https://ria.ru/20220407/chubays-1782234145.html

Чубайса вызвали в суд по делу о краже

Чубайса вызвали в суд по делу о краже - РИА Новости, 07.04.2022

Чубайса вызвали в суд по делу о краже

Хамовнический суд Москвы вызвал на заседание бывшего главу "Роснано" и экс-спецпредставителя президента Анатолия Чубайса: он потерпевший по делу о краже и... РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T10:47

2022-04-07T10:47

2022-04-07T13:43

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москва

анатолий чубайс

происшествия

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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Хамовнический суд Москвы вызвал на заседание бывшего главу "Роснано" и экс-спецпредставителя президента Анатолия Чубайса: он потерпевший по делу о краже и мошенничестве, рассказал РИА Новости в четверг адвокат одного из фигурантов Вячеслав Макаров."Вызвали Чубайса для допроса на заседание 27 апреля в качестве потерпевшего", — сказал адвокат фигурирующего в уголовном деле Мусы Садаева.Уголовное дело было возбуждено в 2016 году по заявлению Чубайса главным управлением МВД по Московской области.По делу проходит четверо фигурантов: бывший председатель правления управляющей компании "Роснано" Илья Сучков, бывший член политсовета "Партии народной свободы" (ПАРНАС) Муса Садаев, а также охранники Антон Поляков и Алексей Уляхин.В зависимости от роли они обвиняются в краже и мошенничестве в особо крупном размере.Как писал сам Чубайс в социальных сетях, его бывший деловой партнер Сучков руководил его швейцарской фирмой, а когда чиновникам запретили заниматься бизнесом, он продал ему компанию.Тогда возник вопрос с особняком, который был оформлен на швейцарскую компанию, бравшую под строительство кредиты: Сучков, по словам Чубайса, потребовал от бывшего босса выкупить недвижимость по завышенной цене — в 50 миллионов долларов.Чубайс, по собственным словам, отказался, но ему стали угрожать публикацией записей его деловых разговоров, после чего он и решил пойти в полицию с заявлением на Сучкова и "группу работающих на него товарищей чеченской национальности".Комментарием защиты Чубайса РИА Новости на данный момент не располагает.В середине марта западные СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Чубайс покинул пост специального представителя президента (а из "Роснано" он ушел еще до этого) и уехал из России.В качестве возможной причины называлось несогласие с военной операцией Российской Федерации на Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков позднее подтвердил, что Чубайс уволился по собственному желанию.

https://ria.ru/20220324/chubays-1779841893.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, москва, анатолий чубайс, происшествия