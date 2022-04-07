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Самарский губернатор поддержал журналистку Sputnik Meedia - РИА Новости, 07.04.2022
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Журналисты перед началом пресс-конференции - РИА Новости, 1920
Медиавойны
https://ria.ru/20220407/cherysheva-1782330876.html
Самарский губернатор поддержал журналистку Sputnik Meedia
Самарский губернатор поддержал журналистку Sputnik Meedia - РИА Новости, 07.04.2022
Самарский губернатор поддержал журналистку Sputnik Meedia
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров уверен, что будут предприняты шаги по поддержке задержанной в Эстонии бывшей самарской журналистки, экс-сотрудницы... РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T16:05
2022-04-07T16:05
медиавойны
медиа - общество
елена черышева
самарская область
дмитрий азаров
sputnik эстония
эстония
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САМАРА, 7 апр - РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров уверен, что будут предприняты шаги по поддержке задержанной в Эстонии бывшей самарской журналистки, экс-сотрудницы Sputnik Meedia Елены Черышевой.В четверг портал Delfi сообщил о задержании в Эстонии экс-сотрудников Sputnik Meedia, их подозревают в нарушении международных санкций. При этом их коллеги сообщили РИА Новости, что связаться с задержанными после многочасового обыска невозможно."Уверен, будут предприняты шаги по возвращению на родину главного редактора русскоязычного СМИ. Елена Черышева для нашего региона человек не чужой, большую часть своего трудового пути в журналистике прошла на самарской земле. Своих не бросаем и, конечно, поддержим ее решение вернуться на малую родину, если таковое будет принято", - цитирует слова Азарова пресс-служба областного правительства.По мнению губернатора, ситуация, в которой оказались российские журналисты в Эстонии, требует тщательного анализа и разбирательства. "Надеюсь, все меры для обеспечения безопасности российских сотрудников информационного агентства Sputnik Meedia, который подвергся травле и преследованию со стороны эстонских властей, компетентными службами России будут приняты", - добавил Азаров.Он подчеркнул, что Самарская область готова принять "всех россиян, кто, выполняя свою профессиональную деятельность в недружественных странах, сейчас испытывает давление, получает угрозы и боится за свои жизни, безопасность родных и детей". "Создадим все условия для реализации профессиональных компетенций на нашей самарской земле", - отметил глава региона.В начале марта эстонский информационный интернет-портал Sputnik Meedia объявил о прекращении работы из-за давления и ограничений со стороны эстонских банков и властей, а также из-за угроз в адрес своих сотрудников. Как заявляла тогда шеф-редактор Елена Черышева, на протяжении года банки в Эстонии замораживали зарплаты сотрудникам и закрывали счета Sputnik Meedia на основании подозрений в "отмывании денег, финансировании терроризма, нелегальной продажи алкоголя". Кроме того, в последнее время многие ньюсмейкеры отказались сотрудничать с порталом, а в адрес шеф-редактора и сотрудников стали поступать "откровенные угрозы от непонятных личностей".Sputnik Meedia был создан бывшими сотрудниками Sputnik Эстония, который после четырех лет работы был закрыт два года назад из-за угроз эстонской полиции.
https://ria.ru/20220308/sputnik-1777135997.html
https://ria.ru/20220225/telekanaly-1774969399.html
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медиа - общество, елена черышева, самарская область, дмитрий азаров, sputnik эстония, эстония
16:05 07.04.2022
 
Самарский губернатор поддержал журналистку Sputnik Meedia

Глава Самарской области Азаров поддержал журналистку Sputnik Meedia Черышеву

© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанкЕлена Черышева
Елена Черышева - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
© РИА Новости / Доминик Бутен
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Елена Черышева
Читать ria.ru в
САМАРА, 7 апр - РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров уверен, что будут предприняты шаги по поддержке задержанной в Эстонии бывшей самарской журналистки, экс-сотрудницы Sputnik Meedia Елены Черышевой.
В четверг портал Delfi сообщил о задержании в Эстонии экс-сотрудников Sputnik Meedia, их подозревают в нарушении международных санкций. При этом их коллеги сообщили РИА Новости, что связаться с задержанными после многочасового обыска невозможно.
"Уверен, будут предприняты шаги по возвращению на родину главного редактора русскоязычного СМИ. Елена Черышева для нашего региона человек не чужой, большую часть своего трудового пути в журналистике прошла на самарской земле. Своих не бросаем и, конечно, поддержим ее решение вернуться на малую родину, если таковое будет принято", - цитирует слова Азарова пресс-служба областного правительства.
По мнению губернатора, ситуация, в которой оказались российские журналисты в Эстонии, требует тщательного анализа и разбирательства. "Надеюсь, все меры для обеспечения безопасности российских сотрудников информационного агентства Sputnik Meedia, который подвергся травле и преследованию со стороны эстонских властей, компетентными службами России будут приняты", - добавил Азаров.
Бывшие сотрудники новостного агентства Sputnik Эстония, запустившие новый информационный проект — Sputnik Meedia - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
8 марта, 11:55
Sputnik Meedia прекращает работу в Эстонии
Он подчеркнул, что Самарская область готова принять "всех россиян, кто, выполняя свою профессиональную деятельность в недружественных странах, сейчас испытывает давление, получает угрозы и боится за свои жизни, безопасность родных и детей". "Создадим все условия для реализации профессиональных компетенций на нашей самарской земле", - отметил глава региона.
В начале марта эстонский информационный интернет-портал Sputnik Meedia объявил о прекращении работы из-за давления и ограничений со стороны эстонских банков и властей, а также из-за угроз в адрес своих сотрудников. Как заявляла тогда шеф-редактор Елена Черышева, на протяжении года банки в Эстонии замораживали зарплаты сотрудникам и закрывали счета Sputnik Meedia на основании подозрений в "отмывании денег, финансировании терроризма, нелегальной продажи алкоголя". Кроме того, в последнее время многие ньюсмейкеры отказались сотрудничать с порталом, а в адрес шеф-редактора и сотрудников стали поступать "откровенные угрозы от непонятных личностей".
Sputnik Meedia был создан бывшими сотрудниками Sputnik Эстония, который после четырех лет работы был закрыт два года назад из-за угроз эстонской полиции.
Экран телевизора с изображением эфирного шума - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
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МедиавойныМедиа - ОбществоЕлена ЧерышеваСамарская областьДмитрий АзаровSputnik ЭстонияЭстония
 
 
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