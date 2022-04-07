https://ria.ru/20220407/bucha-1782293935.html

Европарламентарий призвала к независимому расследованию провокации в Буче

Европарламентарий призвала к независимому расследованию провокации в Буче - РИА Новости, 07.04.2022

Европарламентарий призвала к независимому расследованию провокации в Буче

Итальянский европарламентарий Франческа Донато предложила провести независимое международное расследование провокации в украинской Буче, а не принимать... РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T13:58

2022-04-07T13:58

2022-04-07T13:58

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

дмитрий песков

россия

киевская область

евросоюз

министерство обороны сша

совет безопасности оон

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РИМ, 6 апр - РИА Новости. Итальянский европарламентарий Франческа Донато предложила провести независимое международное расследование провокации в украинской Буче, а не принимать "сумасшедшие решения" по санкциям против России без четкого понимания ситуации."Я считаю, в нем могут принять участие независимые наблюдатели, представители Красного креста, каких-то неполитических структур, ОБСЕ, нейтральных и смешанных политических групп, например, из Азии и с Запада, для большей объективности", - заявила она РИА Новости.По словам Донато, она не сомневается в том, что в Буче погибли мирные жители, однако необходимо понять, "кто они и кто их убил". "В этом нет доказательств, об этом сказал и Пентагон. Вопросы подняли и журналисты, военные специалисты. Странным и нелогичным выглядит то, что российские войска ушли и оставили тела на дороге на видном месте. В этом мало смысла", - сказала европарламентарий.Она отметила, что в Евросоюзе намерены принимать "сумасшедшие решения", такие как эмбарго на российские нефть и газ, за которые "европейские граждане заплатят высочайшую цену"."Прежде чем делать такой выбор исходя из нечетких ситуаций, необходимо их прояснить, пусть даже я против самого решения. К сожалению, сегодня неприемлемо даже говорить об этом. Правда неинтересна, вместо этого продолжаются поставки оружия украинским войскам, в которые входят и вооруженные гражданские, и военная эскалация", - сказала Донато.Ранее европарламентарий выступила против введения полного эмбарго на российский газ, на основании сообщений о Буче со стороны украинского правительства, но "в правдивости которых уже есть большие сомнения". По ее словам, прекращение поставок российского топлива будет "абсолютно непосильным" для итальянской экономики.Ранее украинские власти и СМИ распространили видеозапись, снятую якобы в городе Буча Киевской области, где на дороге лежат тела погибших. Многие интернет-пользователи усомнились в достоверности обвинений Киева в адрес Москвы, отмечая, что около тел на земле нет крови, а у некоторых погибших на рукавах белые повязки и они могли быть убиты украинскими силовиками или территориальной обороной. Также пользователи обратили внимание, что "погибшие" шевелят руками, а при взгляде в зеркало заднего вида машины оператора создается впечатление, что один из "погибших" меняет положение, едва автомобиль проезжает мимо.В Минобороны РФ заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то "преступлениях" российских военнослужащих в городе Буча Киевской области, являются "очередной провокацией". Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В министерстве отметили, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в понедельник, что Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями в адрес России, а прислушаться к аргументации Москвы. По его словам, российские дипломаты продолжат продвигать тему провокации в Буче на повестку дня СБ ООН.

https://ria.ru/20220407/bucha-1782235606.html

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Ольга Маркова

в мире, дмитрий песков, россия, киевская область, евросоюз, министерство обороны сша, совет безопасности оон, москва, вооруженные силы украины, украина