https://ria.ru/20220407/cherysheva-1782332563.html

Посольство в Таллине потребовало освободить журналистку Sputnik Meedia

Посольство в Таллине потребовало освободить журналистку Sputnik Meedia - РИА Новости, 07.04.2022

Посольство в Таллине потребовало освободить журналистку Sputnik Meedia

Посольство России в Таллине потребовало немедленного освобождения шеф-редактора эстонского информационного портала Sputnik Meedia Елены Черышевой. РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T16:08

2022-04-07T16:08

2022-04-07T17:32

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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Посольство России в Таллине потребовало немедленного освобождения шеф-редактора эстонского информационного портала Sputnik Meedia Елены Черышевой.По данным дипмиссии, журналистку задержали 6 апреля по подозрению в якобы совершенном преступлении против мира, а также нарушении международных санкций в Эстонии."Посольство выражает решительный протест, предпринимает все возможные меры для защиты прав и интересов Е. Е. Черышевой", — отмечается в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале представительства.По мнению российских дипломатов, комментарии эстонских правоохранительных органов по ситуации выглядят неубедительно и необоснованно. Посольство будет расценивать задержание как борьбу с инакомыслием и акт устрашения российских граждан, если власти не дадут четких объяснений.В начале марта Sputnik Meedia заявил о прекращении работы из-за давления и ограничений со стороны эстонского руководства, а также из-за угроз в адрес своих сотрудников. На протяжении года банки замораживали зарплаты сотрудникам и закрывали счета портала на основании подозрений в "отмывании денег, финансировании терроризма, нелегальной продажи алкоголя". Кроме того, в последнее время многие ньюсмейкеры отказались сотрудничать с изданием.

https://ria.ru/20220405/iskusstvo-1781810320.html

https://ria.ru/20220403/otmena-1781466731.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, эстония, елена черышева, sputnik эстония, россия, санкции в отношении россии