17:13 07.04.2022 (обновлено: 17:23 07.04.2022)
Минторг США лишил экспортных привилегий три российские авиакомпании
Минторг США лишил экспортных привилегий "Аэрофлот", Azur Air и "ЮТэйр"
© РИА Новости / Андрей Станавов / Перейти в фотобанкПассажирский самолет Boeing-777 авиакомпании "Аэрофлот" заходит на посадку в Международном аэропорту Шереметьево
Пассажирский самолет Boeing-777 авиакомпании "Аэрофлот" заходит на посадку в Международном аэропорту Шереметьево
ВАШИНГТОН, 7 апр - РИА Новости. Министерство торговли США объявило о лишении трех российских авиакомпаний – "Аэрофлот", Azur Air и UTair – экспортных привилегий за нарушение мер экспортного контроля, введенных в рамках американского ответа на украинские события.
"Сегодня помощник секретаря по экспортному регулированию Бюро промышленности и безопасности Мэттью Аксельрод подписал приказы о лишении экспортных привилегий трех российских авиалиний – "Аэрофлот", Azur Air и UTair – в связи с продолжающимися экспортными нарушениями, имеющими отношение к всеобъемлющем мерам экспортного контроля, введенных против России министерством торговли", - сказано в пресс-релизе.
Авиакомпании лишаются права участия в сделках, подпадающих под экспортное регулирование, включая экспорт и реэкспорт из США. Приказы выписаны сроком на 180 дней с возможностью продления.