Кубинские СМИ назвали провокацию в Буче сфабрикованной ложью
Газета кубинской компартии Granma назвала провокацию в Буче сфабрикованной ложью
Украинские военные в городе Буча
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Распространяемая западными СМИ сфабрикованная информация о событиях в городе Буча на Украине направлена на то, чтобы настроить международное сообщество против России и укрепить план Вашингтона по продлению конфликта с целью продажи большого количества оружия, пишет газета кубинской компартии Granma.
"Связанное с городом Буча - это сфабрикованная ложь, которая <...> натравливает международное сообщество против России и укрепляет план Вашингтона по продлению войны, чтобы продать больше оружия и получить солидные денежные суммы", - пишет издание.
Как отмечается, ежедневные примеры фейковых новостей лишают доверия СМИ, которые их публикуют, и журналистов, которые их пишут. При этом такая информация также "подпитывает западных лидеров" в их стремлении дискредитировать Россию и оправдать затягивание конфликта.
Газета утверждает, что многие мировые лидеры, в том числе Великобритании и США, воспользовались опубликованной в СМИ нереальной версией произошедшего в Буче, чтобы сфабриковать свою "правду", и снова атаковали Москву. Как отмечает Granma, никто из упомянутых западных лидеров не учел, что российские военные покинули Бучу 30 марта и что снимки были обнародованы только через несколько дней.
"Весь медийный монтаж стал более очевидным, когда Россия запросила созвать Совбез ООН <...> и этого не произошло из-за противостояния Великобритании. Что хотят скрыть США, Великобритания и другие западные правительства, до мозга костей вовлеченные в происходящее на Украине и ответственные за манипуляции, которые привели эту страну к противостоянию, в котором уже есть тысячи убитых и раненых?" - пишет газета.
Ранее украинские власти и СМИ распространили видеозапись, снятую якобы в городе Буча Киевской области, где на дороге лежат тела погибших. Многие интернет-пользователи усомнились в достоверности обвинений Киева в адрес Москвы, отмечая, что около тел на земле нет крови, а у некоторых погибших на рукавах белые повязки и они могли быть убиты украинскими силовиками или территориальной обороной. Также пользователи обратили внимание, что "погибшие" шевелят руками, а при взгляде в зеркало заднего вида машины оператора создается впечатление, что один из "погибших" меняет положение, едва автомобиль проезжает мимо.
В Минобороны РФ заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то "преступлениях" российских военнослужащих в городе Буча Киевской области, являются "очередной провокацией". Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В министерстве отметили, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в понедельник, что Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями в адрес России, а прислушаться к аргументации Москвы. По его словам, российские дипломаты продолжат продвигать тему провокации в Буче на повестку дня СБ ООН.