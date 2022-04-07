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Трюдо отказался высылать российских дипломатов из Канады - РИА Новости, 07.04.2022
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Трюдо отказался высылать российских дипломатов из Канады
Трюдо отказался высылать российских дипломатов из Канады - РИА Новости, 07.04.2022
Трюдо отказался высылать российских дипломатов из Канады
Канада не собирается высылать российских дипломатов, поскольку это противоречит интересам страны, заявил премьер-министр Джастин Трюдо. РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T09:40
2022-04-07T09:40
дмитрий песков
россия
санкции в отношении россии
канада
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Канада не собирается высылать российских дипломатов, поскольку это противоречит интересам страны, заявил премьер-министр Джастин Трюдо.По его словам, высылка россиян повлечет за собой зеркальные меры и не позволит Оттаве сохранять контакты с Москвой и поддерживать канадцев в России."Мы должны быть очень осторожными. Мы не хотим быть лишенными источников информации в Москве в это кризисное время, когда возникают дипломатические вопросы. &lt;...&gt; Если мы вышлем российских дипломатов из Канады, что сделали другие страны и наши союзники, это приведет к потере наших дипломатов в Москве", — отметил Трюдо.По информации Radio Canada, такое решение премьер-министр принял, несмотря на давление со стороны консервативных канадских политиков, призвавших "подать четкий сигнал" Кремлю.Высылка дипломатовПосле начала военной операции на Украине Россия столкнулась с беспрецедентной по масштабам высылкой российских дипломатов: по подсчетам РИА Новости, за месяц с небольшим их набралось более 300 человек. Цифра будет уточняться, поскольку еще не все страны назвали число высылаемых россиян.Российский МИД неоднократно напоминал о незаконности таких шагов и праве на ответные действия — часть иностранных дипломатов уже покинули Россию. Комментируя ситуацию, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что подобные меры западных стран сужают возможности для общения в беспрецедентно сложных условиях.
https://ria.ru/20220406/diplomaty-1782086328.html
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дмитрий песков, россия, санкции в отношении россии, канада
09:40 07.04.2022
 
Трюдо отказался высылать российских дипломатов из Канады

Radio Canada: премьер-министр Трюдо не будет высылать российских дипломатов из Канады

© РИА Новости / Алекс Панциков / Перейти в фотобанкПремьер-министр Канады Джастин Трюдо на саммите "Группы двадцати" в Гамбурге. 8 июля 2017
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо на саммите Группы двадцати в Гамбурге. 8 июля 2017 - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
© РИА Новости / Алекс Панциков
Перейти в фотобанк
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо на саммите "Группы двадцати" в Гамбурге. 8 июля 2017
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Канада не собирается высылать российских дипломатов, поскольку это противоречит интересам страны, заявил премьер-министр Джастин Трюдо.
По его словам, высылка россиян повлечет за собой зеркальные меры и не позволит Оттаве сохранять контакты с Москвой и поддерживать канадцев в России.
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"Мы должны быть очень осторожными. Мы не хотим быть лишенными источников информации в Москве в это кризисное время, когда возникают дипломатические вопросы. <...> Если мы вышлем российских дипломатов из Канады, что сделали другие страны и наши союзники, это приведет к потере наших дипломатов в Москве", — отметил Трюдо.
По информации Radio Canada, такое решение премьер-министр принял, несмотря на давление со стороны консервативных канадских политиков, призвавших "подать четкий сигнал" Кремлю.

Высылка дипломатов

После начала военной операции на Украине Россия столкнулась с беспрецедентной по масштабам высылкой российских дипломатов: по подсчетам РИА Новости, за месяц с небольшим их набралось более 300 человек. Цифра будет уточняться, поскольку еще не все страны назвали число высылаемых россиян.
Российский МИД неоднократно напоминал о незаконности таких шагов и праве на ответные действия — часть иностранных дипломатов уже покинули Россию. Комментируя ситуацию, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что подобные меры западных стран сужают возможности для общения в беспрецедентно сложных условиях.
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