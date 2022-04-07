Самарский губернатор поддержал журналистку Sputnik Meedia
Глава Самарской области Азаров поддержал журналистку Sputnik Meedia Черышеву
Елена Черышева
САМАРА, 7 апр - РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров уверен, что будут предприняты шаги по поддержке задержанной в Эстонии бывшей самарской журналистки, экс-сотрудницы Sputnik Meedia Елены Черышевой.
В четверг портал Delfi сообщил о задержании в Эстонии экс-сотрудников Sputnik Meedia, их подозревают в нарушении международных санкций. При этом их коллеги сообщили РИА Новости, что связаться с задержанными после многочасового обыска невозможно.
"Уверен, будут предприняты шаги по возвращению на родину главного редактора русскоязычного СМИ. Елена Черышева для нашего региона человек не чужой, большую часть своего трудового пути в журналистике прошла на самарской земле. Своих не бросаем и, конечно, поддержим ее решение вернуться на малую родину, если таковое будет принято", - цитирует слова Азарова пресс-служба областного правительства.
По мнению губернатора, ситуация, в которой оказались российские журналисты в Эстонии, требует тщательного анализа и разбирательства. "Надеюсь, все меры для обеспечения безопасности российских сотрудников информационного агентства Sputnik Meedia, который подвергся травле и преследованию со стороны эстонских властей, компетентными службами России будут приняты", - добавил Азаров.
8 марта, 11:55Sputnik Meedia прекращает работу в Эстонии
Он подчеркнул, что Самарская область готова принять "всех россиян, кто, выполняя свою профессиональную деятельность в недружественных странах, сейчас испытывает давление, получает угрозы и боится за свои жизни, безопасность родных и детей". "Создадим все условия для реализации профессиональных компетенций на нашей самарской земле", - отметил глава региона.
В начале марта эстонский информационный интернет-портал Sputnik Meedia объявил о прекращении работы из-за давления и ограничений со стороны эстонских банков и властей, а также из-за угроз в адрес своих сотрудников. Как заявляла тогда шеф-редактор Елена Черышева, на протяжении года банки в Эстонии замораживали зарплаты сотрудникам и закрывали счета Sputnik Meedia на основании подозрений в "отмывании денег, финансировании терроризма, нелегальной продажи алкоголя". Кроме того, в последнее время многие ньюсмейкеры отказались сотрудничать с порталом, а в адрес шеф-редактора и сотрудников стали поступать "откровенные угрозы от непонятных личностей".
Sputnik Meedia был создан бывшими сотрудниками Sputnik Эстония, который после четырех лет работы был закрыт два года назад из-за угроз эстонской полиции.