https://ria.ru/20220407/aviapolk-1782345214.html
Путин отметил мужество 121-го гвардейского бомбардировочного авиаполка
Путин отметил мужество 121-го гвардейского бомбардировочного авиаполка - РИА Новости, 07.04.2022
Путин отметил мужество 121-го гвардейского бомбардировочного авиаполка
Президент России Владимир Путин в поздравлении 121-му гвардейскому тяжелому бомбардировочному авиационному полку с присвоением наименования "гвардейский"... РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T16:46
2022-04-07T16:46
2022-04-07T16:46
сирия
украина
воздушно-космические силы россии
ту-95мс
ту-160
безопасность
владимир путин
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении 121-му гвардейскому тяжелому бомбардировочному авиационному полку с присвоением наименования "гвардейский" мужество, решительность и силу духа военнослужащих, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.Ранее Путин подписал указ, согласно которому за массовый героизм и отвагу 121-му тяжелому бомбардировочному авиаполку присвоено почетное наименование "гвардейский".В телеграмме президент подчеркнул, что "это высокая честь и признание ваших особых заслуг, героизма и отваги, проявленных при защите Отечества, отстаивании суверенитета и национальных интересов нашей страны"."Вы по праву можете гордиться историей и легендарными традициями полка. На самых сложных участках – в борьбе с террористами в Сирии, в ходе проведения специальной военной операции на Украине – личный состав вашей воинской части неизменно проявлял стойкость и мужество, решительность и силу духа, демонстрировал блестящие образцы выполнения ратного долга", - говорится в поздравлении.Президент выразил уверенность, что солдаты и офицеры гвардейцы будут и впредь хранить верность присяге, с честью, беззаветно служить родине, надёжно защищать безопасность и мирную жизнь россиян. Путин пожелал военнослужащим крепкого здоровья и новых успехов.В состав полка входят стратегические бомбардировщики Ту-160 и Ту-95МС. Эти самолеты применялись для нанесения ударов по объектам террористов в Сирии. О применении Ту-160 и Ту-95МС для нанесения ударов по объектам украинской инфраструктуры не сообщалось.Однако Минобороны РФ в своих брифингах неоднократно указывало на поражение объектов Украины крылатыми ракетами авиационного базирования. Основными носителями крылатых авиаракет в российских ВКС сегодня являются как раз Ту-160 и Ту-95МС.В конце марта президент присвоил звание гвардейских 26-й отдельной бригаде береговой обороны Черноморского флота и 155-й отдельной бригаде морской пехоты Тихоокеанского флота, также за героизм и отвагу.
https://ria.ru/20220326/nagrady-1780220895.html
https://ria.ru/20220315/voennye-1778287823.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сирия, украина, воздушно-космические силы россии, ту-95мс, ту-160, безопасность, владимир путин
Путин отметил мужество 121-го гвардейского бомбардировочного авиаполка
Президент Путин отметил мужество военных 121-го гвардейского бомбардировочного авиаполка
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин в поздравлении 121-му гвардейскому тяжелому бомбардировочному авиационному полку с присвоением наименования "гвардейский" мужество, решительность и силу духа военнослужащих, соответствующая телеграмма
опубликована на сайте Кремля.
Ранее Путин подписал указ, согласно которому за массовый героизм и отвагу 121-му тяжелому бомбардировочному авиаполку присвоено почетное наименование "гвардейский".
В телеграмме президент подчеркнул, что "это высокая честь и признание ваших особых заслуг, героизма и отваги, проявленных при защите Отечества, отстаивании суверенитета и национальных интересов нашей страны".
"Вы по праву можете гордиться историей и легендарными традициями полка. На самых сложных участках – в борьбе с террористами в Сирии
, в ходе проведения специальной военной операции на Украине
– личный состав вашей воинской части неизменно проявлял стойкость и мужество, решительность и силу духа, демонстрировал блестящие образцы выполнения ратного долга", - говорится в поздравлении.
Президент выразил уверенность, что солдаты и офицеры гвардейцы будут и впредь хранить верность присяге, с честью, беззаветно служить родине, надёжно защищать безопасность и мирную жизнь россиян. Путин пожелал военнослужащим крепкого здоровья и новых успехов.
В состав полка входят стратегические бомбардировщики Ту-160
и Ту-95МС
. Эти самолеты применялись для нанесения ударов по объектам террористов в Сирии. О применении Ту-160 и Ту-95МС для нанесения ударов по объектам украинской инфраструктуры не сообщалось.
Однако Минобороны РФ в своих брифингах неоднократно указывало на поражение объектов Украины крылатыми ракетами авиационного базирования. Основными носителями крылатых авиаракет в российских ВКС
сегодня являются как раз Ту-160 и Ту-95МС.
В конце марта президент присвоил звание гвардейских 26-й отдельной бригаде береговой обороны Черноморского флота и 155-й отдельной бригаде морской пехоты Тихоокеанского флота, также за героизм и отвагу.