12:54 07.04.2022 (обновлено: 13:07 07.04.2022)
Бастрыкин прибыл в Донецк
Бастрыкин провел в Донецке совещание по расследованию военных преступлений Украины
© Фото : предоставлено СК РФПредседатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
© Фото : предоставлено СК РФ
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин приехал в Донецк, провел совещание по расследованию военных преступлений Украины, сообщается на сайте СК РФ.
"Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин провел в Донецке выездное оперативное совещание штаба по расследованию преступлений, совершенных представителями ВСУ и националистических формирований в отношении мирного населения и российских военнослужащих на территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Украины", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в мероприятии приняли участие первый зампредседателя СК РФ Эдуард Кабурнеев, врио зампредседателя СК РФ – руководителя Главного военного следственного управления Константин Корпусов, руководство, следователи и криминалисты ряда подразделений центрального аппарата, а также военные следственных органов СК России.
"Председателю СК России в ходе совещания доложено о первоначальных следственных действиях по уголовным делам, возбужденным военными следственными органами. Глава ведомства поручил руководству военных следственных органов СК России обеспечить постоянную дислокацию следователей на территории Донбасса с целью незамедлительного проведения неотложных следственных действий и повышения эффективности работы по установлению лиц, причастных к совершению военных преступлений", - говорится в сообщении.