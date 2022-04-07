https://ria.ru/20220407/amerikanka-1782206368.html

NBC: американка с российскими корнями убила сына из-за событий на Украине

NBC: американка с российскими корнями убила сына из-за событий на Украине - РИА Новости, 07.04.2022

NBC: американка с российскими корнями убила сына из-за событий на Украине

Американка с российскими корнями задушила сына, не справившись с психическим напряжением из-за событий на Украине, передает телеканал NBC News. РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T05:29

2022-04-07T05:29

2022-04-07T10:08

в мире

украина

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/14/1593871088_0:0:3008:1692_1920x0_80_0_0_4a1cc1e4e3561ad77b48889a51984559.jpg

ВАШИНГТОН, 7 апр — РИА Новости. Американка с российскими корнями задушила сына, не справившись с психическим напряжением из-за событий на Украине, передает телеканал NBC News.Жительнице штата Висконсин, 41-летняя Наталья Александровна Хичкок, призналась в суде, что 30 марта задушила восьмилетнего сына, пыталась утопить в ванне второго ребенка, 11 лет, а затем ударила себя ножом в грудь.Не названный по имени свидетель рассказал, что женщина следила по телевизору за событиями на Украине, злилась из-за того, что не может полететь к родителям в Россию, начала выпивать, порывалась купить оружие, походную печку, еду и топливо.Хичкок предъявили обвинения в преднамеренном убийстве первой степени и покушении на совершение еще одного такого же преступления.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. К 25 марта они выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220407/migranty-1782201520.html

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина, сша