https://ria.ru/20220407/diplomy-1782344774.html
Минобрнауки планирует ввести цифровые дипломы об образовании
Минобрнауки планирует ввести цифровые дипломы об образовании - РИА Новости, 07.04.2022
Минобрнауки планирует ввести цифровые дипломы об образовании
Минобрнауки РФ планирует в ближайший год ввести цифровые дипломы об образовании, сказал РИА Новости глава ведомства Валерий Фальков. РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T16:45
2022-04-07T16:45
2022-04-07T18:02
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
россия
образование - общество
навигатор абитуриента
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Минобрнауки РФ планирует в ближайший год ввести цифровые дипломы об образовании, сказал РИА Новости глава ведомства Валерий Фальков."Что касается диплома не бумажного, а цифрового, то мы над этим работаем. В ближайшее время, год, мы планируем ввести", - сказал он РИА Новости.Он также отметил, что цифровые дипломы планируется выдавать не в каком-то отдельном вузе, а по всей России по единым стандартам.
https://ria.ru/20220407/obrazovanie-1782335194.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), россия, образование - общество, навигатор абитуриента
16:45 07.04.2022 (обновлено: 18:02 07.04.2022)
Минобрнауки планирует ввести цифровые дипломы об образовании
Минобрнауки планирует ввести цифровые дипломы об образовании в ближайший год