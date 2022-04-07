https://ria.ru/20220407/bucha-1782235606.html

Кубинские СМИ назвали провокацию в Буче сфабрикованной ложью

Кубинские СМИ назвали провокацию в Буче сфабрикованной ложью - РИА Новости, 07.04.2022

Кубинские СМИ назвали провокацию в Буче сфабрикованной ложью

Распространяемая западными СМИ сфабрикованная информация о событиях в городе Буча на Украине направлена на то, чтобы настроить международное сообщество против... РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T10:54

2022-04-07T10:54

2022-04-07T10:54

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Распространяемая западными СМИ сфабрикованная информация о событиях в городе Буча на Украине направлена на то, чтобы настроить международное сообщество против России и укрепить план Вашингтона по продлению конфликта с целью продажи большого количества оружия, пишет газета кубинской компартии Granma."Связанное с городом Буча - это сфабрикованная ложь, которая <...> натравливает международное сообщество против России и укрепляет план Вашингтона по продлению войны, чтобы продать больше оружия и получить солидные денежные суммы", - пишет издание.Как отмечается, ежедневные примеры фейковых новостей лишают доверия СМИ, которые их публикуют, и журналистов, которые их пишут. При этом такая информация также "подпитывает западных лидеров" в их стремлении дискредитировать Россию и оправдать затягивание конфликта.Газета утверждает, что многие мировые лидеры, в том числе Великобритании и США, воспользовались опубликованной в СМИ нереальной версией произошедшего в Буче, чтобы сфабриковать свою "правду", и снова атаковали Москву. Как отмечает Granma, никто из упомянутых западных лидеров не учел, что российские военные покинули Бучу 30 марта и что снимки были обнародованы только через несколько дней."Весь медийный монтаж стал более очевидным, когда Россия запросила созвать Совбез ООН <...> и этого не произошло из-за противостояния Великобритании. Что хотят скрыть США, Великобритания и другие западные правительства, до мозга костей вовлеченные в происходящее на Украине и ответственные за манипуляции, которые привели эту страну к противостоянию, в котором уже есть тысячи убитых и раненых?" - пишет газета.Ранее украинские власти и СМИ распространили видеозапись, снятую якобы в городе Буча Киевской области, где на дороге лежат тела погибших. Многие интернет-пользователи усомнились в достоверности обвинений Киева в адрес Москвы, отмечая, что около тел на земле нет крови, а у некоторых погибших на рукавах белые повязки и они могли быть убиты украинскими силовиками или территориальной обороной. Также пользователи обратили внимание, что "погибшие" шевелят руками, а при взгляде в зеркало заднего вида машины оператора создается впечатление, что один из "погибших" меняет положение, едва автомобиль проезжает мимо.В Минобороны РФ заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то "преступлениях" российских военнослужащих в городе Буча Киевской области, являются "очередной провокацией". Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В министерстве отметили, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в понедельник, что Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями в адрес России, а прислушаться к аргументации Москвы. По его словам, российские дипломаты продолжат продвигать тему провокации в Буче на повестку дня СБ ООН.

https://ria.ru/20220312/karta-1777737018.html

https://ria.ru/20220407/bucha-1782205243.html

https://ria.ru/20220406/bucha-1782041961.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, дмитрий песков, россия, киевская область, киев, совет безопасности оон, вооруженные силы украины, украина