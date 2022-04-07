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Кубинские СМИ назвали провокацию в Буче сфабрикованной ложью - РИА Новости, 07.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220407/bucha-1782235606.html
Кубинские СМИ назвали провокацию в Буче сфабрикованной ложью
Кубинские СМИ назвали провокацию в Буче сфабрикованной ложью - РИА Новости, 07.04.2022
Кубинские СМИ назвали провокацию в Буче сфабрикованной ложью
Распространяемая западными СМИ сфабрикованная информация о событиях в городе Буча на Украине направлена на то, чтобы настроить международное сообщество против... РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T10:54
2022-04-07T10:54
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
дмитрий песков
россия
киевская область
киев
совет безопасности оон
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Распространяемая западными СМИ сфабрикованная информация о событиях в городе Буча на Украине направлена на то, чтобы настроить международное сообщество против России и укрепить план Вашингтона по продлению конфликта с целью продажи большого количества оружия, пишет газета кубинской компартии Granma."Связанное с городом Буча - это сфабрикованная ложь, которая &lt;...&gt; натравливает международное сообщество против России и укрепляет план Вашингтона по продлению войны, чтобы продать больше оружия и получить солидные денежные суммы", - пишет издание.Как отмечается, ежедневные примеры фейковых новостей лишают доверия СМИ, которые их публикуют, и журналистов, которые их пишут. При этом такая информация также "подпитывает западных лидеров" в их стремлении дискредитировать Россию и оправдать затягивание конфликта.Газета утверждает, что многие мировые лидеры, в том числе Великобритании и США, воспользовались опубликованной в СМИ нереальной версией произошедшего в Буче, чтобы сфабриковать свою "правду", и снова атаковали Москву. Как отмечает Granma, никто из упомянутых западных лидеров не учел, что российские военные покинули Бучу 30 марта и что снимки были обнародованы только через несколько дней."Весь медийный монтаж стал более очевидным, когда Россия запросила созвать Совбез ООН &lt;...&gt; и этого не произошло из-за противостояния Великобритании. Что хотят скрыть США, Великобритания и другие западные правительства, до мозга костей вовлеченные в происходящее на Украине и ответственные за манипуляции, которые привели эту страну к противостоянию, в котором уже есть тысячи убитых и раненых?" - пишет газета.Ранее украинские власти и СМИ распространили видеозапись, снятую якобы в городе Буча Киевской области, где на дороге лежат тела погибших. Многие интернет-пользователи усомнились в достоверности обвинений Киева в адрес Москвы, отмечая, что около тел на земле нет крови, а у некоторых погибших на рукавах белые повязки и они могли быть убиты украинскими силовиками или территориальной обороной. Также пользователи обратили внимание, что "погибшие" шевелят руками, а при взгляде в зеркало заднего вида машины оператора создается впечатление, что один из "погибших" меняет положение, едва автомобиль проезжает мимо.В Минобороны РФ заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то "преступлениях" российских военнослужащих в городе Буча Киевской области, являются "очередной провокацией". Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В министерстве отметили, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в понедельник, что Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями в адрес России, а прислушаться к аргументации Москвы. По его словам, российские дипломаты продолжат продвигать тему провокации в Буче на повестку дня СБ ООН.
https://ria.ru/20220312/karta-1777737018.html
https://ria.ru/20220407/bucha-1782205243.html
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россия
киевская область
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в мире, дмитрий песков, россия, киевская область, киев, совет безопасности оон, вооруженные силы украины, украина
10:54 07.04.2022
 
Кубинские СМИ назвали провокацию в Буче сфабрикованной ложью

Газета кубинской компартии Granma назвала провокацию в Буче сфабрикованной ложью

© REUTERS / Zohra BensemraУкраинские военные в городе Буча
Украинские военные в городе Буча - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
© REUTERS / Zohra Bensemra
Украинские военные в городе Буча
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Распространяемая западными СМИ сфабрикованная информация о событиях в городе Буча на Украине направлена на то, чтобы настроить международное сообщество против России и укрепить план Вашингтона по продлению конфликта с целью продажи большого количества оружия, пишет газета кубинской компартии Granma.
"Связанное с городом Буча - это сфабрикованная ложь, которая <...> натравливает международное сообщество против России и укрепляет план Вашингтона по продлению войны, чтобы продать больше оружия и получить солидные денежные суммы", - пишет издание.
Российские военнослужащие в колонне военной техники - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
12 марта, 14:46Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Карта и первые итоги специальной операции России на Украине
Как отмечается, ежедневные примеры фейковых новостей лишают доверия СМИ, которые их публикуют, и журналистов, которые их пишут. При этом такая информация также "подпитывает западных лидеров" в их стремлении дискредитировать Россию и оправдать затягивание конфликта.
Газета утверждает, что многие мировые лидеры, в том числе Великобритании и США, воспользовались опубликованной в СМИ нереальной версией произошедшего в Буче, чтобы сфабриковать свою "правду", и снова атаковали Москву. Как отмечает Granma, никто из упомянутых западных лидеров не учел, что российские военные покинули Бучу 30 марта и что снимки были обнародованы только через несколько дней.
"Весь медийный монтаж стал более очевидным, когда Россия запросила созвать Совбез ООН <...> и этого не произошло из-за противостояния Великобритании. Что хотят скрыть США, Великобритания и другие западные правительства, до мозга костей вовлеченные в происходящее на Украине и ответственные за манипуляции, которые привели эту страну к противостоянию, в котором уже есть тысячи убитых и раненых?" - пишет газета.
Украинские военные в городе Буче - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
Вчера, 04:26
Американский аналитик обвинил в убийстве жителей Бучи украинские войска
Ранее украинские власти и СМИ распространили видеозапись, снятую якобы в городе Буча Киевской области, где на дороге лежат тела погибших. Многие интернет-пользователи усомнились в достоверности обвинений Киева в адрес Москвы, отмечая, что около тел на земле нет крови, а у некоторых погибших на рукавах белые повязки и они могли быть убиты украинскими силовиками или территориальной обороной. Также пользователи обратили внимание, что "погибшие" шевелят руками, а при взгляде в зеркало заднего вида машины оператора создается впечатление, что один из "погибших" меняет положение, едва автомобиль проезжает мимо.
В Минобороны РФ заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то "преступлениях" российских военнослужащих в городе Буча Киевской области, являются "очередной провокацией". Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В министерстве отметили, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в понедельник, что Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями в адрес России, а прислушаться к аргументации Москвы. По его словам, российские дипломаты продолжат продвигать тему провокации в Буче на повестку дня СБ ООН.
Украинские военные в городе Буча - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
6 апреля, 11:59Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Глава МИД Индии призвал к независимому расследованию провокации в Буче
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДмитрий ПесковРоссияКиевская областьКиевСовет Безопасности ООНВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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