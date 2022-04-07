00:18 07.04.2022 (обновлено: 00:30 07.04.2022)
МИД Британии: страны G7 работают над новыми мерами против российских банков
Глава МИД Британии Трасс: страны G7 работают над новыми мерами против российских банков
Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Глава МИД Британии Лиз Трасс заявила, что работает с партнёрами по "большой семерке" над мерами против новых российских банков.
"Я работаю с нашими партнерами по G7, чтобы ввести меры против большего количества российских банков", - приводит слова Трасс газета Telegraph.
Трасс также заявила, что согласовывает с партнерами по "большой семерке" сроки отказа от импорта нефти, газа и угля из РФ.
Вместе с тем глава ведомства призвала партнеров по "большой семерке" закрыть порты для российских судов и сделать российское золото "недоступным для Путина".
Ранее министр напомнила, что на этой неделе встречаются главы МИД стран G7 и НАТО. "Нам нужно объявить о новой волне жёстких санкций… В Брюсселе я буду работать с нашими партнерами, чтобы пойти дальше в блокировании российских судов в наших портах, в борьбе с российскими банками, в поиске новых отраслей промышленности, наполняющих военный сундук Путина, таких как золото, и согласовании четкого графика прекращения нашего импорта российской нефти, газа и угля", - отметила Трасс.
Ранее ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления РФ - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.