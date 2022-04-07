https://ria.ru/20220407/cherysheva-1782332563.html
Посольство в Таллине потребовало освободить журналистку Sputnik Meedia
Посольство в Таллине потребовало освободить журналистку Sputnik Meedia - РИА Новости, 07.04.2022
Посольство в Таллине потребовало освободить журналистку Sputnik Meedia
Посольство России в Таллине потребовало немедленного освобождения шеф-редактора эстонского информационного портала Sputnik Meedia Елены Черышевой. РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T16:08
2022-04-07T16:08
2022-04-07T17:32
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Посольство России в Таллине потребовало немедленного освобождения шеф-редактора эстонского информационного портала Sputnik Meedia Елены Черышевой.По данным дипмиссии, журналистку задержали 6 апреля по подозрению в якобы совершенном преступлении против мира, а также нарушении международных санкций в Эстонии."Посольство выражает решительный протест, предпринимает все возможные меры для защиты прав и интересов Е. Е. Черышевой", — отмечается в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале представительства.По мнению российских дипломатов, комментарии эстонских правоохранительных органов по ситуации выглядят неубедительно и необоснованно. Посольство будет расценивать задержание как борьбу с инакомыслием и акт устрашения российских граждан, если власти не дадут четких объяснений.В начале марта Sputnik Meedia заявил о прекращении работы из-за давления и ограничений со стороны эстонского руководства, а также из-за угроз в адрес своих сотрудников. На протяжении года банки замораживали зарплаты сотрудникам и закрывали счета портала на основании подозрений в "отмывании денег, финансировании терроризма, нелегальной продажи алкоголя". Кроме того, в последнее время многие ньюсмейкеры отказались сотрудничать с изданием.
https://ria.ru/20220405/iskusstvo-1781810320.html
https://ria.ru/20220403/otmena-1781466731.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, эстония, елена черышева, sputnik эстония, россия, санкции в отношении россии
16:08 07.04.2022 (обновлено: 17:32 07.04.2022)
Посольство в Таллине потребовало освободить журналистку Sputnik Meedia
Посольство в Таллине потребовало немедленно освободить журналистку Sputnik Meedia Черышеву
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости.
Посольство России в Таллине потребовало
немедленного освобождения шеф-редактора эстонского информационного портала Sputnik Meedia Елены Черышевой.
По данным дипмиссии, журналистку задержали 6 апреля по подозрению в якобы совершенном преступлении против мира, а также нарушении международных санкций в Эстонии
.
"Посольство выражает решительный протест, предпринимает все возможные меры для защиты прав и интересов Е. Е. Черышевой", — отмечается в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале представительства.
По мнению российских дипломатов, комментарии эстонских правоохранительных органов по ситуации выглядят неубедительно и необоснованно. Посольство будет расценивать задержание как борьбу с инакомыслием и акт устрашения российских граждан, если власти не дадут четких объяснений.
В начале марта Sputnik Meedia заявил о прекращении работы из-за давления и ограничений со стороны эстонского руководства, а также из-за угроз в адрес своих сотрудников. На протяжении года банки замораживали зарплаты сотрудникам и закрывали счета портала на основании подозрений в "отмывании денег, финансировании терроризма, нелегальной продажи алкоголя". Кроме того, в последнее время многие ньюсмейкеры отказались сотрудничать с изданием.