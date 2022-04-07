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Минобрнауки планирует ввести цифровые дипломы об образовании - РИА Новости, 07.04.2022
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Минобрнауки планирует ввести цифровые дипломы об образовании
Минобрнауки планирует ввести цифровые дипломы об образовании - РИА Новости, 07.04.2022
Минобрнауки планирует ввести цифровые дипломы об образовании
Минобрнауки РФ планирует в ближайший год ввести цифровые дипломы об образовании, сказал РИА Новости глава ведомства Валерий Фальков. РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T16:45
2022-04-07T18:02
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Минобрнауки РФ планирует в ближайший год ввести цифровые дипломы об образовании, сказал РИА Новости глава ведомства Валерий Фальков."Что касается диплома не бумажного, а цифрового, то мы над этим работаем. В ближайшее время, год, мы планируем ввести", - сказал он РИА Новости.Он также отметил, что цифровые дипломы планируется выдавать не в каком-то отдельном вузе, а по всей России по единым стандартам.
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министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), россия, образование - общество, навигатор абитуриента
16:45 07.04.2022 (обновлено: 18:02 07.04.2022)
 
Минобрнауки планирует ввести цифровые дипломы об образовании

Минобрнауки планирует ввести цифровые дипломы об образовании в ближайший год

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкВход в здание министерства образования и науки РФ
Вход в здание министерства образования и науки РФ - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Минобрнауки РФ планирует в ближайший год ввести цифровые дипломы об образовании, сказал РИА Новости глава ведомства Валерий Фальков.
"Что касается диплома не бумажного, а цифрового, то мы над этим работаем. В ближайшее время, год, мы планируем ввести", - сказал он РИА Новости.
Он также отметил, что цифровые дипломы планируется выдавать не в каком-то отдельном вузе, а по всей России по единым стандартам.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин отвечает на вопросы депутатов после ежегодного отчета правительства РФ в Государственной думе РФ - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
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Министерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России)РоссияОбразование - ОбществоНавигатор абитуриента
 
 
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