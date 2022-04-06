https://ria.ru/20220406/zoopark-1782010319.html

Розовый пеликан появился на свет в Московском зоопарке

Розовый пеликан появился на свет в Московском зоопарке - РИА Новости, 06.04.2022

Розовый пеликан появился на свет в Московском зоопарке

Розовый пеликан появился на свет в Московском зоопарке, ему чуть меньше месяца, но он уже ведет себя активно, выходит из родительского гнезда, рассказали РИА... РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T08:53

2022-04-06T08:53

2022-04-06T10:35

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Розовый пеликан появился на свет в Московском зоопарке, ему чуть меньше месяца, но он уже ведет себя активно, выходит из родительского гнезда, рассказали РИА Новости в пресс-службе зоопарка."В зоопарке появился на свет розовый пеликан. Нашему птенцу розового пеликана чуть меньше месяца, но он уже ведет себя активно, выходит из родительского гнезда, а кроме того изрядно поднабрал в весе", - рассказали в пресс-службе.Как рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова, птенец вылупился 10 марта.В Московском зоопарке живут как розовые, так и кудрявые пеликаны. Оба вида занесены в Международную Красную книгу и в Красную книгу России, их численность постоянно сокращается. Поэтому в столичном зоопарке трудятся над созданием резервной популяции. Специалистам удалось добиться регулярного размножения этих птиц, причём в зоопарке теперь есть две колонии. Одна живет в городской части зоопарка, а другая – на загородной территории под Волоколамском.Розовый пеликан — крупная птица. Длина его тела варьируется от 148 до 175 сантиметров, вес — от пяти до 15 килограммов. У него длинная шея и огромный клюв, превышающий по размерам голову в пять раз, что позволяет птице с легкостью ловить рыбу во время плавания на поверхности воды. Охотятся они на мелководье, глубоко нырять не могут, потому что, несмотря на крупные размеры, птица довольно лёгкая – у пеликанов легкие полые кости.Ареал розовых пеликанов простирается по территориям Юго-Восточной Европы, Африки, а также в Передней, Средней и Юго-Западной Азии. В европейской части России птицы постоянно гнездятся в дельте Кубани, на озерах Маныч-Гудило и Маныч, дельтах Волги и Терека. В азиатской части России — в Южном Зауралье на озерах Тоболо-Ишимского междуречья. Основные места обитания пеликана — дельты рек, богатые водной растительностью и рыбой, пресные и солоноватые озера с зарослями, острова солёных озёр, лишенных надводной растительности.

https://ria.ru/20220404/leopard-1781607709.html

https://ria.ru/20220330/kaputsin-1780796274.html

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африка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, светлана акулова, россия, африка, московский зоопарк, новости - туризм