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Бастрыкин прибыл в Донецк - РИА Новости, 07.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220407/bastrykin-1782272419.html
Бастрыкин прибыл в Донецк
Бастрыкин прибыл в Донецк - РИА Новости, 07.04.2022
Бастрыкин прибыл в Донецк
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин приехал в Донецк, провел совещание по расследованию военных преступлений Украины, сообщается на... РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T12:54
2022-04-07T13:07
обострение ситуации в днр и лнр
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
в мире
донецкая народная республика
донецк (днр)
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин приехал в Донецк, провел совещание по расследованию военных преступлений Украины, сообщается на сайте СК РФ."Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин провел в Донецке выездное оперативное совещание штаба по расследованию преступлений, совершенных представителями ВСУ и националистических формирований в отношении мирного населения и российских военнослужащих на территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Украины", - говорится в сообщении.Отмечается, что в мероприятии приняли участие первый зампредседателя СК РФ Эдуард Кабурнеев, врио зампредседателя СК РФ – руководителя Главного военного следственного управления Константин Корпусов, руководство, следователи и криминалисты ряда подразделений центрального аппарата, а также военные следственных органов СК России."Председателю СК России в ходе совещания доложено о первоначальных следственных действиях по уголовным делам, возбужденным военными следственными органами. Глава ведомства поручил руководству военных следственных органов СК России обеспечить постоянную дислокацию следователей на территории Донбасса с целью незамедлительного проведения неотложных следственных действий и повышения эффективности работы по установлению лиц, причастных к совершению военных преступлений", - говорится в сообщении.
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донецкая народная республика
донецк (днр)
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следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, в мире, донецкая народная республика, донецк (днр), украина, вооруженные силы украины, россия, ситуация в днр и лнр
12:54 07.04.2022 (обновлено: 13:07 07.04.2022)
 
Бастрыкин прибыл в Донецк

Бастрыкин провел в Донецке совещание по расследованию военных преступлений Украины

© Фото : предоставлено СК РФПредседатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
© Фото : предоставлено СК РФ
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин приехал в Донецк, провел совещание по расследованию военных преступлений Украины, сообщается на сайте СК РФ.
"Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин провел в Донецке выездное оперативное совещание штаба по расследованию преступлений, совершенных представителями ВСУ и националистических формирований в отношении мирного населения и российских военнослужащих на территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Украины", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в мероприятии приняли участие первый зампредседателя СК РФ Эдуард Кабурнеев, врио зампредседателя СК РФ – руководителя Главного военного следственного управления Константин Корпусов, руководство, следователи и криминалисты ряда подразделений центрального аппарата, а также военные следственных органов СК России.
"Председателю СК России в ходе совещания доложено о первоначальных следственных действиях по уголовным делам, возбужденным военными следственными органами. Глава ведомства поручил руководству военных следственных органов СК России обеспечить постоянную дислокацию следователей на территории Донбасса с целью незамедлительного проведения неотложных следственных действий и повышения эффективности работы по установлению лиц, причастных к совершению военных преступлений", - говорится в сообщении.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРСледственный комитет России (СК РФ)Александр БастрыкинВ миреДонецкая Народная РеспубликаДонецк (ДНР)УкраинаВооруженные силы УкраиныРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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