https://ria.ru/20220407/apokalipsis-1782302548.html

Патриарх Кирилл связал антироссийские настроения в мире с Апокалипсисом

Патриарх Кирилл связал антироссийские настроения в мире с Апокалипсисом - РИА Новости, 07.04.2022

Патриарх Кирилл связал антироссийские настроения в мире с Апокалипсисом

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, говоря об антироссийских настроениях в мире, напомнил о последней книге Нового завета (Апокалипсисе), отметив что... РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T14:35

2022-04-07T14:35

2022-04-07T14:36

религия

религия

русская православная церковь

патриарх кирилл (владимир гундяев)

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МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, говоря об антироссийских настроениях в мире, напомнил о последней книге Нового завета (Апокалипсисе), отметив что упоминаемая в ней "сила, которая удерживает пришествие в мир антихриста", – это "вера православная" и "благочестивый народ всех времен и всех народов"."А почему же так восстали внешние силы на землю русскую? Почему стремятся ее разрушить, разделить, брата на брата натравить? В Апокалипсисе есть упоминание о некой силе, которая удерживает пришествие в мир антихриста. Нечто удерживающее. Апостол не назвал, что это за сила. Некоторые думали, что речь идет о Римском государстве, которое даже будучи языческим, все-таки поддерживало некий порядок. Некоторые считали, что это церковь, она является удерживающей, и это правильно. Церковь удерживает людей от потери жизненных ориентиров. Но это также весь благочестивый народ всех времен и всех народов. Это вера православная, которая живет и действует в церкви православной, это и есть та сила, которая удерживает", - сказал патриарх после литургии в храме Христа Спасителя в праздник Благовещения пресвятой Богородицы.Патриарх отметил, что не случайно "на эту силу сегодня направлены все острые стрелы всех, кто стремится скомпрометировать церковь, разделить и оторвать ее от народа".Один из двунадесятых (двенадцати главных) праздников православия, Благовещение пресвятой Богородицы отмечают в четверг в Русской православной церкви. Дата праздника непреходящая – 7 апреля, ровно за 9 месяцев до Рождества Христова (7 января). В этот день верующие вспоминают о том, как ангел явился Деве Марии с благой вестью, что она станет матерью Бога.Среди традиций праздника – выпускать голубей, которые символизируют Духа Святого. Считается, что он снизошел в виде голубя во время Крещения Господня – так он часто изображается на иконах, а праздник Благовещения связан с посещением Марии Святым Духом.

https://ria.ru/20220406/raskol-1782000281.html

https://ria.ru/20220406/otpevanie-1782168901.html

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

религия, русская православная церковь, патриарх кирилл (владимир гундяев)