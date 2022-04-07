Рейтинг@Mail.ru
МИД Британии: страны G7 работают над новыми мерами против российских банков - РИА Новости, 07.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220407/banki-1782198708.html
МИД Британии: страны G7 работают над новыми мерами против российских банков
МИД Британии: страны G7 работают над новыми мерами против российских банков - РИА Новости, 07.04.2022
МИД Британии: страны G7 работают над новыми мерами против российских банков
Глава МИД Британии Лиз Трасс заявила, что работает с партнёрами по "большой семерке" над мерами против новых российских банков. РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T00:18
2022-04-07T00:30
в мире
россия
великобритания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772128366_0:0:2840:1598_1920x0_80_0_0_2b9a5eb8d42e2829b667d90ee72127d9.jpg
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Глава МИД Британии Лиз Трасс заявила, что работает с партнёрами по "большой семерке" над мерами против новых российских банков.Трасс также заявила, что согласовывает с партнерами по "большой семерке" сроки отказа от импорта нефти, газа и угля из РФ.Вместе с тем глава ведомства призвала партнеров по "большой семерке" закрыть порты для российских судов и сделать российское золото "недоступным для Путина".Ранее министр напомнила, что на этой неделе встречаются главы МИД стран G7 и НАТО. "Нам нужно объявить о новой волне жёстких санкций… В Брюсселе я буду работать с нашими партнерами, чтобы пойти дальше в блокировании российских судов в наших портах, в борьбе с российскими банками, в поиске новых отраслей промышленности, наполняющих военный сундук Путина, таких как золото, и согласовании четкого графика прекращения нашего импорта российской нефти, газа и угля", - отметила Трасс.Ранее ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления РФ - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
https://radiosputnik.ria.ru/20220406/sanktsii-1782187068.html
россия
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772128366_109:0:2840:2048_1920x0_80_0_0_8c87b22350073276da48057cb202a2bd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, великобритания
00:18 07.04.2022 (обновлено: 00:30 07.04.2022)
 
МИД Британии: страны G7 работают над новыми мерами против российских банков

Глава МИД Британии Трасс: страны G7 работают над новыми мерами против российских банков

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкГлава МИД Великобритании Элизабет Трасс
Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Глава МИД Британии Лиз Трасс заявила, что работает с партнёрами по "большой семерке" над мерами против новых российских банков.
"Я работаю с нашими партнерами по G7, чтобы ввести меры против большего количества российских банков", - приводит слова Трасс газета Telegraph.
Трасс также заявила, что согласовывает с партнерами по "большой семерке" сроки отказа от импорта нефти, газа и угля из РФ.
Вместе с тем глава ведомства призвала партнеров по "большой семерке" закрыть порты для российских судов и сделать российское золото "недоступным для Путина".
Ранее министр напомнила, что на этой неделе встречаются главы МИД стран G7 и НАТО. "Нам нужно объявить о новой волне жёстких санкций… В Брюсселе я буду работать с нашими партнерами, чтобы пойти дальше в блокировании российских судов в наших портах, в борьбе с российскими банками, в поиске новых отраслей промышленности, наполняющих военный сундук Путина, таких как золото, и согласовании четкого графика прекращения нашего импорта российской нефти, газа и угля", - отметила Трасс.
Ранее ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления РФ - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
Логотип Евросоюза - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
Вчера, 21:24В мире
СМИ узнали, какой пункт антироссийских санкций вызвал разногласия в ЕС
 
В миреРоссияВеликобритания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала