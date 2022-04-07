https://ria.ru/20220407/bucha-1782205243.html
Американский аналитик обвинил в убийстве жителей Бучи украинские войска
Американский аналитик обвинил в убийстве жителей Бучи украинские войска - РИА Новости, 07.04.2022
Американский аналитик обвинил в убийстве жителей Бучи украинские войска
Люди в городе Буча под Киевом погибли от рук украинских силовиков, заявил американский военный аналитик, бывший инспектор ООН по вооружениям в Ираке Скотт... РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T04:26
2022-04-07T04:26
2022-04-07T09:53
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НЬЮ-ЙОРК, 7 апр — РИА Новости. Люди в городе Буча под Киевом погибли от рук украинских силовиков, заявил американский военный аналитик, бывший инспектор ООН по вооружениям в Ираке Скотт Риттер. Об этом он говорил на вебинаре, посвященном событиям на Украине.Так, Риттер привел заявления российских военных о том, что они занимали Бучу в течение нескольких недель и были в хороших отношениях с местным населением.Он отметил, что это известно из сообщения украинской национальной полиции, которая 1 апреля направилась в Бучу, чтобы провести чистку и ликвидировать коллаборационистов.По словам Риттера, это полностью противоречит российскому подходу, который заключается в том, чтобы относиться ко всем жителям Украины с уважением и стараться не нанести вреда мирным гражданам."Украина же заявляет: если вы сотрудничаете с русскими, вы умрете. У них есть видеозапись высокопоставленного политического представителя, который объявил в соцсетях жителям Бучи: "Оставайтесь в домах, национальная полиция проводит чистку. Не паникуйте, оставайтесь дома", — продолжил Риттер.Украинские каратели стреляли в людей на улицах, стучались в дверь к тем, кто сотрудничал с российскими военными, и убивали их, заявил он.Он обратил внимание на то, что у большинства погибших на на видео из Бучи белые повязки на рукавах."Что означает, что они говорили русским: мы на вашей стороне, не убивайте нас", — пояснил аналитик, добавил, что рядом с каждым телом лежит зеленая коробка от российского сухпайка."В случае, когда у них (погибших. — Прим. ред.) нет белой повязки, то ее нет, потому что ею связали им руки за спиной. Эти люди были убиты. Не русскими, а украинцами. Но это не тезис, который продвигают тут (в США. — Прим. ред.). Здесь утверждают противоположное", — сказал Риттер.По мнению эксперта, тела на видео не выглядят как пролежавшие несколько дней с того момента, как российские войска покинули Бучу, — это только что убитые люди. Кроме того, добавил он, есть и свидетельство мексиканского журналиста, который попал в город в тот же день, когда украинцы объявили об этом, снимал погибших и видел свежую кровь. На минувшей неделе украинские СМИ распространили фото и видео с телами погибших, которые, как утверждается, сняты в Буче после того, как город оставили российские военнослужащие. В российском Минобороны эти материалы назвали очередной провокацией. В ведомстве подчеркнули, что ни один житель Бучи не пострадал от действий российских военных, а все подразделения полностью вышли из города 30 марта. При этом украинские войска круглосуточно вели обстрел из артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями, а прислушаться к ее аргументации. В МИД обратили внимание на то, что западные политики даже не попытались проверить истинность материалов, но сразу обвинили Россию, и, таким образом, они несут несут персональную ответственность за поддержку преступления, которое совершено киевским режимом.* Против бойцов батальона в России возбудили уголовное дело.
https://radiosputnik.ria.ru/20220406/zakharova-1782136910.html
https://ria.ru/20220406/provokatsii-1782137031.html
https://ria.ru/20220406/bucha-1782128705.html
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в мире, россия, украина, сша
04:26 07.04.2022 (обновлено: 09:53 07.04.2022)
Американский аналитик обвинил в убийстве жителей Бучи украинские войска
Американский военный аналитик Риттер обвинил в убийстве людей в Буче украинские войска
НЬЮ-ЙОРК, 7 апр — РИА Новости. Люди в городе Буча под Киевом погибли от рук украинских силовиков, заявил американский военный аналитик, бывший инспектор ООН по вооружениям в Ираке Скотт Риттер. Об этом он говорил на вебинаре, посвященном событиям на Украине.
