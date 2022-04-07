09:25 07.04.2022 (обновлено: 09:56 07.04.2022)
США стали делиться разведданными с иностранными банками, сообщают СМИ
Financial Times: власти США стали делиться разведданными с иностранными банками
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Пентагон
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Газета Financial Times со ссылкой на источники пишет, что власти США стали делиться разведывательными данными с иностранными банками для усиления защиты от возможных кибератак на фоне санкций против РФ.
"Федеральные агентства США идут на необычный шаг, обмениваясь разведданными с иностранными банками, чтобы усилить защиту от потенциальных кибератак в ответ на беспрецедентные экономические санкции, введенные против России", - пишет издание со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Как отмечают источники, американские чиновники как правило информируют о возможных киберугрозах компании в США и не делают это в отношении тех компаний, чьи штаб-квартиры находятся за рубежом, даже если те осуществляют крупные операции в США.
По данным издания, данная мера в отношении иностранных банков подчеркивает сотрудничество между правительством США и мировой финансовой индустрией с целью обеспечения соблюдения введенных против РФ санкций.
Как отмечается, в марте федеральные американские агентства, включая министерство внутренней безопасности США и агентство по кибербезопасности и защите инфраструктуры США, провели брифинги с руководителями иностранных банков. По словам руководителя одного из американских банков, на них впервые присутствовали представители мировых банков, которые также широко представлены в США.
Западные страны ввели ряд новых антироссийских санкций после начала спецоперации РФ на Украине. Многие иностранные компании приостановили работу в РФ. Как ранее заявили в Кремле, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно, по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ. Позже президент РФ Владимир Путин заявил, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.