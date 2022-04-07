https://ria.ru/20220407/deti-1782219929.html

В ДНР за сутки пять детей получили ранения из-за обстрелов со стороны ВСУ

В ДНР за сутки пять детей получили ранения из-за обстрелов со стороны ВСУ - РИА Новости, 07.04.2022

В ДНР за сутки пять детей получили ранения из-за обстрелов со стороны ВСУ

Пять детей в Донецкой народной республике за минувшие сутки получили ранения, заявил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин. РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T09:34

2022-04-07T09:34

2022-04-07T09:34

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

россия

украина

донбасс

донецкая народная республика

эдуард басурин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1c/1775476884_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_9dee386d8674e1d05bf1906c1f4a7f59.jpg

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Пять детей в Донецкой народной республике за минувшие сутки получили ранения, заявил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин."За минувшие сутки у нас пять детей получили ранения", - сказал Басурин в эфире телеканала "Россия 24".По его словам, всего за сутки от обстрелов с украинской стороны пострадали 32 мирных жителя.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220312/karta-1777737018.html

россия

украина

донбасс

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс, донецкая народная республика, эдуард басурин