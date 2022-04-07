05:29 07.04.2022 (обновлено: 10:08 07.04.2022)
NBC: американка с российскими корнями убила сына из-за событий на Украине
NBC: американка с российскими корнями задушила сына, помешавшись из-за событий на Украине
Сотрудники ФБР и полиции
ВАШИНГТОН, 7 апр — РИА Новости. Американка с российскими корнями задушила сына, не справившись с психическим напряжением из-за событий на Украине, передает телеканал NBC News.
Жительнице штата Висконсин, 41-летняя Наталья Александровна Хичкок, призналась в суде, что 30 марта задушила восьмилетнего сына, пыталась утопить в ванне второго ребенка, 11 лет, а затем ударила себя ножом в грудь.
"Она сказала детективам, что в течение пяти предшествующих дней не могла сконцентрироваться и чувствовала, что у нее собираются отнять детей. Она также говорила, что люди на нее странно смотрят <...> будто на русскую шпионку", — сообщает NBC News.
Хичкок предъявили обвинения в преднамеренном убийстве первой степени и покушении на совершение еще одного такого же преступления.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. К 25 марта они выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.