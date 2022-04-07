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Бывший личный врач Обамы и Трампа заявил об опасном поведении Байдена - РИА Новости, 07.04.2022
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Поведение Байдена сочли угрозой безопасности США
Бывший личный врач Обамы и Трампа заявил об опасном поведении Байдена - РИА Новости, 07.04.2022
Поведение Байдена сочли угрозой безопасности США
Когнитивные способности президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена ухудшились до такой степени, что стали "проблемой национальной безопасности", заявил в РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T16:41
2022-04-07T17:27
в мире
дональд трамп
россия
джо байден
сша
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Когнитивные способности президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена ухудшились до такой степени, что стали "проблемой национальной безопасности", заявил в интервью телеканалу One America News бывший врач Белого дома, член палаты представителей Ронни Джексон.По его словам, в последнее время глава государства демонстрирует не совсем адекватное поведение. Он отметил, что в нынешней обстановке, когда существует риск полномасштабного конфликта с Россией, американский лидер должен четко осознавать происходящее."Я не пытаюсь ставить диагноз, но, по-моему, весь мир видит, что у него есть некоторые проблемы с умственными способностями. &lt;…&gt; Я думаю, с ним явно что-то происходит, это вопрос национальной безопасности", — отметил конгрессмен.Джексон считает, что Байден должен пройти тест на нарушение когнитивных функций и обнародовать результаты. В свое время это сделал его предшественник Дональд Трамп, тем самым создав прецедент, подытожил медик.Байдену неоднократно рекомендовали обследоваться: в начале февраля, когда президент оскорбил журналиста, письмо с такой просьбой направили почти 40 конгрессменов-республиканцев. В июне минувшего года Джексон вместе с 13 членами палаты представителей также призывали президента не тянуть с тестом на когнитивные способности, аргументируя это тем, что нарушения функций мозга и забывчивость американского лидера стали заметнее.
https://radiosputnik.ria.ru/20220407/bayden-1782334748.html
https://ria.ru/20220406/bayden-1782098259.html
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в мире, дональд трамп, россия, джо байден, сша
16:41 07.04.2022 (обновлено: 17:27 07.04.2022)
 
Бывший личный врач Обамы и Трампа заявил об опасном поведении Байдена

Экс-врач Белого дома Джексон: состояние Байдена стало проблемой национальной безопасности

© REUTERS / Evelyn HocksteinПрезидент США Джо Байден во время встречи с американскими военными в Польше
Президент США Джо Байден во время встречи с американскими военными в Польше - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
© REUTERS / Evelyn Hockstein
Президент США Джо Байден во время встречи с американскими военными в Польше
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Когнитивные способности президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена ухудшились до такой степени, что стали "проблемой национальной безопасности", заявил в интервью телеканалу One America News бывший врач Белого дома, член палаты представителей Ронни Джексон.
По его словам, в последнее время глава государства демонстрирует не совсем адекватное поведение. Он отметил, что в нынешней обстановке, когда существует риск полномасштабного конфликта с Россией, американский лидер должен четко осознавать происходящее.
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"Я не пытаюсь ставить диагноз, но, по-моему, весь мир видит, что у него есть некоторые проблемы с умственными способностями. <…> Я думаю, с ним явно что-то происходит, это вопрос национальной безопасности", — отметил конгрессмен.
Джексон считает, что Байден должен пройти тест на нарушение когнитивных функций и обнародовать результаты. В свое время это сделал его предшественник Дональд Трамп, тем самым создав прецедент, подытожил медик.
Байдену неоднократно рекомендовали обследоваться: в начале февраля, когда президент оскорбил журналиста, письмо с такой просьбой направили почти 40 конгрессменов-республиканцев. В июне минувшего года Джексон вместе с 13 членами палаты представителей также призывали президента не тянуть с тестом на когнитивные способности, аргументируя это тем, что нарушения функций мозга и забывчивость американского лидера стали заметнее.
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