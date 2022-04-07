https://ria.ru/20220407/chanel-1782277829.html

В Chanel опровергли сообщения о том, что магазин не продает сумки россиянам

В Chanel опровергли сообщения о том, что магазин не продает сумки россиянам - РИА Новости, 07.04.2022

В Chanel опровергли сообщения о том, что магазин не продает сумки россиянам

Россияне могут свободно приобрести сумки Chanel, а сообщения об ограничениях по национальному признаку являются фейком, сообщила корреспонденту РИА Новости... РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T13:07

2022-04-07T13:07

2022-04-07T13:07

россия

chanel

дубай (город)

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148637/64/1486376422_0:0:3016:1696_1920x0_80_0_0_d4b3253d98c400c72d547a230a2f5d3b.jpg

ПАРИЖ, 7 апр - РИА Новости, Анастасия Иванова. Россияне могут свободно приобрести сумки Chanel, а сообщения об ограничениях по национальному признаку являются фейком, сообщила корреспонденту РИА Новости менеджер бутика в центре Парижа."Вы как россиянка без проблем можете приобрести сумку. Мы слышали сообщения блогеров о том, что Chanel отказывается продавать сумки россиянам, но это не так. Это фейк. У них просто были заблокированы счета. Ограничений нет, лишь бы у вас работала карта", - рассказала агентству менеджер.По ее словам, ограничение продаж по национальному признаку не является политикой магазина.Ранее отдыхавшая в ОАЭ россиянка Лиза Литвин сообщила РИА Новости, что столкнулась с дискриминацией по признаку гражданства. В одном из торговых центров Дубая ей отказывались продать сумку от Chanel, пока она не подпишет документ о том, что не будет вывозить вещь в Россию и носить ее на территории страны.

https://ria.ru/20220401/sumka-1781293292.html

россия

дубай (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

россия, chanel, дубай (город), общество