https://ria.ru/20220407/apokalipsis-1782302548.html
Патриарх Кирилл связал антироссийские настроения в мире с Апокалипсисом
Патриарх Кирилл связал антироссийские настроения в мире с Апокалипсисом - РИА Новости, 07.04.2022
Патриарх Кирилл связал антироссийские настроения в мире с Апокалипсисом
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, говоря об антироссийских настроениях в мире, напомнил о последней книге Нового завета (Апокалипсисе), отметив что... РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T14:35
2022-04-07T14:35
2022-04-07T14:36
религия
религия
русская православная церковь
патриарх кирилл (владимир гундяев)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/06/1766808792_0:11:3074:1740_1920x0_80_0_0_0578427a600a05cc923ebd0bab9d8896.jpg
МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, говоря об антироссийских настроениях в мире, напомнил о последней книге Нового завета (Апокалипсисе), отметив что упоминаемая в ней "сила, которая удерживает пришествие в мир антихриста", – это "вера православная" и "благочестивый народ всех времен и всех народов"."А почему же так восстали внешние силы на землю русскую? Почему стремятся ее разрушить, разделить, брата на брата натравить? В Апокалипсисе есть упоминание о некой силе, которая удерживает пришествие в мир антихриста. Нечто удерживающее. Апостол не назвал, что это за сила. Некоторые думали, что речь идет о Римском государстве, которое даже будучи языческим, все-таки поддерживало некий порядок. Некоторые считали, что это церковь, она является удерживающей, и это правильно. Церковь удерживает людей от потери жизненных ориентиров. Но это также весь благочестивый народ всех времен и всех народов. Это вера православная, которая живет и действует в церкви православной, это и есть та сила, которая удерживает", - сказал патриарх после литургии в храме Христа Спасителя в праздник Благовещения пресвятой Богородицы.Патриарх отметил, что не случайно "на эту силу сегодня направлены все острые стрелы всех, кто стремится скомпрометировать церковь, разделить и оторвать ее от народа".Один из двунадесятых (двенадцати главных) праздников православия, Благовещение пресвятой Богородицы отмечают в четверг в Русской православной церкви. Дата праздника непреходящая – 7 апреля, ровно за 9 месяцев до Рождества Христова (7 января). В этот день верующие вспоминают о том, как ангел явился Деве Марии с благой вестью, что она станет матерью Бога.Среди традиций праздника – выпускать голубей, которые символизируют Духа Святого. Считается, что он снизошел в виде голубя во время Крещения Господня – так он часто изображается на иконах, а праздник Благовещения связан с посещением Марии Святым Духом.
https://ria.ru/20220406/raskol-1782000281.html
https://ria.ru/20220406/otpevanie-1782168901.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/06/1766808792_343:0:3074:2048_1920x0_80_0_0_8aee41e9320fa335c6ade969468c9c11.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
религия, русская православная церковь, патриарх кирилл (владимир гундяев)
14:35 07.04.2022 (обновлено: 14:36 07.04.2022)
Патриарх Кирилл связал антироссийские настроения в мире с Апокалипсисом
Патриарх Кирилл связал антироссийские настроения в мире с книгой Апокалипсис
МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, говоря об антироссийских настроениях в мире, напомнил о последней книге Нового завета (Апокалипсисе), отметив что упоминаемая в ней "сила, которая удерживает пришествие в мир антихриста", – это "вера православная" и "благочестивый народ всех времен и всех народов".
"А почему же так восстали внешние силы на землю русскую? Почему стремятся ее разрушить, разделить, брата на брата натравить? В Апокалипсисе есть упоминание о некой силе, которая удерживает пришествие в мир антихриста. Нечто удерживающее. Апостол не назвал, что это за сила. Некоторые думали, что речь идет о Римском государстве, которое даже будучи языческим, все-таки поддерживало некий порядок. Некоторые считали, что это церковь, она является удерживающей, и это правильно. Церковь удерживает людей от потери жизненных ориентиров. Но это также весь благочестивый народ всех времен и всех народов. Это вера православная, которая живет и действует в церкви православной, это и есть та сила, которая удерживает", - сказал патриарх после литургии в храме Христа Спасителя в праздник Благовещения пресвятой Богородицы.
Патриарх отметил, что не случайно "на эту силу сегодня направлены все острые стрелы всех, кто стремится скомпрометировать церковь, разделить и оторвать ее от народа".
Один из двунадесятых (двенадцати главных) праздников православия, Благовещение пресвятой Богородицы отмечают в четверг в Русской православной церкви
. Дата праздника непреходящая – 7 апреля, ровно за 9 месяцев до Рождества Христова (7 января). В этот день верующие вспоминают о том, как ангел явился Деве Марии с благой вестью, что она станет матерью Бога.
Среди традиций праздника – выпускать голубей, которые символизируют Духа Святого. Считается, что он снизошел в виде голубя во время Крещения Господня – так он часто изображается на иконах, а праздник Благовещения связан с посещением Марии Святым Духом.