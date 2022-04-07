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Мишустин назвал главную задачу российского авиапрома - РИА Новости, 07.04.2022
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Мишустин назвал главную задачу российского авиапрома
Мишустин назвал главную задачу российского авиапрома - РИА Новости, 07.04.2022
Мишустин назвал главную задачу российского авиапрома
Главное для российского авиапрома является достижение независимости от иностранных материалов и комплектующих, это снимает критические риски, заявил... РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T12:37
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экономика
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Главное для российского авиапрома является достижение независимости от иностранных материалов и комплектующих, это снимает критические риски, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая с отчетом правительства в Госдуме.Говоря о российском авиапроме, Мишустин сказал: "Самым главным для этой отрасли является достижение технологичес­кой независимости от иностранных материалов и комплектующих. Это снимает критические риски. В том числе, защищает от недобро­совестных действий конкурентов".Он добавил, что по авиастроению прави­тельство провело большую работу. Уже в прош­лом году в рамках государственной программы по развитию авиационной промыш­ленности финансирование составило 220 миллиардов рублей.
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"Самым главным для этой отрасли является достижение технологической независимости" – Мишустин об авиапроме
МИШУСТИН: ГЛАВНОЕ ДЛЯ РОССИЙСКОГО АВИАПРОМА - ДОСТИЖЕНИЕ НЕЗАВИСИМОСТИ ОТ ИНОСТРАННЫХ МАТЕРИАЛОВ И КОМПЛЕКТУЮЩИХ, ЭТО СНИМАЕТ КРИТИЧЕСКИЕ РИСКИ
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экономика, россия, михаил мишустин, отчет михаила мишустина о работе правительства в 2021 году
12:37 07.04.2022 (обновлено: 13:50 07.04.2022)
 
Мишустин назвал главную задачу российского авиапрома

Мишустин: российский авиапром должен достичь независимости от иностранных материалов

Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Главное для российского авиапрома является достижение независимости от иностранных материалов и комплектующих, это снимает критические риски, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая с отчетом правительства в Госдуме.
Говоря о российском авиапроме, Мишустин сказал: "Самым главным для этой отрасли является достижение технологичес­кой независимости от иностранных материалов и комплектующих. Это снимает критические риски. В том числе, защищает от недобро­совестных действий конкурентов".
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Мишустин рассказал о развитии широкополосного интернета
Он добавил, что по авиастроению прави­тельство провело большую работу. Уже в прош­лом году в рамках государственной программы по развитию авиационной промыш­ленности финансирование составило 220 миллиардов рублей.
 
ЭкономикаРоссияМихаил МишустинОтчет Михаила Мишустина о работе правительства в 2021 году
 
 
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