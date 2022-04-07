https://ria.ru/20220407/applepay-1782199723.html

Мошенники начали играть на желании россиян использовать Apple Pay

Мошенники начали играть на желании россиян использовать Apple Pay - РИА Новости, 07.04.2022

Мошенники начали играть на желании россиян использовать Apple Pay

Мошенники начали использовать желание россиян завести карту, которую можно подключить к Apple Pay или Google Pay. Как не стать жертвой нового вида обмана,... РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T02:10

2022-04-07T02:10

2022-04-07T02:10

экономика

технологии

григорий пащенко

санкции в отношении россии

apple pay

мошенничество

мошенники

россия

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МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. Мошенники начали использовать желание россиян завести карту, которую можно подключить к Apple Pay или Google Pay. Как не стать жертвой нового вида обмана, рассказал в интервью радио Sputnik руководитель проекта "КиберМосква" Григорий Пащенко.Приложения Apple Pay и Google Pay, позволяющие оплачивать покупки и услуги с помощью смартфона, перестали работать в России из-за санкций Запада. Не все люди готовы отказаться от привычных сервисов, и злоумышленники этим пользуются, отметил Пащенко.Для оформления карты злоумышленники просят предоставить документы, например, копию паспорта с пропиской. Кроме того, они взимают плату за "выпуск карты", около полутора тысяч рублей, добавил Пащенко."Потерять деньги в данном случае не так страшно. Другое дело, что эти мошенники берут данные из ваших документов и используют их, оформляя себе банковские карты. Так могут быть оформлены левые карты, на которых потом может происходить серое движение денежных средств", – предупредил он.Есть только два варианта приобретения банковской карты с возможностью подключения к иностранным мобильным платежным сервисам, продолжил эксперт."Первый – это обратиться в реальный банк, который имеет лицензию ЦБ, и обсудить там варианты. Второй вариант – для тех, кто находится за границей. Там можно открыть себе карту в местном банке и пользоваться ей", – заключил Григорий Пащенко в интервью радио Sputnik.

https://radiosputnik.ria.ru/20220330/servisy-1780814341.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

экономика, технологии, григорий пащенко, санкции в отношении россии, apple pay, мошенничество, мошенники, россия