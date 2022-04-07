https://ria.ru/20220407/bastrykin-1782272419.html

Бастрыкин прибыл в Донецк

Бастрыкин прибыл в Донецк - РИА Новости, 07.04.2022

Бастрыкин прибыл в Донецк

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин приехал в Донецк, провел совещание по расследованию военных преступлений Украины, сообщается на... РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T12:54

2022-04-07T12:54

2022-04-07T13:07

обострение ситуации в днр и лнр

следственный комитет россии (ск рф)

александр бастрыкин

в мире

донецкая народная республика

донецк (днр)

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин приехал в Донецк, провел совещание по расследованию военных преступлений Украины, сообщается на сайте СК РФ."Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин провел в Донецке выездное оперативное совещание штаба по расследованию преступлений, совершенных представителями ВСУ и националистических формирований в отношении мирного населения и российских военнослужащих на территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Украины", - говорится в сообщении.Отмечается, что в мероприятии приняли участие первый зампредседателя СК РФ Эдуард Кабурнеев, врио зампредседателя СК РФ – руководителя Главного военного следственного управления Константин Корпусов, руководство, следователи и криминалисты ряда подразделений центрального аппарата, а также военные следственных органов СК России."Председателю СК России в ходе совещания доложено о первоначальных следственных действиях по уголовным делам, возбужденным военными следственными органами. Глава ведомства поручил руководству военных следственных органов СК России обеспечить постоянную дислокацию следователей на территории Донбасса с целью незамедлительного проведения неотложных следственных действий и повышения эффективности работы по установлению лиц, причастных к совершению военных преступлений", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220407/pytki-1782120777.html

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Кирилл Волков

следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, в мире, донецкая народная республика, донецк (днр), украина, вооруженные силы украины, россия, ситуация в днр и лнр