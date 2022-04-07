https://ria.ru/20220407/bilayn-1782258502.html
Сеть билайна в Москве полностью готова к запуску 5G
Сеть билайна в Москве полностью готова к запуску 5G - РИА Новости, 07.04.2022
Сеть билайна в Москве полностью готова к запуску 5G
Инфраструктура билайна в Московском регионе готова к запуску сетей пятого поколения (5G), заявил в интервью РИА Новости директор Московского региона билайн... РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T12:17
2022-04-07T12:17
2022-04-07T12:17
билайн
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Инфраструктура билайна в Московском регионе готова к запуску сетей пятого поколения (5G), заявил в интервью РИА Новости директор Московского региона билайн Дмитрий Машин.Он так же сообщил, что модернизация сети в Москве завершена еще в 2021 году, но все равно будет постоянно развиваться. Причем это касается не только строительства новых объектов связи, но и внедрение современных технологий, таких как VoLTE или VoWiFi."Поэтому в наших планах продолжать развитие сети по мере своих сил и возможностей, особенно в Московской области, где еще остались проблемные территории. О том, что будет сделано, мы традиционно расскажем своим клиентам", - уточнил региональный директор.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
билайн, технологии, московская область (подмосковье), москва, экономика, новости компаний - экономика, вымпелком