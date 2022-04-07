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Цены на российские автомобили Aurus вырастут, заявил Мантуров - РИА Новости, 07.04.2022
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Цены на российские автомобили Aurus вырастут, заявил Мантуров
Цены на российские автомобили Aurus вырастут, заявил Мантуров - РИА Новости, 07.04.2022
Цены на российские автомобили Aurus вырастут, заявил Мантуров
Запасов иностранных комплектующих для производства автомобилей Aurus достаточно, ведется работа по импортозамещению и смене поставщиков, заявил журналистам... РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T18:35
2022-04-07T19:44
экономика
авто
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
денис мантуров
aurus
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Запасов иностранных комплектующих для производства автомобилей Aurus достаточно, ведется работа по импортозамещению и смене поставщиков, заявил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров."У нас пока достаточно запасов, поэтому мы делаем все, чтобы где-то сменить логистику, сменить поставщика, а где-то успеть по импортозамещению по программам, которые были начаты еще раньше", - сказал он, отвечая на вопрос о влиянии иностранных комплектующих на производство Aurus.При этом Мантуров отметил, что цены на Aurus придется повысить, чтобы автопроизводитель не работал в убыток. "Конечно же, сегодня я откровенно должен сказать, что на каждом проданном "Аурусе" есть убытки компании. Поэтому придется повышать цену", - сказал он."Чтобы, с одной стороны, мы меньше формировали убытков, при этом сохранялись объемы средств для работы по импортозамещению, по смене комплектаторов, для того, чтобы вписаться в заданную цену, и таким образом мы можем наращивать объемы производства и наращивать линейку", - пояснил министр. Мантуров также уточнил, что в этом году будет представлен внедорожник бренда - Aurus Komendant.Aurus - первый российский бренд автомобилей класса "люкс", в линейке которого представлены лимузин, седан, минивэн и внедорожник. Вложения государства в проект составили 12,4 миллиарда рублей. Акционеры "Ауруса" - ФГУП "НАМИ" (63,5%), Фонд обороны, безопасности и развития ОАЭ. Производство автомобилей Aurus ведётся на заводе компании в Елабуге (Татарстан).
https://ria.ru/20220331/aurus-1781047359.html
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экономика, авто, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), денис мантуров, aurus
18:35 07.04.2022 (обновлено: 19:44 07.04.2022)
 
Цены на российские автомобили Aurus вырастут, заявил Мантуров

Глава Минпромторга Мантуров отметил, что цены на автомобили Aurus придется повысить

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкАвтомобиль Aurus Senat
Автомобиль Aurus Senat - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Автомобиль Aurus Senat
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Запасов иностранных комплектующих для производства автомобилей Aurus достаточно, ведется работа по импортозамещению и смене поставщиков, заявил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
"У нас пока достаточно запасов, поэтому мы делаем все, чтобы где-то сменить логистику, сменить поставщика, а где-то успеть по импортозамещению по программам, которые были начаты еще раньше", - сказал он, отвечая на вопрос о влиянии иностранных комплектующих на производство Aurus.
Логотип Aurus - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
31 марта, 12:38
Aurus заявил о росте спроса на люксовые автомобили на фоне санкций
При этом Мантуров отметил, что цены на Aurus придется повысить, чтобы автопроизводитель не работал в убыток. "Конечно же, сегодня я откровенно должен сказать, что на каждом проданном "Аурусе" есть убытки компании. Поэтому придется повышать цену", - сказал он.
"Чтобы, с одной стороны, мы меньше формировали убытков, при этом сохранялись объемы средств для работы по импортозамещению, по смене комплектаторов, для того, чтобы вписаться в заданную цену, и таким образом мы можем наращивать объемы производства и наращивать линейку", - пояснил министр. Мантуров также уточнил, что в этом году будет представлен внедорожник бренда - Aurus Komendant.
Aurus - первый российский бренд автомобилей класса "люкс", в линейке которого представлены лимузин, седан, минивэн и внедорожник. Вложения государства в проект составили 12,4 миллиарда рублей. Акционеры "Ауруса" - ФГУП "НАМИ" (63,5%), Фонд обороны, безопасности и развития ОАЭ. Производство автомобилей Aurus ведётся на заводе компании в Елабуге (Татарстан).
Генеральный директор ООО Аурус Адиль Ширинов - РИА Новости, 1920, 10.01.2022
10 января, 17:32
Адиль Ширинов покинул пост гендиректора Aurus
 
ЭкономикаАвтоМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Денис МантуровAurus
 
 
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