https://ria.ru/20220407/avstriya-1782225611.html

Посол: Австрия не доказала противоправные действия высылаемых дипломатов

Посол: Австрия не доказала противоправные действия высылаемых дипломатов - РИА Новости, 07.04.2022

Посол: Австрия не доказала противоправные действия высылаемых дипломатов

МИД Австрии не предоставил доказательств противоправной деятельности российских дипломатов, которых объявил персона нон грата, заявил посол России в Австрии... РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T10:08

2022-04-07T10:08

2022-04-07T10:24

в мире

австрия

александер шалленберг

зальцбург (город)

мид австрии

вена

санкции в отношении россии

дмитрий любинский

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ВЕНА, 7 апр - РИА Новости. МИД Австрии не предоставил доказательств противоправной деятельности российских дипломатов, которых объявил персона нон грата, заявил посол России в Австрии Дмитрий Любинский.МИД Австрии в четверг объявил персона нон грата трёх сотрудников посольства в Вене и одного сотрудника генерального консульства в Зальцбурге, они должны покинуть территорию республики не позднее 12 апреля.Посол подчеркнул, что глава МИД Австрии Александер Шалленберг в последние дни в нескольких интервью утверждал, что не остановится при принятии решения о высылке дипломатов при условии, что у австрийских спецслужб будут "веские свидетельства деятельности наших дипломатов, выходящей за рамки Венских конвенций"."Что же изменилось за эти 48 часов? Ровным счетом ничего. Никаких доказательств противоправной деятельности дипломатов нам не представили", - заявил Любинский.

https://ria.ru/20220407/avstriya-1782217555.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220405/sloveniya-1781960808.html

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Дарья Буймова

в мире, австрия, александер шалленберг, зальцбург (город), мид австрии, вена, санкции в отношении россии, дмитрий любинский