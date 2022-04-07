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На "Азовстали" остаются до 3,5 тысячи боевиков - РИА Новости, 07.04.2022
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На "Азовстали" остаются до 3,5 тысячи боевиков
На "Азовстали" остаются до 3,5 тысячи боевиков - РИА Новости, 07.04.2022
На "Азовстали" остаются до 3,5 тысячи боевиков
Более трех тысяч боевиков остаются на территории завода "Азовсталь" в Мариуполе, заявил представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард... РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T12:03
2022-04-07T12:59
в мире
эдуард басурин
мариуполь
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Более трех тысяч боевиков остаются на территории завода "Азовсталь" в Мариуполе, заявил представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин."Мы предполагаем, что осталось порядка 3-3,5 тысячи. Но нужно учитывать все-таки тот факт, что и жители Мариуполя, кто-то из них взял оружие, поэтому количество может быть намного больше", — сказал он в эфире "России 1".Как заявил Басурин в конце минувшей недели, находящиеся в городе боевики не контролируют его, но имеют возможность перемещаться по подземным ходам и оказывать сопротивление. Седьмого марта 2022 года замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что военные окружили Мариуполь и начали зачистку отдельных районов, сейчас донецкие силовики утверждают, что бои в центральной части города закончены.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне его отбили, после чего восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине. Среди прочих украинских частей там действует националистический полк "Азов", против бойцов которого в России возбуждено уголовное дело.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, необходимо провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, российские Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Они уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в Минобороны назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220407/mariupol-1782235177.html
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в мире, эдуард басурин, мариуполь
12:03 07.04.2022 (обновлено: 12:59 07.04.2022)
 
На "Азовстали" остаются до 3,5 тысячи боевиков

Басурин сообщил, что на "Азовстали" остаются до 3,5 тысячи боевиков

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСитуация в Мариуполе
Ситуация в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Более трех тысяч боевиков остаются на территории завода "Азовсталь" в Мариуполе, заявил представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин.
"Мы предполагаем, что осталось порядка 3-3,5 тысячи. Но нужно учитывать все-таки тот факт, что и жители Мариуполя, кто-то из них взял оружие, поэтому количество может быть намного больше", — сказал он в эфире "России 1".
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Как заявил Басурин в конце минувшей недели, находящиеся в городе боевики не контролируют его, но имеют возможность перемещаться по подземным ходам и оказывать сопротивление. Седьмого марта 2022 года замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что военные окружили Мариуполь и начали зачистку отдельных районов, сейчас донецкие силовики утверждают, что бои в центральной части города закончены.
На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне его отбили, после чего восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине. Среди прочих украинских частей там действует националистический полк "Азов", против бойцов которого в России возбуждено уголовное дело.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, необходимо провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны, российские Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Они уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в Минобороны назвали освобождение Донбасса.
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