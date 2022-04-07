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Сеть билайна в Москве полностью готова к запуску 5G - РИА Новости, 07.04.2022
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Сеть билайна в Москве полностью готова к запуску 5G
Сеть билайна в Москве полностью готова к запуску 5G - РИА Новости, 07.04.2022
Сеть билайна в Москве полностью готова к запуску 5G
Инфраструктура билайна в Московском регионе готова к запуску сетей пятого поколения (5G), заявил в интервью РИА Новости директор Московского региона билайн... РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T12:17
2022-04-07T12:17
билайн
технологии
московская область (подмосковье)
москва
экономика
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Инфраструктура билайна в Московском регионе готова к запуску сетей пятого поколения (5G), заявил в интервью РИА Новости директор Московского региона билайн Дмитрий Машин.Он так же сообщил, что модернизация сети в Москве завершена еще в 2021 году, но все равно будет постоянно развиваться. Причем это касается не только строительства новых объектов связи, но и внедрение современных технологий, таких как VoLTE или VoWiFi."Поэтому в наших планах продолжать развитие сети по мере своих сил и возможностей, особенно в Московской области, где еще остались проблемные территории. О том, что будет сделано, мы традиционно расскажем своим клиентам", - уточнил региональный директор.
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билайн, технологии, московская область (подмосковье), москва, экономика, новости компаний - экономика, вымпелком
12:17 07.04.2022
 

Сеть билайна в Москве полностью готова к запуску 5G

© РИА Новости / Евгений КолотевЛоготип "Билайн" на экране смартфона
Логотип Билайн на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
© РИА Новости / Евгений Колотев
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Инфраструктура билайна в Московском регионе готова к запуску сетей пятого поколения (5G), заявил в интервью РИА Новости директор Московского региона билайн Дмитрий Машин.
"Все базовые станции в настоящий момент готовы к запуску 5G. При выделении необходимого частотного ресурса мы в очень короткие сроки могли бы запустить сеть 5G в Москве", - сказал Машин.
Он так же сообщил, что модернизация сети в Москве завершена еще в 2021 году, но все равно будет постоянно развиваться. Причем это касается не только строительства новых объектов связи, но и внедрение современных технологий, таких как VoLTE или VoWiFi.
"Поэтому в наших планах продолжать развитие сети по мере своих сил и возможностей, особенно в Московской области, где еще остались проблемные территории. О том, что будет сделано, мы традиционно расскажем своим клиентам", - уточнил региональный директор.
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БилайнТехнологииМосковская область (Подмосковье)МоскваЭкономикаНовости компаний - ЭкономикаВымпелКом
 
 
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