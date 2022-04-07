https://ria.ru/20220407/applepay-1782199723.html
Мошенники начали играть на желании россиян использовать Apple Pay
Мошенники начали играть на желании россиян использовать Apple Pay - РИА Новости, 07.04.2022
Мошенники начали играть на желании россиян использовать Apple Pay
Мошенники начали использовать желание россиян завести карту, которую можно подключить к Apple Pay или Google Pay. Как не стать жертвой нового вида обмана,... РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T02:10
2022-04-07T02:10
2022-04-07T02:10
экономика
технологии
григорий пащенко
санкции в отношении россии
apple pay
мошенничество
мошенники
россия
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МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. Мошенники начали использовать желание россиян завести карту, которую можно подключить к Apple Pay или Google Pay. Как не стать жертвой нового вида обмана, рассказал в интервью радио Sputnik руководитель проекта "КиберМосква" Григорий Пащенко.Приложения Apple Pay и Google Pay, позволяющие оплачивать покупки и услуги с помощью смартфона, перестали работать в России из-за санкций Запада. Не все люди готовы отказаться от привычных сервисов, и злоумышленники этим пользуются, отметил Пащенко.Для оформления карты злоумышленники просят предоставить документы, например, копию паспорта с пропиской. Кроме того, они взимают плату за "выпуск карты", около полутора тысяч рублей, добавил Пащенко."Потерять деньги в данном случае не так страшно. Другое дело, что эти мошенники берут данные из ваших документов и используют их, оформляя себе банковские карты. Так могут быть оформлены левые карты, на которых потом может происходить серое движение денежных средств", – предупредил он.Есть только два варианта приобретения банковской карты с возможностью подключения к иностранным мобильным платежным сервисам, продолжил эксперт."Первый – это обратиться в реальный банк, который имеет лицензию ЦБ, и обсудить там варианты. Второй вариант – для тех, кто находится за границей. Там можно открыть себе карту в местном банке и пользоваться ей", – заключил Григорий Пащенко в интервью радио Sputnik.
https://radiosputnik.ria.ru/20220330/servisy-1780814341.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, технологии, григорий пащенко, санкции в отношении россии, apple pay, мошенничество, мошенники, россия
Мошенники начали играть на желании россиян использовать Apple Pay
Эксперт Пащенко: мошенники начали обманывать россиян, желающих использовать Apple Pay
МОСКВА, 7 апр – РИА Новости.
Мошенники начали использовать желание россиян завести карту, которую можно подключить к Apple Pay или Google Pay. Как не стать жертвой нового вида обмана, рассказал
в интервью радио Sputnik руководитель проекта "КиберМосква" Григорий Пащенко.
Приложения Apple Pay и Google Pay, позволяющие оплачивать покупки и услуги с помощью смартфона, перестали работать в России из-за санкций Запада. Не все люди готовы отказаться от привычных сервисов, и злоумышленники этим пользуются, отметил Пащенко.
"Мошенники играют на этой ситуации, когда началась паника у людей, что больше не работает бесконтактная оплата покупок с помощью смартфонов. Сегодня процветает мошенничество, когда людям обещают удаленно оформить банковскую карту с возможностью бесконтактной оплаты смартфоном. Якобы имеется некий банк, который не попал под санкции, и он может выступить посредником в работе с российским банком", – пояснил эксперт.
Для оформления карты злоумышленники просят предоставить документы, например, копию паспорта с пропиской. Кроме того, они взимают плату за "выпуск карты", около полутора тысяч рублей, добавил Пащенко.
"Потерять деньги в данном случае не так страшно. Другое дело, что эти мошенники берут данные из ваших документов и используют их, оформляя себе банковские карты. Так могут быть оформлены левые карты, на которых потом может происходить серое движение денежных средств", – предупредил он.
Есть только два варианта приобретения банковской карты с возможностью подключения к иностранным мобильным платежным сервисам, продолжил эксперт.
"Первый – это обратиться в реальный банк, который имеет лицензию ЦБ, и обсудить там варианты. Второй вариант – для тех, кто находится за границей. Там можно открыть себе карту в местном банке и пользоваться ей", – заключил Григорий Пащенко
в интервью радио Sputnik.