Рейтинг@Mail.ru
В СК рассказали о причастных к посягательству на жизнь российских военных - РИА Новости, 07.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220407/azov-1782282517.html
В СК рассказали о причастных к посягательству на жизнь российских военных
В СК рассказали о причастных к посягательству на жизнь российских военных - РИА Новости, 07.04.2022
В СК рассказали о причастных к посягательству на жизнь российских военных
Следствие располагает данными о причастности командиров нацбатальона "Азов", против бойцов которого в РФ возбуждены уголовные дела, Сергея Величко и Константина РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T13:23
2022-04-07T13:23
обострение ситуации в днр и лнр
происшествия
александр бастрыкин
харьковская область
следственный комитет россии (ск рф)
донецк (днр)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155780/26/1557802611_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_594087b3123594a4dcdbf17a76fdd378.jpg
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Следствие располагает данными о причастности командиров нацбатальона "Азов", против бойцов которого в РФ возбуждены уголовные дела, Сергея Величко и Константина Немичева к посягательству на жизнь не менее восьми российских военных, сообщается на сайте СК РФ.В релизе отмечается, что председатель СК России Александр Бастрыкин провел в Донецке совещание оперативного штаба по расследованию преступлений в отношении мирного населения и российских военнослужащих на территории Донбасса и Украины."На совещании отмечено, что следствие также располагает данными о причастности командиров нацбатальона "Азов" Величко С.О. и Немичева К.В. к посягательству на жизнь не менее восьми военнослужащих путем причинения множественных телесных повреждений, в том числе с использованием огнестрельного оружия, на территории Харьковской области. Величко и Немичев привлечены в качестве обвиняемых (заочно) в совершении преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь военнослужащих), принимаются меры к их розыску и аресту", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220330/pytki-1780895424.html
харьковская область
донецк (днр)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Маркова
Ольга Маркова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155780/26/1557802611_228:0:2959:2048_1920x0_80_0_0_d41446d7adbfbe45b6a10db3e4a421cd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, александр бастрыкин, харьковская область, следственный комитет россии (ск рф), донецк (днр), россия
13:23 07.04.2022
 
В СК рассказали о причастных к посягательству на жизнь российских военных

СК: командиры "Азова" Величко и Немичев посягали на жизнь российских военных

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Автомобиль Следственного комитета РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Следствие располагает данными о причастности командиров нацбатальона "Азов", против бойцов которого в РФ возбуждены уголовные дела, Сергея Величко и Константина Немичева к посягательству на жизнь не менее восьми российских военных, сообщается на сайте СК РФ.
В релизе отмечается, что председатель СК России Александр Бастрыкин провел в Донецке совещание оперативного штаба по расследованию преступлений в отношении мирного населения и российских военнослужащих на территории Донбасса и Украины.
"На совещании отмечено, что следствие также располагает данными о причастности командиров нацбатальона "Азов" Величко С.О. и Немичева К.В. к посягательству на жизнь не менее восьми военнослужащих путем причинения множественных телесных повреждений, в том числе с использованием огнестрельного оружия, на территории Харьковской области. Величко и Немичев привлечены в качестве обвиняемых (заочно) в совершении преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь военнослужащих), принимаются меры к их розыску и аресту", - говорится в сообщении.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
30 марта, 15:44Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Москалькова назвала пытки российских военных нарушением норм морали
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРПроисшествияАлександр БастрыкинХарьковская областьСледственный комитет России (СК РФ)Донецк (ДНР)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала