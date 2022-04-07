https://ria.ru/20220407/bucha-1782205243.html

Американский аналитик обвинил в убийстве жителей Бучи украинские войска

Американский аналитик обвинил в убийстве жителей Бучи украинские войска - РИА Новости, 07.04.2022

Американский аналитик обвинил в убийстве жителей Бучи украинские войска

Люди в городе Буча под Киевом погибли от рук украинских силовиков, заявил американский военный аналитик, бывший инспектор ООН по вооружениям в Ираке Скотт... РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T04:26

2022-04-07T04:26

2022-04-07T09:53

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НЬЮ-ЙОРК, 7 апр — РИА Новости. Люди в городе Буча под Киевом погибли от рук украинских силовиков, заявил американский военный аналитик, бывший инспектор ООН по вооружениям в Ираке Скотт Риттер. Об этом он говорил на вебинаре, посвященном событиям на Украине.Так, Риттер привел заявления российских военных о том, что они занимали Бучу в течение нескольких недель и были в хороших отношениях с местным населением.Он отметил, что это известно из сообщения украинской национальной полиции, которая 1 апреля направилась в Бучу, чтобы провести чистку и ликвидировать коллаборационистов.По словам Риттера, это полностью противоречит российскому подходу, который заключается в том, чтобы относиться ко всем жителям Украины с уважением и стараться не нанести вреда мирным гражданам."Украина же заявляет: если вы сотрудничаете с русскими, вы умрете. У них есть видеозапись высокопоставленного политического представителя, который объявил в соцсетях жителям Бучи: "Оставайтесь в домах, национальная полиция проводит чистку. Не паникуйте, оставайтесь дома", — продолжил Риттер.Украинские каратели стреляли в людей на улицах, стучались в дверь к тем, кто сотрудничал с российскими военными, и убивали их, заявил он.Он обратил внимание на то, что у большинства погибших на на видео из Бучи белые повязки на рукавах."Что означает, что они говорили русским: мы на вашей стороне, не убивайте нас", — пояснил аналитик, добавил, что рядом с каждым телом лежит зеленая коробка от российского сухпайка."В случае, когда у них (погибших. — Прим. ред.) нет белой повязки, то ее нет, потому что ею связали им руки за спиной. Эти люди были убиты. Не русскими, а украинцами. Но это не тезис, который продвигают тут (в США. — Прим. ред.). Здесь утверждают противоположное", — сказал Риттер.По мнению эксперта, тела на видео не выглядят как пролежавшие несколько дней с того момента, как российские войска покинули Бучу, — это только что убитые люди. Кроме того, добавил он, есть и свидетельство мексиканского журналиста, который попал в город в тот же день, когда украинцы объявили об этом, снимал погибших и видел свежую кровь. На минувшей неделе украинские СМИ распространили фото и видео с телами погибших, которые, как утверждается, сняты в Буче после того, как город оставили российские военнослужащие. В российском Минобороны эти материалы назвали очередной провокацией. В ведомстве подчеркнули, что ни один житель Бучи не пострадал от действий российских военных, а все подразделения полностью вышли из города 30 марта. При этом украинские войска круглосуточно вели обстрел из артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями, а прислушаться к ее аргументации. В МИД обратили внимание на то, что западные политики даже не попытались проверить истинность материалов, но сразу обвинили Россию, и, таким образом, они несут несут персональную ответственность за поддержку преступления, которое совершено киевским режимом.* Против бойцов батальона в России возбудили уголовное дело.

https://radiosputnik.ria.ru/20220406/zakharova-1782136910.html

https://ria.ru/20220406/provokatsii-1782137031.html

https://ria.ru/20220406/bucha-1782128705.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

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