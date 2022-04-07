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Российский авиапром попытались отменить, заявил Мишустин - РИА Новости, 07.04.2022
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Российский авиапром попытались отменить, заявил Мишустин
Российский авиапром попытались отменить, заявил Мишустин - РИА Новости, 07.04.2022
Российский авиапром попытались отменить, заявил Мишустин
Авиаотрасль стала одной из первых мишеней санкций, российский авиапром попытались отменить, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая с отчетом... РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T13:18
2022-04-07T13:23
экономика
отчет михаила мишустина о работе правительства в 2021 году
россия
евросоюз
сша
украина
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
санкции
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Авиаотрасль стала одной из первых мишеней санкций, российский авиапром попытались отменить, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая с отчетом правительства в Госдуме.Западные страны в связи со спецоперацией по демилитаризации Украины ввели жесткие антироссийские санкции. В частности, ЕС запретил поставки в Россию гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал до конца марта разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Под запретом оказались и услуги техобслуживания и страхования самолетов, а Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов.Росавиация рекомендовала авиакомпаниям РФ с самолетами в иностранных реестрах приостановить рейсы за рубеж с 6 марта, а из-за рубежа - с 8 марта, чтобы избежать ареста или задержания воздушных судов, зарегистрированных за границей и принадлежащих иностранным лизингодателям. Рекомендации не касаются российских авиакомпаний, у чьих самолетов нет таких рисков.
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экономика, отчет михаила мишустина о работе правительства в 2021 году, россия, евросоюз, сша, украина, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), санкции, санкции в отношении россии, михаил мишустин, правительство рф, госдума рф
13:18 07.04.2022 (обновлено: 13:23 07.04.2022)
 
Российский авиапром попытались отменить, заявил Мишустин

Премьер Мишустин: авиаотрасль стала одной из первых мишеней санкций против России

© РИА Новости / Дмитрий АстаховПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной думе РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной думе РФ - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной думе РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Авиаотрасль стала одной из первых мишеней санкций, российский авиапром попытались отменить, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая с отчетом правительства в Госдуме.
"Авиационная отрасль. Она стала одной из первых мишеней западных санкций. Российский авиапром попытались − как принято сейчас у них говорить − отменить", - сказал Мишустин.
Западные страны в связи со спецоперацией по демилитаризации Украины ввели жесткие антироссийские санкции. В частности, ЕС запретил поставки в Россию гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал до конца марта разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Под запретом оказались и услуги техобслуживания и страхования самолетов, а Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов.
Росавиация рекомендовала авиакомпаниям РФ с самолетами в иностранных реестрах приостановить рейсы за рубеж с 6 марта, а из-за рубежа - с 8 марта, чтобы избежать ареста или задержания воздушных судов, зарегистрированных за границей и принадлежащих иностранным лизингодателям. Рекомендации не касаются российских авиакомпаний, у чьих самолетов нет таких рисков.
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ЭкономикаОтчет Михаила Мишустина о работе правительства в 2021 годуРоссияЕвросоюзСШАУкраинаФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)СанкцииСанкции в отношении РоссииМихаил МишустинПравительство РФГосдума РФ
 
 
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