Так, Риттер привел заявления российских военных о том, что они занимали Бучу в течение нескольких недель и были в хороших отношениях с местным населением.
"У них было налажено что-то вроде бартера: они обменивали свои сухпайки на продукты. Жители Бучи давали им яйца, молоко, сыр, а россияне отдавали свои сухпайки, муку, соль, сахар, мясо. Затем русские ушли. Все, кто был вовлечен в подобное взаимодействие с русскими, теперь рассматривался как коллаборационист", — сказал аналитик.
Он отметил, что это известно из сообщения украинской национальной полиции, которая 1 апреля направилась в Бучу, чтобы провести чистку и ликвидировать коллаборационистов.
По словам Риттера, это полностью противоречит российскому подходу, который заключается в том, чтобы относиться ко всем жителям Украины
с уважением и стараться не нанести вреда мирным гражданам.
"Украина же заявляет: если вы сотрудничаете с русскими, вы умрете. У них есть видеозапись высокопоставленного политического представителя, который объявил в соцсетях жителям Бучи: "Оставайтесь в домах, национальная полиция проводит чистку. Не паникуйте, оставайтесь дома", — продолжил Риттер.
Украинские каратели стреляли в людей на улицах, стучались в дверь к тем, кто сотрудничал с российскими военными, и убивали их, заявил он.
"У нас есть видеозапись, где украинская полиция, а именно группа "Азов"*, гордо заявляет, что направляется на сафари. Название украинского специального полицейского подразделения, которое вошло в Бучу, было "Сафари". И они проводили сафари, чтобы зачистить пророссийских коллаборационистов. Чистка означает убить. Не схватить, а убить. И они делают это. А затем они ходят и снимают трупы и говорят, что это сделали русские", — сказал Риттер.
Он обратил внимание на то, что у большинства погибших на на видео из Бучи белые повязки на рукавах.
"Что означает, что они говорили русским: мы на вашей стороне, не убивайте нас", — пояснил аналитик, добавил, что рядом с каждым телом лежит зеленая коробка от российского сухпайка.
"В случае, когда у них (погибших. — Прим. ред.) нет белой повязки, то ее нет, потому что ею связали им руки за спиной. Эти люди были убиты. Не русскими, а украинцами. Но это не тезис, который продвигают тут (в США
. — Прим. ред.). Здесь утверждают противоположное", — сказал Риттер.
По мнению эксперта, тела на видео не выглядят как пролежавшие несколько дней с того момента, как российские войска покинули Бучу, — это только что убитые люди. Кроме того, добавил он, есть и свидетельство мексиканского журналиста, который попал в город в тот же день, когда украинцы объявили об этом, снимал погибших и видел свежую кровь.
"Эти люди были убиты 1 апреля украинской национальной полицией. А затем президент США выходит и говорит, что это военное преступление, совершенное русскими, и Владимир Путин должен быть привлечен к ответу в Гааге. Это война пропаганды, не похожая ни на что из то, что мы видели в наше время", — заключил Риттер.
На минувшей неделе украинские СМИ распространили фото и видео с телами погибших, которые, как утверждается, сняты в Буче после того, как город оставили российские военнослужащие. В российском Минобороны эти материалы назвали очередной провокацией. В ведомстве подчеркнули, что ни один житель Бучи не пострадал от действий российских военных, а все подразделения полностью вышли из города 30 марта. При этом украинские войска круглосуточно вели обстрел из артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.
Представитель Кремля Дмитрий Песков
заявил, что Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями, а прислушаться к ее аргументации. В МИД обратили внимание на то, что западные политики даже не попытались проверить истинность материалов, но сразу обвинили Россию, и, таким образом, они несут несут персональную ответственность за поддержку преступления, которое совершено киевским режимом.
* Против бойцов батальона в России возбудили уголовное дело.