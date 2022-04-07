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Минторг США лишил экспортных привилегий три российские авиакомпании - РИА Новости, 07.04.2022
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Минторг США лишил экспортных привилегий три российские авиакомпании
Минторг США лишил экспортных привилегий три российские авиакомпании - РИА Новости, 07.04.2022
Минторг США лишил экспортных привилегий три российские авиакомпании
Министерство торговли США объявило о лишении трех российских авиакомпаний – "Аэрофлот", Azur Air и UTair – экспортных привилегий за нарушение мер экспортного... РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T17:13
2022-04-07T17:23
аэрофлот
санкции
в мире
экономика
сша
россия
azur air
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ВАШИНГТОН, 7 апр - РИА Новости. Министерство торговли США объявило о лишении трех российских авиакомпаний – "Аэрофлот", Azur Air и UTair – экспортных привилегий за нарушение мер экспортного контроля, введенных в рамках американского ответа на украинские события."Сегодня помощник секретаря по экспортному регулированию Бюро промышленности и безопасности Мэттью Аксельрод подписал приказы о лишении экспортных привилегий трех российских авиалиний – "Аэрофлот", Azur Air и UTair – в связи с продолжающимися экспортными нарушениями, имеющими отношение к всеобъемлющем мерам экспортного контроля, введенных против России министерством торговли", - сказано в пресс-релизе.Авиакомпании лишаются права участия в сделках, подпадающих под экспортное регулирование, включая экспорт и реэкспорт из США. Приказы выписаны сроком на 180 дней с возможностью продления.
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аэрофлот, санкции, в мире, экономика, сша, россия, azur air, ютэйр, санкции в отношении россии, министерство торговли сша
17:13 07.04.2022 (обновлено: 17:23 07.04.2022)
 
Минторг США лишил экспортных привилегий три российские авиакомпании

Минторг США лишил экспортных привилегий "Аэрофлот", Azur Air и "ЮТэйр"

© РИА Новости / Андрей Станавов / Перейти в фотобанкПассажирский самолет Boeing-777 авиакомпании "Аэрофлот" заходит на посадку в Международном аэропорту Шереметьево
Пассажирский самолет Boeing-777 авиакомпании Аэрофлот заходит на посадку в Международном аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
© РИА Новости / Андрей Станавов
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Пассажирский самолет Boeing-777 авиакомпании "Аэрофлот" заходит на посадку в Международном аэропорту Шереметьево
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ВАШИНГТОН, 7 апр - РИА Новости. Министерство торговли США объявило о лишении трех российских авиакомпаний – "Аэрофлот", Azur Air и UTair – экспортных привилегий за нарушение мер экспортного контроля, введенных в рамках американского ответа на украинские события.
"Сегодня помощник секретаря по экспортному регулированию Бюро промышленности и безопасности Мэттью Аксельрод подписал приказы о лишении экспортных привилегий трех российских авиалиний – "Аэрофлот", Azur Air и UTair – в связи с продолжающимися экспортными нарушениями, имеющими отношение к всеобъемлющем мерам экспортного контроля, введенных против России министерством торговли", - сказано в пресс-релизе.
Авиакомпании лишаются права участия в сделках, подпадающих под экспортное регулирование, включая экспорт и реэкспорт из США. Приказы выписаны сроком на 180 дней с возможностью продления.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной думе РФ - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
Вчера, 13:18
Российский авиапром попытались отменить, заявил Мишустин
 
АэрофлотСанкцииВ миреЭкономикаСШАРоссияAzur AirЮТэйрСанкции в отношении РоссииМинистерство торговли США
 
 
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