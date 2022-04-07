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Посол: Австрия не доказала противоправные действия высылаемых дипломатов - РИА Новости, 07.04.2022
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Посол: Австрия не доказала противоправные действия высылаемых дипломатов
Посол: Австрия не доказала противоправные действия высылаемых дипломатов - РИА Новости, 07.04.2022
Посол: Австрия не доказала противоправные действия высылаемых дипломатов
МИД Австрии не предоставил доказательств противоправной деятельности российских дипломатов, которых объявил персона нон грата, заявил посол России в Австрии... РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T10:08
2022-04-07T10:24
в мире
австрия
александер шалленберг
зальцбург (город)
мид австрии
вена
санкции в отношении россии
дмитрий любинский
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ВЕНА, 7 апр - РИА Новости. МИД Австрии не предоставил доказательств противоправной деятельности российских дипломатов, которых объявил персона нон грата, заявил посол России в Австрии Дмитрий Любинский.МИД Австрии в четверг объявил персона нон грата трёх сотрудников посольства в Вене и одного сотрудника генерального консульства в Зальцбурге, они должны покинуть территорию республики не позднее 12 апреля.Посол подчеркнул, что глава МИД Австрии Александер Шалленберг в последние дни в нескольких интервью утверждал, что не остановится при принятии решения о высылке дипломатов при условии, что у австрийских спецслужб будут "веские свидетельства деятельности наших дипломатов, выходящей за рамки Венских конвенций"."Что же изменилось за эти 48 часов? Ровным счетом ничего. Никаких доказательств противоправной деятельности дипломатов нам не представили", - заявил Любинский.
https://ria.ru/20220407/avstriya-1782217555.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220405/sloveniya-1781960808.html
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в мире, австрия, александер шалленберг, зальцбург (город), мид австрии, вена, санкции в отношении россии, дмитрий любинский
10:08 07.04.2022 (обновлено: 10:24 07.04.2022)
 
Посол: Австрия не доказала противоправные действия высылаемых дипломатов

МИД Австрии не предоставил доказательств противоправной деятельности российских дипломатов

CC BY 2.0 / Christine Webster / WienВена
Вена - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
CC BY 2.0 / Christine Webster / Wien
Вена. Архивное фото
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ВЕНА, 7 апр - РИА Новости. МИД Австрии не предоставил доказательств противоправной деятельности российских дипломатов, которых объявил персона нон грата, заявил посол России в Австрии Дмитрий Любинский.
МИД Австрии в четверг объявил персона нон грата трёх сотрудников посольства в Вене и одного сотрудника генерального консульства в Зальцбурге, они должны покинуть территорию республики не позднее 12 апреля.
Посольство Российской Федерации в Вене - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
Вчера, 09:16
Австрия вышлет четырех российских дипломатов
Посол подчеркнул, что глава МИД Австрии Александер Шалленберг в последние дни в нескольких интервью утверждал, что не остановится при принятии решения о высылке дипломатов при условии, что у австрийских спецслужб будут "веские свидетельства деятельности наших дипломатов, выходящей за рамки Венских конвенций".
"Что же изменилось за эти 48 часов? Ровным счетом ничего. Никаких доказательств противоправной деятельности дипломатов нам не представили", - заявил Любинский.
Марибор, Словения - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
5 апреля, 18:50В мире
Словения вышлет 33 российских дипломата
 
В миреАвстрияАлександер ШалленбергЗальцбург (город)МИД АвстрииВенаСанкции в отношении РоссииДмитрий Любинский
 
 
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