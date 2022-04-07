https://ria.ru/20220407/bank-1782356306.html

Страны G7 продолжат отключать российские банки от глобальной финсистемы

Страны G7 продолжат отключать российские банки от глобальной финсистемы - РИА Новости, 07.04.2022

Страны G7 продолжат отключать российские банки от глобальной финсистемы

Страны G7 продолжат отключать банки РФ от глобальной финансовой системы, говорится в совместном заявлении лидеров стран "Большой семерки". РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T17:18

2022-04-07T17:18

2022-04-07T20:24

санкции в отношении россии

экономика

россия

g7

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БЕРЛИН, 7 апр - РИА Новости. Страны G7 продолжат отключать банки РФ от глобальной финансовой системы, говорится в совместном заявлении лидеров стран "Большой семерки"."Мы продолжим отключать российские банки от глобальной финансовой системы. Мы уже нанесли существенный урон финансовой системе России, приняв меры по транзакциям с участием активов Центрального банка и ряда других финансовых институтов", - говорится в документе.Также лидеры "Семерки" договорились вводить дальнейшие ограничения на экспорт в РФ товаров высокой степени переработки. "Мы также увеличим импортные ограничения на ряд позиций российского экспорта, приносящего (экспортную) выручку", - добавили лидеры стран G7.

https://ria.ru/20220331/swift-1781027661.html

россия

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2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

санкции в отношении россии, экономика, россия, g7