https://ria.ru/20220407/azov-1782282517.html

В СК рассказали о причастных к посягательству на жизнь российских военных

В СК рассказали о причастных к посягательству на жизнь российских военных - РИА Новости, 07.04.2022

В СК рассказали о причастных к посягательству на жизнь российских военных

Следствие располагает данными о причастности командиров нацбатальона "Азов", против бойцов которого в РФ возбуждены уголовные дела, Сергея Величко и Константина РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T13:23

2022-04-07T13:23

2022-04-07T13:23

обострение ситуации в днр и лнр

происшествия

александр бастрыкин

харьковская область

следственный комитет россии (ск рф)

донецк (днр)

россия

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Следствие располагает данными о причастности командиров нацбатальона "Азов", против бойцов которого в РФ возбуждены уголовные дела, Сергея Величко и Константина Немичева к посягательству на жизнь не менее восьми российских военных, сообщается на сайте СК РФ.В релизе отмечается, что председатель СК России Александр Бастрыкин провел в Донецке совещание оперативного штаба по расследованию преступлений в отношении мирного населения и российских военнослужащих на территории Донбасса и Украины."На совещании отмечено, что следствие также располагает данными о причастности командиров нацбатальона "Азов" Величко С.О. и Немичева К.В. к посягательству на жизнь не менее восьми военнослужащих путем причинения множественных телесных повреждений, в том числе с использованием огнестрельного оружия, на территории Харьковской области. Величко и Немичев привлечены в качестве обвиняемых (заочно) в совершении преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь военнослужащих), принимаются меры к их розыску и аресту", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220330/pytki-1780895424.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

происшествия, александр бастрыкин, харьковская область, следственный комитет россии (ск рф), донецк (днр), россия