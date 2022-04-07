https://ria.ru/20220407/cherysheva-1782384868.html

МИД потребовал от Эстонии освободить журналистку Черышеву

МИД потребовал от Эстонии освободить журналистку Черышеву - РИА Новости, 07.04.2022

МИД потребовал от Эстонии освободить журналистку Черышеву

Обвинения в адрес задержанной в Эстонии главы Sputnik Meedia Елены Черышевой граничат с абсурдом, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T19:28

2022-04-07T19:28

2022-04-07T19:55

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Обвинения в адрес задержанной в Эстонии главы Sputnik Meedia Елены Черышевой граничат с абсурдом, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.Ранее сообщалось, что 6 апреля спецслужбы Эстонии задержали руководителя информационного портала Sputnik Meedia гражданку РФ Елену Черышеву."Рассматриваем озвучиваемые властями этой страны основания для лишения свободы россиянки, а именно "нарушение международных санкций", как граничащие с абсурдом. Нелепыми выглядят обвинения в поддержании работы портала после санкций, хотя прекрасно известно, что с начала марта он был заблокирован и технически лишен доступа к информационному полю", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на портале МИД.Представитель министерства напомнила, что Черышева постоянно сталкивалась с жестким давлением со стороны эстонского госаппарата на протяжении нескольких лет. По ее словам, именно административный и правовой прессинг послужил причиной ликвидации местного бюро российского СМИ Sputnik в 2020 году, а теперь уже эстонского СМИ – Sputnik Meedia."Требуем от Таллина незамедлительного освобождения российской журналистки, обеспечения ее прав и свобод, а также исключения подобных эксцессов в будущем", - заявила Захарова.Представитель МИД РФ также подчеркнула, что эстонские "поборники" свободы слова перешли от тактики запугивания к "государственному террору". "Тех, кто придерживается альтернативной официально утвержденной точки зрения, принудительно изолируют. Такое поведение не только не стыкуется с базовыми обязательствами Эстонии по соблюдению прав человека, но и наглядно демонстрирует окончательное утверждение этой страны в качестве полицейского государства, где граждане и иностранцы могут в любой момент подвергнуться преследованиям за свои убеждения", - заключила Захарова.

https://ria.ru/20220308/sputnik-1777135997.html

https://ria.ru/20220407/cherysheva-1782332563.html

https://ria.ru/20220405/posol-1781843220.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, эстония, мария захарова, елена черышева