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В ДНР за сутки пять детей получили ранения из-за обстрелов со стороны ВСУ - РИА Новости, 07.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220407/deti-1782219929.html
В ДНР за сутки пять детей получили ранения из-за обстрелов со стороны ВСУ
В ДНР за сутки пять детей получили ранения из-за обстрелов со стороны ВСУ - РИА Новости, 07.04.2022
В ДНР за сутки пять детей получили ранения из-за обстрелов со стороны ВСУ
Пять детей в Донецкой народной республике за минувшие сутки получили ранения, заявил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин. РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T09:34
2022-04-07T09:34
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
россия
украина
донбасс
донецкая народная республика
эдуард басурин
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Пять детей в Донецкой народной республике за минувшие сутки получили ранения, заявил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин."За минувшие сутки у нас пять детей получили ранения", - сказал Басурин в эфире телеканала "Россия 24".По его словам, всего за сутки от обстрелов с украинской стороны пострадали 32 мирных жителя.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс, донецкая народная республика, эдуард басурин
09:34 07.04.2022
 
В ДНР за сутки пять детей получили ранения из-за обстрелов со стороны ВСУ

Басурин: в ДНР за сутки пять детей получили ранения из-за обстрелов со стороны ВСУ

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкОсколки снаряда реактивной системы залпового огня "Град"
Осколки снаряда реактивной системы залпового огня Град - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снаряда реактивной системы залпового огня "Град"
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Пять детей в Донецкой народной республике за минувшие сутки получили ранения, заявил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
"За минувшие сутки у нас пять детей получили ранения", - сказал Басурин в эфире телеканала "Россия 24".
Российские военнослужащие в колонне военной техники - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
12 марта, 14:46Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Карта и первые итоги специальной операции России на Украине
По его словам, всего за сутки от обстрелов с украинской стороны пострадали 32 мирных жителя.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Пункты сбора гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса
15 марта, 11:57Инфографика
Пункты сбора гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинРоссияУкраинаДонбассДонецкая Народная РеспубликаЭдуард Басурин
 
 
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