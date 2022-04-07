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Немцам рассказали, что их ждет без российского газа - РИА Новости, 07.04.2022
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Немцам рассказали, что их ждет без российского газа
Немцам рассказали, что их ждет без российского газа - РИА Новости, 07.04.2022
Немцам рассказали, что их ждет без российского газа
Отказ от российского газа обернется для Германии дефицитом во всех сферах жизни, сообщает швейцарский телеканал SRF. РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T03:02
2022-04-07T03:02
россия
германия
природный газ
в мире
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Отказ от российского газа обернется для Германии дефицитом во всех сферах жизни, сообщает швейцарский телеканал SRF.Представители промышленности предупреждают, что если сейчас отказаться от сырья из России, то экономика пойдет ко дну. В частности, отмечает SRF, если химический гигант BASF прекратит свою деятельность, повсюду внезапно возникнет нехватка строительных материалов или полуфабрикатов. Автомобильная промышленность больше не сможет делать лобовые стекла, то есть поставлять автомобили, пищевая промышленность столкнется с нехваткой важных ингредиентов, пострадает и фармацевтика.Дефицит внезапно встанет повсеместным. Благосостояние окажется под угрозой, поэтому российский газ совершенно необходим, резюмирует SRF.Ранее глава Федерального сетевого агентства Германии Клаус Мюллер заявил, что перебои в поставках газа грозят разрушительными последствиями для немецкого бизнеса, населения и цепочек поставок. Глава МИД Германии Анналена Бербок, в свою очередь, выступила против запрета на импорт газа из России.Западные страны ввели санкции против России из-за специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Они коснулись в основном банковского сектора и сферы высоких технологий. Также регулярно звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Однако нарушение технологических цепочек привело к экономическим проблемам в Европе и США, прежде всего, к повышению цен на продукты и топливо.В Кремле эти действия назвали экономической войной, подобных которой еще не было, но подчеркнули, что были готовы к таким шагам. Центробанк принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке; расчеты за поставки газа недружественным странам перевели в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию санкциям, включающий около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.На фоне ужесточения западных санкций, связанных с военной операцией на Украине, Россия перевела оплату поставок природного газа в недружественные государства в рубли. Газпромбанк будет открывать специальные валютные и рублевые счета для расчетов иностранных покупателей. Они смогут переводить на первый счет средства в валюте, указанной в контракте на поставку голубого топлива, банк будет продавать ее на Мосбирже, после чего станут осуществляться расчеты с поставщиком.Страны "Большой семерки" не согласны с позицией Москвы и считают требование платить за газ в рублях односторонним нарушением контрактов. В Кремле на это заметили: "Нет оплаты — нет газа".
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россия, германия, природный газ, в мире
03:02 07.04.2022
 
Немцам рассказали, что их ждет без российского газа

SRF: отказ от российского газа обернется для Германии дефицитом во всех сферах жизни

© РИА Новости / Екатерина Соловьева / Перейти в фотобанкБереговые объекты газопровода "Северный поток - 2" в городе Любмин в Германии
Береговые объекты газопровода Северный поток - 2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
© РИА Новости / Екатерина Соловьева
Перейти в фотобанк
Береговые объекты газопровода "Северный поток - 2" в городе Любмин в Германии
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Отказ от российского газа обернется для Германии дефицитом во всех сферах жизни, сообщает швейцарский телеканал SRF.
Представители промышленности предупреждают, что если сейчас отказаться от сырья из России, то экономика пойдет ко дну. В частности, отмечает SRF, если химический гигант BASF прекратит свою деятельность, повсюду внезапно возникнет нехватка строительных материалов или полуфабрикатов. Автомобильная промышленность больше не сможет делать лобовые стекла, то есть поставлять автомобили, пищевая промышленность столкнется с нехваткой важных ингредиентов, пострадает и фармацевтика.
Дефицит внезапно встанет повсеместным. Благосостояние окажется под угрозой, поэтому российский газ совершенно необходим, резюмирует SRF.
Ранее глава Федерального сетевого агентства Германии Клаус Мюллер заявил, что перебои в поставках газа грозят разрушительными последствиями для немецкого бизнеса, населения и цепочек поставок. Глава МИД Германии Анналена Бербок, в свою очередь, выступила против запрета на импорт газа из России.
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Западные страны ввели санкции против России из-за специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Они коснулись в основном банковского сектора и сферы высоких технологий. Также регулярно звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Однако нарушение технологических цепочек привело к экономическим проблемам в Европе и США, прежде всего, к повышению цен на продукты и топливо.
В Кремле эти действия назвали экономической войной, подобных которой еще не было, но подчеркнули, что были готовы к таким шагам. Центробанк принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке; расчеты за поставки газа недружественным странам перевели в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию санкциям, включающий около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.
На фоне ужесточения западных санкций, связанных с военной операцией на Украине, Россия перевела оплату поставок природного газа в недружественные государства в рубли. Газпромбанк будет открывать специальные валютные и рублевые счета для расчетов иностранных покупателей. Они смогут переводить на первый счет средства в валюте, указанной в контракте на поставку голубого топлива, банк будет продавать ее на Мосбирже, после чего станут осуществляться расчеты с поставщиком.
Страны "Большой семерки" не согласны с позицией Москвы и считают требование платить за газ в рублях односторонним нарушением контрактов. В Кремле на это заметили: "Нет оплаты — нет газа".
 
РоссияГерманияПриродный газВ мире
 
 
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