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МИД Британии: страны G7 работают над новыми мерами против российских банков

МИД Британии: страны G7 работают над новыми мерами против российских банков - РИА Новости, 07.04.2022

МИД Британии: страны G7 работают над новыми мерами против российских банков

Глава МИД Британии Лиз Трасс заявила, что работает с партнёрами по "большой семерке" над мерами против новых российских банков. РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T00:18

2022-04-07T00:18

2022-04-07T00:30

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Глава МИД Британии Лиз Трасс заявила, что работает с партнёрами по "большой семерке" над мерами против новых российских банков.Трасс также заявила, что согласовывает с партнерами по "большой семерке" сроки отказа от импорта нефти, газа и угля из РФ.Вместе с тем глава ведомства призвала партнеров по "большой семерке" закрыть порты для российских судов и сделать российское золото "недоступным для Путина".Ранее министр напомнила, что на этой неделе встречаются главы МИД стран G7 и НАТО. "Нам нужно объявить о новой волне жёстких санкций… В Брюсселе я буду работать с нашими партнерами, чтобы пойти дальше в блокировании российских судов в наших портах, в борьбе с российскими банками, в поиске новых отраслей промышленности, наполняющих военный сундук Путина, таких как золото, и согласовании четкого графика прекращения нашего импорта российской нефти, газа и угля", - отметила Трасс.Ранее ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления РФ - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.

https://radiosputnik.ria.ru/20220406/sanktsii-1782187068.html

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