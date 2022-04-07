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Посольство в Таллине потребовало освободить журналистку Sputnik Meedia - РИА Новости, 07.04.2022
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Медиавойны
https://ria.ru/20220407/cherysheva-1782332563.html
Посольство в Таллине потребовало освободить журналистку Sputnik Meedia
Посольство в Таллине потребовало освободить журналистку Sputnik Meedia - РИА Новости, 07.04.2022
Посольство в Таллине потребовало освободить журналистку Sputnik Meedia
Посольство России в Таллине потребовало немедленного освобождения шеф-редактора эстонского информационного портала Sputnik Meedia Елены Черышевой. РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T16:08
2022-04-07T17:32
медиавойны
в мире
эстония
елена черышева
sputnik эстония
россия
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Посольство России в Таллине потребовало немедленного освобождения шеф-редактора эстонского информационного портала Sputnik Meedia Елены Черышевой.По данным дипмиссии, журналистку задержали 6 апреля по подозрению в якобы совершенном преступлении против мира, а также нарушении международных санкций в Эстонии."Посольство выражает решительный протест, предпринимает все возможные меры для защиты прав и интересов Е. Е. Черышевой", — отмечается в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале представительства.По мнению российских дипломатов, комментарии эстонских правоохранительных органов по ситуации выглядят неубедительно и необоснованно. Посольство будет расценивать задержание как борьбу с инакомыслием и акт устрашения российских граждан, если власти не дадут четких объяснений.В начале марта Sputnik Meedia заявил о прекращении работы из-за давления и ограничений со стороны эстонского руководства, а также из-за угроз в адрес своих сотрудников. На протяжении года банки замораживали зарплаты сотрудникам и закрывали счета портала на основании подозрений в "отмывании денег, финансировании терроризма, нелегальной продажи алкоголя". Кроме того, в последнее время многие ньюсмейкеры отказались сотрудничать с изданием.
https://ria.ru/20220405/iskusstvo-1781810320.html
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в мире, эстония, елена черышева, sputnik эстония, россия, санкции в отношении россии
16:08 07.04.2022 (обновлено: 17:32 07.04.2022)
 
Посольство в Таллине потребовало освободить журналистку Sputnik Meedia

Посольство в Таллине потребовало немедленно освободить журналистку Sputnik Meedia Черышеву

© Sputnik / Вадим АнцуповРуководитель издания Sputnik Meedia Елена Черышева
Руководитель издания Sputnik Meedia Елена Черышева - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
© Sputnik / Вадим Анцупов
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Посольство России в Таллине потребовало немедленного освобождения шеф-редактора эстонского информационного портала Sputnik Meedia Елены Черышевой.
По данным дипмиссии, журналистку задержали 6 апреля по подозрению в якобы совершенном преступлении против мира, а также нарушении международных санкций в Эстонии.
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"Посольство выражает решительный протест, предпринимает все возможные меры для защиты прав и интересов Е. Е. Черышевой", — отмечается в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале представительства.
По мнению российских дипломатов, комментарии эстонских правоохранительных органов по ситуации выглядят неубедительно и необоснованно. Посольство будет расценивать задержание как борьбу с инакомыслием и акт устрашения российских граждан, если власти не дадут четких объяснений.
В начале марта Sputnik Meedia заявил о прекращении работы из-за давления и ограничений со стороны эстонского руководства, а также из-за угроз в адрес своих сотрудников. На протяжении года банки замораживали зарплаты сотрудникам и закрывали счета портала на основании подозрений в "отмывании денег, финансировании терроризма, нелегальной продажи алкоголя". Кроме того, в последнее время многие ньюсмейкеры отказались сотрудничать с изданием.
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