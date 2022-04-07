https://ria.ru/20220407/cherysheva-1782384868.html
МИД потребовал от Эстонии освободить журналистку Черышеву
МИД потребовал от Эстонии освободить журналистку Черышеву - РИА Новости, 07.04.2022
МИД потребовал от Эстонии освободить журналистку Черышеву
Обвинения в адрес задержанной в Эстонии главы Sputnik Meedia Елены Черышевой граничат с абсурдом, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T19:28
2022-04-07T19:28
2022-04-07T19:55
в мире
россия
эстония
мария захарова
елена черышева
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/135807/60/1358076084_0:166:3072:1894_1920x0_80_0_0_b45d0afdeab12d7002cefa62c3e56a19.jpg
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Обвинения в адрес задержанной в Эстонии главы Sputnik Meedia Елены Черышевой граничат с абсурдом, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.Ранее сообщалось, что 6 апреля спецслужбы Эстонии задержали руководителя информационного портала Sputnik Meedia гражданку РФ Елену Черышеву."Рассматриваем озвучиваемые властями этой страны основания для лишения свободы россиянки, а именно "нарушение международных санкций", как граничащие с абсурдом. Нелепыми выглядят обвинения в поддержании работы портала после санкций, хотя прекрасно известно, что с начала марта он был заблокирован и технически лишен доступа к информационному полю", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на портале МИД.Представитель министерства напомнила, что Черышева постоянно сталкивалась с жестким давлением со стороны эстонского госаппарата на протяжении нескольких лет. По ее словам, именно административный и правовой прессинг послужил причиной ликвидации местного бюро российского СМИ Sputnik в 2020 году, а теперь уже эстонского СМИ – Sputnik Meedia."Требуем от Таллина незамедлительного освобождения российской журналистки, обеспечения ее прав и свобод, а также исключения подобных эксцессов в будущем", - заявила Захарова.Представитель МИД РФ также подчеркнула, что эстонские "поборники" свободы слова перешли от тактики запугивания к "государственному террору". "Тех, кто придерживается альтернативной официально утвержденной точки зрения, принудительно изолируют. Такое поведение не только не стыкуется с базовыми обязательствами Эстонии по соблюдению прав человека, но и наглядно демонстрирует окончательное утверждение этой страны в качестве полицейского государства, где граждане и иностранцы могут в любой момент подвергнуться преследованиям за свои убеждения", - заключила Захарова.
https://ria.ru/20220308/sputnik-1777135997.html
https://ria.ru/20220407/cherysheva-1782332563.html
https://ria.ru/20220405/posol-1781843220.html
россия
эстония
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/135807/60/1358076084_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_f587f55be93f9d70be19e49b6887adac.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, эстония, мария захарова, елена черышева
19:28 07.04.2022 (обновлено: 19:55 07.04.2022)
МИД потребовал от Эстонии освободить журналистку Черышеву
МИД потребовал от Эстонии освободить журналистку Sputnik Meedia Черышеву
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости.
Обвинения в адрес задержанной в Эстонии главы Sputnik Meedia Елены Черышевой граничат с абсурдом, заявила
официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Ранее сообщалось, что 6 апреля спецслужбы Эстонии
задержали руководителя информационного портала Sputnik Meedia гражданку РФ
Елену Черышеву.
"Рассматриваем озвучиваемые властями этой страны основания для лишения свободы россиянки, а именно "нарушение международных санкций", как граничащие с абсурдом. Нелепыми выглядят обвинения в поддержании работы портала после санкций, хотя прекрасно известно, что с начала марта он был заблокирован и технически лишен доступа к информационному полю", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на портале МИД.
Представитель министерства напомнила, что Черышева постоянно сталкивалась с жестким давлением со стороны эстонского госаппарата на протяжении нескольких лет. По ее словам, именно административный и правовой прессинг послужил причиной ликвидации местного бюро российского СМИ Sputnik в 2020 году, а теперь уже эстонского СМИ – Sputnik Meedia.
"Требуем от Таллина
незамедлительного освобождения российской журналистки, обеспечения ее прав и свобод, а также исключения подобных эксцессов в будущем", - заявила Захарова.
Представитель МИД РФ также подчеркнула, что эстонские "поборники" свободы слова перешли от тактики запугивания к "государственному террору". "Тех, кто придерживается альтернативной официально утвержденной точки зрения, принудительно изолируют. Такое поведение не только не стыкуется с базовыми обязательствами Эстонии по соблюдению прав человека, но и наглядно демонстрирует окончательное утверждение этой страны в качестве полицейского государства, где граждане и иностранцы могут в любой момент подвергнуться преследованиям за свои убеждения", - заключила Захарова.