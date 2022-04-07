https://ria.ru/20220407/avstriya-1782225611.html
Посол: Австрия не доказала противоправные действия высылаемых дипломатов
Посол: Австрия не доказала противоправные действия высылаемых дипломатов - РИА Новости, 07.04.2022
Посол: Австрия не доказала противоправные действия высылаемых дипломатов
МИД Австрии не предоставил доказательств противоправной деятельности российских дипломатов, которых объявил персона нон грата, заявил посол России в Австрии... РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T10:08
2022-04-07T10:08
2022-04-07T10:24
в мире
австрия
александер шалленберг
зальцбург (город)
мид австрии
вена
санкции в отношении россии
дмитрий любинский
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ВЕНА, 7 апр - РИА Новости. МИД Австрии не предоставил доказательств противоправной деятельности российских дипломатов, которых объявил персона нон грата, заявил посол России в Австрии Дмитрий Любинский.МИД Австрии в четверг объявил персона нон грата трёх сотрудников посольства в Вене и одного сотрудника генерального консульства в Зальцбурге, они должны покинуть территорию республики не позднее 12 апреля.Посол подчеркнул, что глава МИД Австрии Александер Шалленберг в последние дни в нескольких интервью утверждал, что не остановится при принятии решения о высылке дипломатов при условии, что у австрийских спецслужб будут "веские свидетельства деятельности наших дипломатов, выходящей за рамки Венских конвенций"."Что же изменилось за эти 48 часов? Ровным счетом ничего. Никаких доказательств противоправной деятельности дипломатов нам не представили", - заявил Любинский.
https://ria.ru/20220407/avstriya-1782217555.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220405/sloveniya-1781960808.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, австрия, александер шалленберг, зальцбург (город), мид австрии, вена, санкции в отношении россии, дмитрий любинский
10:08 07.04.2022 (обновлено: 10:24 07.04.2022)
Посол: Австрия не доказала противоправные действия высылаемых дипломатов
МИД Австрии не предоставил доказательств противоправной деятельности российских дипломатов