07.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220407/dnr-1782232535.html
Войска ДНР уничтожили 83 украинских националиста за сутки
Войска ДНР уничтожили 83 украинских националиста за сутки - РИА Новости, 07.04.2022
Войска ДНР уничтожили 83 украинских националиста за сутки
Народная милиция Донецкой народной республики заявила, что за сутки силы ДНР уничтожили 83 украинских националистов, девять огневых точек и две реактивных... РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T10:42
2022-04-07T10:56
обострение ситуации в днр и лнр
днр
в мире
украина
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ДОНЕЦК, 7 апр - РИА Новости. Народная милиция Донецкой народной республики заявила, что за сутки силы ДНР уничтожили 83 украинских националистов, девять огневых точек и две реактивных системы залпового огня "Град"."За прошедшие сутки наши военнослужащие уничтожили 83 украинских националиста, девять огневых точек, две 122-миллиметровых реактивных системы залпового огня БМ-21 "Град", два бронированных автомобиля и два грузовых транспортных средства. Захвачены одна 122-миллиметровая реактивная система залпового огня БМ-21 "Град", две бронированные машины и три грузовых транспортных средства", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.Народная милиция также отметила, что 23 украинских военнослужащих 56-й, 54-й и 25-й бригад добровольно сложили оружие и перешли на сторону ДНР.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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днр, в мире, украина
10:42 07.04.2022 (обновлено: 10:56 07.04.2022)
 
Войска ДНР уничтожили 83 украинских националиста за сутки

Народная милиция ДНР сообщила, что уничтожила 83 украинских националиста за сутки

© РИА Новости / Михаил Андроник / Перейти в фотобанкТанк Т-72 вооруженных сил ДНР в районе села Славное Донецкой области
Танк Т-72 вооруженных сил ДНР в районе села Славное Донецкой области - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
© РИА Новости / Михаил Андроник
Перейти в фотобанк
Танк Т-72 вооруженных сил ДНР в районе села Славное Донецкой области
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 7 апр - РИА Новости. Народная милиция Донецкой народной республики заявила, что за сутки силы ДНР уничтожили 83 украинских националистов, девять огневых точек и две реактивных системы залпового огня "Град".
"За прошедшие сутки наши военнослужащие уничтожили 83 украинских националиста, девять огневых точек, две 122-миллиметровых реактивных системы залпового огня БМ-21 "Град", два бронированных автомобиля и два грузовых транспортных средства. Захвачены одна 122-миллиметровая реактивная система залпового огня БМ-21 "Град", две бронированные машины и три грузовых транспортных средства", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
Народная милиция также отметила, что 23 украинских военнослужащих 56-й, 54-й и 25-й бригад добровольно сложили оружие и перешли на сторону ДНР.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Украинские военные на бронетранспортере в районе Киева - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРДНРВ миреУкраина
 
 
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