https://ria.ru/20220407/diplomat-1782220689.html

Трюдо отказался высылать российских дипломатов из Канады

Трюдо отказался высылать российских дипломатов из Канады - РИА Новости, 07.04.2022

Трюдо отказался высылать российских дипломатов из Канады

Канада не собирается высылать российских дипломатов, поскольку это противоречит интересам страны, заявил премьер-министр Джастин Трюдо. РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T09:40

2022-04-07T09:40

2022-04-07T09:40

дмитрий песков

россия

санкции в отношении россии

канада

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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Канада не собирается высылать российских дипломатов, поскольку это противоречит интересам страны, заявил премьер-министр Джастин Трюдо.По его словам, высылка россиян повлечет за собой зеркальные меры и не позволит Оттаве сохранять контакты с Москвой и поддерживать канадцев в России."Мы должны быть очень осторожными. Мы не хотим быть лишенными источников информации в Москве в это кризисное время, когда возникают дипломатические вопросы. <...> Если мы вышлем российских дипломатов из Канады, что сделали другие страны и наши союзники, это приведет к потере наших дипломатов в Москве", — отметил Трюдо.По информации Radio Canada, такое решение премьер-министр принял, несмотря на давление со стороны консервативных канадских политиков, призвавших "подать четкий сигнал" Кремлю.Высылка дипломатовПосле начала военной операции на Украине Россия столкнулась с беспрецедентной по масштабам высылкой российских дипломатов: по подсчетам РИА Новости, за месяц с небольшим их набралось более 300 человек. Цифра будет уточняться, поскольку еще не все страны назвали число высылаемых россиян.Российский МИД неоднократно напоминал о незаконности таких шагов и праве на ответные действия — часть иностранных дипломатов уже покинули Россию. Комментируя ситуацию, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что подобные меры западных стран сужают возможности для общения в беспрецедентно сложных условиях.

https://ria.ru/20220406/diplomaty-1782086328.html

https://ria.ru/20220407/spch-1782207896.html

россия

канада

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Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

дмитрий песков, россия, санкции в отношении россии, канада