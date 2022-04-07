https://ria.ru/20220407/aviakompanii-1782355240.html

Минторг США лишил экспортных привилегий три российские авиакомпании

Минторг США лишил экспортных привилегий три российские авиакомпании - РИА Новости, 07.04.2022

Минторг США лишил экспортных привилегий три российские авиакомпании

Министерство торговли США объявило о лишении трех российских авиакомпаний – "Аэрофлот", Azur Air и UTair – экспортных привилегий за нарушение мер экспортного... РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T17:13

2022-04-07T17:13

2022-04-07T17:23

аэрофлот

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сша

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ВАШИНГТОН, 7 апр - РИА Новости. Министерство торговли США объявило о лишении трех российских авиакомпаний – "Аэрофлот", Azur Air и UTair – экспортных привилегий за нарушение мер экспортного контроля, введенных в рамках американского ответа на украинские события."Сегодня помощник секретаря по экспортному регулированию Бюро промышленности и безопасности Мэттью Аксельрод подписал приказы о лишении экспортных привилегий трех российских авиалиний – "Аэрофлот", Azur Air и UTair – в связи с продолжающимися экспортными нарушениями, имеющими отношение к всеобъемлющем мерам экспортного контроля, введенных против России министерством торговли", - сказано в пресс-релизе.Авиакомпании лишаются права участия в сделках, подпадающих под экспортное регулирование, включая экспорт и реэкспорт из США. Приказы выписаны сроком на 180 дней с возможностью продления.

https://ria.ru/20220407/aviaprom-1782280877.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

аэрофлот, санкции, в мире, экономика, сша, россия, azur air, ютэйр, санкции в отношении россии, министерство торговли сша