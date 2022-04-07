https://ria.ru/20220407/aviaprom-1782266693.html

Мишустин назвал главную задачу российского авиапрома

Мишустин назвал главную задачу российского авиапрома - РИА Новости, 07.04.2022

Мишустин назвал главную задачу российского авиапрома

Главное для российского авиапрома является достижение независимости от иностранных материалов и комплектующих, это снимает критические риски, заявил... РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T12:37

2022-04-07T12:37

2022-04-07T13:50

экономика

россия

михаил мишустин

отчет михаила мишустина о работе правительства в 2021 году

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Главное для российского авиапрома является достижение независимости от иностранных материалов и комплектующих, это снимает критические риски, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая с отчетом правительства в Госдуме.Говоря о российском авиапроме, Мишустин сказал: "Самым главным для этой отрасли является достижение технологичес­кой независимости от иностранных материалов и комплектующих. Это снимает критические риски. В том числе, защищает от недобро­совестных действий конкурентов".Он добавил, что по авиастроению прави­тельство провело большую работу. Уже в прош­лом году в рамках государственной программы по развитию авиационной промыш­ленности финансирование составило 220 миллиардов рублей.

https://ria.ru/20220407/internet-1782265646.html

россия

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Самым главным для этой отрасли является достижение технологической независимости" – Мишустин об авиапроме МИШУСТИН: ГЛАВНОЕ ДЛЯ РОССИЙСКОГО АВИАПРОМА - ДОСТИЖЕНИЕ НЕЗАВИСИМОСТИ ОТ ИНОСТРАННЫХ МАТЕРИАЛОВ И КОМПЛЕКТУЮЩИХ, ЭТО СНИМАЕТ КРИТИЧЕСКИЕ РИСКИ 2022-04-07T12:37 true PT0M44S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, михаил мишустин, отчет михаила мишустина о работе правительства в 2021 году