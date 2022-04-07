https://ria.ru/20220407/diplomy-1782344774.html

Минобрнауки планирует ввести цифровые дипломы об образовании

Минобрнауки планирует ввести цифровые дипломы об образовании - РИА Новости, 07.04.2022

Минобрнауки планирует ввести цифровые дипломы об образовании

Минобрнауки РФ планирует в ближайший год ввести цифровые дипломы об образовании, сказал РИА Новости глава ведомства Валерий Фальков. РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T16:45

2022-04-07T16:45

2022-04-07T18:02

министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)

россия

образование - общество

навигатор абитуриента

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152065/64/1520656409_0:0:3044:1713_1920x0_80_0_0_72d537b8cd6b0aaede6e692c4446e093.jpg

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Минобрнауки РФ планирует в ближайший год ввести цифровые дипломы об образовании, сказал РИА Новости глава ведомства Валерий Фальков."Что касается диплома не бумажного, а цифрового, то мы над этим работаем. В ближайшее время, год, мы планируем ввести", - сказал он РИА Новости.Он также отметил, что цифровые дипломы планируется выдавать не в каком-то отдельном вузе, а по всей России по единым стандартам.

https://ria.ru/20220407/obrazovanie-1782335194.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), россия, образование - общество, навигатор абитуриента