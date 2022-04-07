https://ria.ru/20220407/diplomat-1782220689.html
Трюдо отказался высылать российских дипломатов из Канады
Трюдо отказался высылать российских дипломатов из Канады - РИА Новости, 07.04.2022
Трюдо отказался высылать российских дипломатов из Канады
Канада не собирается высылать российских дипломатов, поскольку это противоречит интересам страны, заявил премьер-министр Джастин Трюдо. РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T09:40
2022-04-07T09:40
2022-04-07T09:40
дмитрий песков
россия
санкции в отношении россии
канада
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149813/27/1498132722_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_7d15fdcc02368f9f26d0896c563cd36b.jpg
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Канада не собирается высылать российских дипломатов, поскольку это противоречит интересам страны, заявил премьер-министр Джастин Трюдо.По его словам, высылка россиян повлечет за собой зеркальные меры и не позволит Оттаве сохранять контакты с Москвой и поддерживать канадцев в России."Мы должны быть очень осторожными. Мы не хотим быть лишенными источников информации в Москве в это кризисное время, когда возникают дипломатические вопросы. <...> Если мы вышлем российских дипломатов из Канады, что сделали другие страны и наши союзники, это приведет к потере наших дипломатов в Москве", — отметил Трюдо.По информации Radio Canada, такое решение премьер-министр принял, несмотря на давление со стороны консервативных канадских политиков, призвавших "подать четкий сигнал" Кремлю.Высылка дипломатовПосле начала военной операции на Украине Россия столкнулась с беспрецедентной по масштабам высылкой российских дипломатов: по подсчетам РИА Новости, за месяц с небольшим их набралось более 300 человек. Цифра будет уточняться, поскольку еще не все страны назвали число высылаемых россиян.Российский МИД неоднократно напоминал о незаконности таких шагов и праве на ответные действия — часть иностранных дипломатов уже покинули Россию. Комментируя ситуацию, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что подобные меры западных стран сужают возможности для общения в беспрецедентно сложных условиях.
https://ria.ru/20220406/diplomaty-1782086328.html
https://ria.ru/20220407/spch-1782207896.html
россия
канада
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149813/27/1498132722_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_698291f820980a904857901155e574ae.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий песков, россия, санкции в отношении россии, канада
Трюдо отказался высылать российских дипломатов из Канады
Radio Canada: премьер-министр Трюдо не будет высылать российских дипломатов из Канады
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости.
Канада не собирается высылать российских дипломатов, поскольку это противоречит интересам страны, заявил
премьер-министр Джастин Трюдо.
По его словам, высылка россиян повлечет за собой зеркальные меры и не позволит Оттаве сохранять контакты с Москвой и поддерживать канадцев в России.
"Мы должны быть очень осторожными. Мы не хотим быть лишенными источников информации в Москве в это кризисное время, когда возникают дипломатические вопросы. <...> Если мы вышлем российских дипломатов из Канады, что сделали другие страны и наши союзники, это приведет к потере наших дипломатов в Москве", — отметил Трюдо.
По информации Radio Canada, такое решение премьер-министр принял, несмотря на давление со стороны консервативных канадских политиков, призвавших "подать четкий сигнал" Кремлю.
Высылка дипломатов
После начала военной операции на Украине Россия столкнулась с беспрецедентной по масштабам высылкой российских дипломатов: по подсчетам РИА Новости, за месяц с небольшим их набралось более 300 человек. Цифра будет уточняться, поскольку еще не все страны назвали число высылаемых россиян.
Российский МИД неоднократно напоминал о незаконности таких шагов и праве на ответные действия — часть иностранных дипломатов уже покинули Россию
. Комментируя ситуацию, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
заявил, что подобные меры западных стран сужают возможности для общения в беспрецедентно сложных условиях.