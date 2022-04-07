https://ria.ru/20220407/aurus-1782375137.html

Цены на российские автомобили Aurus вырастут, заявил Мантуров

Цены на российские автомобили Aurus вырастут, заявил Мантуров - РИА Новости, 07.04.2022

Цены на российские автомобили Aurus вырастут, заявил Мантуров

Запасов иностранных комплектующих для производства автомобилей Aurus достаточно, ведется работа по импортозамещению и смене поставщиков, заявил журналистам... РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T18:35

2022-04-07T18:35

2022-04-07T19:44

экономика

авто

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

денис мантуров

aurus

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Запасов иностранных комплектующих для производства автомобилей Aurus достаточно, ведется работа по импортозамещению и смене поставщиков, заявил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров."У нас пока достаточно запасов, поэтому мы делаем все, чтобы где-то сменить логистику, сменить поставщика, а где-то успеть по импортозамещению по программам, которые были начаты еще раньше", - сказал он, отвечая на вопрос о влиянии иностранных комплектующих на производство Aurus.При этом Мантуров отметил, что цены на Aurus придется повысить, чтобы автопроизводитель не работал в убыток. "Конечно же, сегодня я откровенно должен сказать, что на каждом проданном "Аурусе" есть убытки компании. Поэтому придется повышать цену", - сказал он."Чтобы, с одной стороны, мы меньше формировали убытков, при этом сохранялись объемы средств для работы по импортозамещению, по смене комплектаторов, для того, чтобы вписаться в заданную цену, и таким образом мы можем наращивать объемы производства и наращивать линейку", - пояснил министр. Мантуров также уточнил, что в этом году будет представлен внедорожник бренда - Aurus Komendant.Aurus - первый российский бренд автомобилей класса "люкс", в линейке которого представлены лимузин, седан, минивэн и внедорожник. Вложения государства в проект составили 12,4 миллиарда рублей. Акционеры "Ауруса" - ФГУП "НАМИ" (63,5%), Фонд обороны, безопасности и развития ОАЭ. Производство автомобилей Aurus ведётся на заводе компании в Елабуге (Татарстан).

https://ria.ru/20220331/aurus-1781047359.html

https://ria.ru/20220110/aurus-1767202856.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, авто, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), денис мантуров, aurus