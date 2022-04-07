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В СК рассказали о причастных к посягательству на жизнь российских военных
В СК рассказали о причастных к посягательству на жизнь российских военных - РИА Новости, 07.04.2022
В СК рассказали о причастных к посягательству на жизнь российских военных
Следствие располагает данными о причастности командиров нацбатальона "Азов", против бойцов которого в РФ возбуждены уголовные дела, Сергея Величко и Константина РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T13:23
2022-04-07T13:23
2022-04-07T13:23
обострение ситуации в днр и лнр
происшествия
александр бастрыкин
харьковская область
следственный комитет россии (ск рф)
донецк (днр)
россия
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Следствие располагает данными о причастности командиров нацбатальона "Азов", против бойцов которого в РФ возбуждены уголовные дела, Сергея Величко и Константина Немичева к посягательству на жизнь не менее восьми российских военных, сообщается на сайте СК РФ.В релизе отмечается, что председатель СК России Александр Бастрыкин провел в Донецке совещание оперативного штаба по расследованию преступлений в отношении мирного населения и российских военнослужащих на территории Донбасса и Украины."На совещании отмечено, что следствие также располагает данными о причастности командиров нацбатальона "Азов" Величко С.О. и Немичева К.В. к посягательству на жизнь не менее восьми военнослужащих путем причинения множественных телесных повреждений, в том числе с использованием огнестрельного оружия, на территории Харьковской области. Величко и Немичев привлечены в качестве обвиняемых (заочно) в совершении преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь военнослужащих), принимаются меры к их розыску и аресту", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220330/pytki-1780895424.html
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, александр бастрыкин, харьковская область, следственный комитет россии (ск рф), донецк (днр), россия
В СК рассказали о причастных к посягательству на жизнь российских военных
СК: командиры "Азова" Величко и Немичев посягали на жизнь российских военных