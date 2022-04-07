https://ria.ru/20220407/aviaprom-1782266693.html
Мишустин назвал главную задачу российского авиапрома
Мишустин назвал главную задачу российского авиапрома - РИА Новости, 07.04.2022
Мишустин назвал главную задачу российского авиапрома
Главное для российского авиапрома является достижение независимости от иностранных материалов и комплектующих, это снимает критические риски, заявил... РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T12:37
2022-04-07T12:37
2022-04-07T13:50
экономика
россия
михаил мишустин
отчет михаила мишустина о работе правительства в 2021 году
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Главное для российского авиапрома является достижение независимости от иностранных материалов и комплектующих, это снимает критические риски, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая с отчетом правительства в Госдуме.Говоря о российском авиапроме, Мишустин сказал: "Самым главным для этой отрасли является достижение технологической независимости от иностранных материалов и комплектующих. Это снимает критические риски. В том числе, защищает от недобросовестных действий конкурентов".Он добавил, что по авиастроению правительство провело большую работу. Уже в прошлом году в рамках государственной программы по развитию авиационной промышленности финансирование составило 220 миллиардов рублей.
https://ria.ru/20220407/internet-1782265646.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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"Самым главным для этой отрасли является достижение технологической независимости" – Мишустин об авиапроме
МИШУСТИН: ГЛАВНОЕ ДЛЯ РОССИЙСКОГО АВИАПРОМА - ДОСТИЖЕНИЕ НЕЗАВИСИМОСТИ ОТ ИНОСТРАННЫХ МАТЕРИАЛОВ И КОМПЛЕКТУЮЩИХ, ЭТО СНИМАЕТ КРИТИЧЕСКИЕ РИСКИ
2022-04-07T12:37
true
PT0M44S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, михаил мишустин, отчет михаила мишустина о работе правительства в 2021 году
12:37 07.04.2022 (обновлено: 13:50 07.04.2022)
Мишустин назвал главную задачу российского авиапрома
Мишустин: российский авиапром должен достичь независимости от иностранных материалов
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Главное для российского авиапрома является достижение независимости от иностранных материалов и комплектующих, это снимает критические риски, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая с отчетом правительства в Госдуме.
Говоря о российском авиапроме, Мишустин сказал: "Самым главным для этой отрасли является достижение технологической независимости от иностранных материалов и комплектующих. Это снимает критические риски. В том числе, защищает от недобросовестных действий конкурентов".
Он добавил, что по авиастроению правительство провело большую работу. Уже в прошлом году в рамках государственной программы по развитию авиационной промышленности финансирование составило 220 миллиардов рублей.