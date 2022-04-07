https://ria.ru/20220407/aviaprom-1782280877.html

Российский авиапром попытались отменить, заявил Мишустин

Российский авиапром попытались отменить, заявил Мишустин - РИА Новости, 07.04.2022

Российский авиапром попытались отменить, заявил Мишустин

Авиаотрасль стала одной из первых мишеней санкций, российский авиапром попытались отменить, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая с отчетом... РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T13:18

2022-04-07T13:18

2022-04-07T13:23

экономика

отчет михаила мишустина о работе правительства в 2021 году

россия

евросоюз

сша

украина

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

санкции

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Авиаотрасль стала одной из первых мишеней санкций, российский авиапром попытались отменить, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая с отчетом правительства в Госдуме.Западные страны в связи со спецоперацией по демилитаризации Украины ввели жесткие антироссийские санкции. В частности, ЕС запретил поставки в Россию гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал до конца марта разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Под запретом оказались и услуги техобслуживания и страхования самолетов, а Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов.Росавиация рекомендовала авиакомпаниям РФ с самолетами в иностранных реестрах приостановить рейсы за рубеж с 6 марта, а из-за рубежа - с 8 марта, чтобы избежать ареста или задержания воздушных судов, зарегистрированных за границей и принадлежащих иностранным лизингодателям. Рекомендации не касаются российских авиакомпаний, у чьих самолетов нет таких рисков.

https://ria.ru/20220404/ogranicheniya-1781699846.html

россия

сша

украина

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, отчет михаила мишустина о работе правительства в 2021 году, россия, евросоюз, сша, украина, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), санкции, санкции в отношении россии, михаил мишустин, правительство рф, госдума рф