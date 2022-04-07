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Дерипаска ответил на критику Соболь о "подпитывании" государства налогами - РИА Новости, 07.04.2022
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Дерипаска ответил на критику Соболь о "подпитывании" государства налогами
Дерипаска ответил на критику Соболь о "подпитывании" государства налогами - РИА Новости, 07.04.2022
Дерипаска ответил на критику Соболь о "подпитывании" государства налогами
Бизнесмен Олег Дерипаска в ответ на критику Любови Соболь заявил, что платить налоги нормально, а ее назвал представителем направления-банкрота, у которого нет... РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T15:49
2022-04-07T15:49
экономика
россия
олег дерипаска
любовь соболь
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Бизнесмен Олег Дерипаска в ответ на критику Любови Соболь заявил, что платить налоги нормально, а ее назвал представителем направления-банкрота, у которого нет будущего в России.Ранее Соболь в своем видеоблоге заявила Дерипаске, что он, в том числе, "подпитывает" государство своими налогами."Обвинение в том, что я исправно платил налоги в казну последние 20 лет. У вас это звучит как обвинение. А мои убеждения как раз исходят из безусловной нормальности этого! Сколько больниц, школ, парков, дорог построено из моих налогов за последние 30 лет, сколько людям пользы из этого вышло! Вам не понять... Ваше кредо - бюджетный паразитизм. Всеми общественными благами пользуетесь в три горла, но ни копеечки ни людям ни в казну! По принципиальным соображениям, я так понимаю", - написал Дерипаска в своем Telegram-канале.Он назвал Соболь представителем политического "направления-банкрота"."Говорю вам ответственно: у вас нет политического будущего в России. Никогда. Потому что нашей стране и нашему народу нужны не только прочный мир и безопасность, но и промышленность, и сильная суверенная финансовая система. А вы, как я понимаю, специализируетесь на другом", - добавил Дерипаска.
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экономика, россия, олег дерипаска, любовь соболь
15:49 07.04.2022
 
Дерипаска ответил на критику Соболь о "подпитывании" государства налогами

Бизнесмен Дерипаска раскритиковал обвинение Соболь в выплате налогов

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкОлег Дерипаска
Олег Дерипаска - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Олег Дерипаска
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Бизнесмен Олег Дерипаска в ответ на критику Любови Соболь заявил, что платить налоги нормально, а ее назвал представителем направления-банкрота, у которого нет будущего в России.
Ранее Соболь в своем видеоблоге заявила Дерипаске, что он, в том числе, "подпитывает" государство своими налогами.
"Обвинение в том, что я исправно платил налоги в казну последние 20 лет. У вас это звучит как обвинение. А мои убеждения как раз исходят из безусловной нормальности этого! Сколько больниц, школ, парков, дорог построено из моих налогов за последние 30 лет, сколько людям пользы из этого вышло! Вам не понять... Ваше кредо - бюджетный паразитизм. Всеми общественными благами пользуетесь в три горла, но ни копеечки ни людям ни в казну! По принципиальным соображениям, я так понимаю", - написал Дерипаска в своем Telegram-канале.
Он назвал Соболь представителем политического "направления-банкрота".
"Говорю вам ответственно: у вас нет политического будущего в России. Никогда. Потому что нашей стране и нашему народу нужны не только прочный мир и безопасность, но и промышленность, и сильная суверенная финансовая система. А вы, как я понимаю, специализируетесь на другом", - добавил Дерипаска.
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ЭкономикаРоссияОлег ДерипаскаЛюбовь Соболь
 
 
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