https://ria.ru/20220407/cherysheva-1782330876.html

Самарский губернатор поддержал журналистку Sputnik Meedia

Самарский губернатор поддержал журналистку Sputnik Meedia - РИА Новости, 07.04.2022

Самарский губернатор поддержал журналистку Sputnik Meedia

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров уверен, что будут предприняты шаги по поддержке задержанной в Эстонии бывшей самарской журналистки, экс-сотрудницы... РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T16:05

2022-04-07T16:05

2022-04-07T16:05

медиавойны

медиа - общество

елена черышева

самарская область

дмитрий азаров

sputnik эстония

эстония

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/1/1c/1563980559_0:26:2866:1638_1920x0_80_0_0_0eaccbbd13547e0294452694811321b6.jpg

САМАРА, 7 апр - РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров уверен, что будут предприняты шаги по поддержке задержанной в Эстонии бывшей самарской журналистки, экс-сотрудницы Sputnik Meedia Елены Черышевой.В четверг портал Delfi сообщил о задержании в Эстонии экс-сотрудников Sputnik Meedia, их подозревают в нарушении международных санкций. При этом их коллеги сообщили РИА Новости, что связаться с задержанными после многочасового обыска невозможно."Уверен, будут предприняты шаги по возвращению на родину главного редактора русскоязычного СМИ. Елена Черышева для нашего региона человек не чужой, большую часть своего трудового пути в журналистике прошла на самарской земле. Своих не бросаем и, конечно, поддержим ее решение вернуться на малую родину, если таковое будет принято", - цитирует слова Азарова пресс-служба областного правительства.По мнению губернатора, ситуация, в которой оказались российские журналисты в Эстонии, требует тщательного анализа и разбирательства. "Надеюсь, все меры для обеспечения безопасности российских сотрудников информационного агентства Sputnik Meedia, который подвергся травле и преследованию со стороны эстонских властей, компетентными службами России будут приняты", - добавил Азаров.Он подчеркнул, что Самарская область готова принять "всех россиян, кто, выполняя свою профессиональную деятельность в недружественных странах, сейчас испытывает давление, получает угрозы и боится за свои жизни, безопасность родных и детей". "Создадим все условия для реализации профессиональных компетенций на нашей самарской земле", - отметил глава региона.В начале марта эстонский информационный интернет-портал Sputnik Meedia объявил о прекращении работы из-за давления и ограничений со стороны эстонских банков и властей, а также из-за угроз в адрес своих сотрудников. Как заявляла тогда шеф-редактор Елена Черышева, на протяжении года банки в Эстонии замораживали зарплаты сотрудникам и закрывали счета Sputnik Meedia на основании подозрений в "отмывании денег, финансировании терроризма, нелегальной продажи алкоголя". Кроме того, в последнее время многие ньюсмейкеры отказались сотрудничать с порталом, а в адрес шеф-редактора и сотрудников стали поступать "откровенные угрозы от непонятных личностей".Sputnik Meedia был создан бывшими сотрудниками Sputnik Эстония, который после четырех лет работы был закрыт два года назад из-за угроз эстонской полиции.

https://ria.ru/20220308/sputnik-1777135997.html

https://ria.ru/20220225/telekanaly-1774969399.html

самарская область

эстония

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

медиа - общество, елена черышева, самарская область, дмитрий азаров, sputnik эстония, эстония