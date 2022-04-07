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В Chanel опровергли сообщения о том, что магазин не продает сумки россиянам - РИА Новости, 07.04.2022
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В Chanel опровергли сообщения о том, что магазин не продает сумки россиянам
В Chanel опровергли сообщения о том, что магазин не продает сумки россиянам - РИА Новости, 07.04.2022
В Chanel опровергли сообщения о том, что магазин не продает сумки россиянам
Россияне могут свободно приобрести сумки Chanel, а сообщения об ограничениях по национальному признаку являются фейком, сообщила корреспонденту РИА Новости... РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T13:07
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россия
chanel
дубай (город)
общество
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ПАРИЖ, 7 апр - РИА Новости, Анастасия Иванова. Россияне могут свободно приобрести сумки Chanel, а сообщения об ограничениях по национальному признаку являются фейком, сообщила корреспонденту РИА Новости менеджер бутика в центре Парижа."Вы как россиянка без проблем можете приобрести сумку. Мы слышали сообщения блогеров о том, что Chanel отказывается продавать сумки россиянам, но это не так. Это фейк. У них просто были заблокированы счета. Ограничений нет, лишь бы у вас работала карта", - рассказала агентству менеджер.По ее словам, ограничение продаж по национальному признаку не является политикой магазина.Ранее отдыхавшая в ОАЭ россиянка Лиза Литвин сообщила РИА Новости, что столкнулась с дискриминацией по признаку гражданства. В одном из торговых центров Дубая ей отказывались продать сумку от Chanel, пока она не подпишет документ о том, что не будет вывозить вещь в Россию и носить ее на территории страны.
https://ria.ru/20220401/sumka-1781293292.html
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россия, chanel, дубай (город), общество
13:07 07.04.2022
 
В Chanel опровергли сообщения о том, что магазин не продает сумки россиянам

Менеджер бутика Chanel опровергла сообщения о том, что магазин не продает сумки россиянам

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкВывеска магазина Chanel
Вывеска магазина Chanel - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Вывеска магазина Chanel
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 7 апр - РИА Новости, Анастасия Иванова. Россияне могут свободно приобрести сумки Chanel, а сообщения об ограничениях по национальному признаку являются фейком, сообщила корреспонденту РИА Новости менеджер бутика в центре Парижа.
"Вы как россиянка без проблем можете приобрести сумку. Мы слышали сообщения блогеров о том, что Chanel отказывается продавать сумки россиянам, но это не так. Это фейк. У них просто были заблокированы счета. Ограничений нет, лишь бы у вас работала карта", - рассказала агентству менеджер.
По ее словам, ограничение продаж по национальному признаку не является политикой магазина.
Ранее отдыхавшая в ОАЭ россиянка Лиза Литвин сообщила РИА Новости, что столкнулась с дискриминацией по признаку гражданства. В одном из торговых центров Дубая ей отказывались продать сумку от Chanel, пока она не подпишет документ о том, что не будет вывозить вещь в Россию и носить ее на территории страны.
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
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Захарова прокомментировала отказ Chanel продать сумку россиянке
 
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