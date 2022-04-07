https://ria.ru/20220407/aptechka-1782209141.html

Врач рассказала, что должно быть в аптечке у людей старше 35 лет

Врач рассказала, что должно быть в аптечке у людей старше 35 лет - РИА Новости, 07.04.2022

Врач рассказала, что должно быть в аптечке у людей старше 35 лет

Тонометр обязательно должен быть в домашней аптечке у людей с 35-летнего возраста, сообщила РИА Новости главный клинический фармаколог департамента... РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T07:16

2022-04-07T07:16

2022-04-07T07:41

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Тонометр обязательно должен быть в домашней аптечке у людей с 35-летнего возраста, сообщила РИА Новости главный клинический фармаколог департамента здравоохранения Москвы Марина Журавлева во Всемирный день здоровья."В семье, которая имеет людей разного возраста, всегда желательно иметь тонометр, термометр. Обязательно нужно иметь тонометр, начиная с 35 лет и старше. Желательно контролировать артериальное давление, чтобы знать - оно нормальное или повышается, и тогда необходимо искать причину повышения. Если у человека в молодом возрасте, например, в 25 лет отмечается повышение артериального давления, и он не знает, что у него есть заболевание, то обязательно необходимо проконсультироваться с врачом и выяснить, есть ли какие-то заболевания и причины, которые требуют контроля уровня артериального давления", - рассказала Журавлева.По словам фармаколога, до 18 лет тонометр не требуется, если нет подтвержденного сердечно-сосудистого заболевания, хотя иногда в период пубертатного созревания у подростков возникают различные нарушения тонуса сосудов, когда ребенок быстро растет, или у него возникают эмоциональные события и переживания, но это, как правило, не требует длительного медикаментозного лечения.

https://ria.ru/20211204/produkt-1762169115.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

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