https://ria.ru/20220406/zoopark-1782010319.html
Розовый пеликан появился на свет в Московском зоопарке
Розовый пеликан появился на свет в Московском зоопарке - РИА Новости, 06.04.2022
Розовый пеликан появился на свет в Московском зоопарке
Розовый пеликан появился на свет в Московском зоопарке, ему чуть меньше месяца, но он уже ведет себя активно, выходит из родительского гнезда, рассказали РИА... РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T08:53
2022-04-06T08:53
2022-04-06T10:35
общество
светлана акулова
россия
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Розовый пеликан появился на свет в Московском зоопарке, ему чуть меньше месяца, но он уже ведет себя активно, выходит из родительского гнезда, рассказали РИА Новости в пресс-службе зоопарка."В зоопарке появился на свет розовый пеликан. Нашему птенцу розового пеликана чуть меньше месяца, но он уже ведет себя активно, выходит из родительского гнезда, а кроме того изрядно поднабрал в весе", - рассказали в пресс-службе.Как рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова, птенец вылупился 10 марта.В Московском зоопарке живут как розовые, так и кудрявые пеликаны. Оба вида занесены в Международную Красную книгу и в Красную книгу России, их численность постоянно сокращается. Поэтому в столичном зоопарке трудятся над созданием резервной популяции. Специалистам удалось добиться регулярного размножения этих птиц, причём в зоопарке теперь есть две колонии. Одна живет в городской части зоопарка, а другая – на загородной территории под Волоколамском.Розовый пеликан — крупная птица. Длина его тела варьируется от 148 до 175 сантиметров, вес — от пяти до 15 килограммов. У него длинная шея и огромный клюв, превышающий по размерам голову в пять раз, что позволяет птице с легкостью ловить рыбу во время плавания на поверхности воды. Охотятся они на мелководье, глубоко нырять не могут, потому что, несмотря на крупные размеры, птица довольно лёгкая – у пеликанов легкие полые кости.Ареал розовых пеликанов простирается по территориям Юго-Восточной Европы, Африки, а также в Передней, Средней и Юго-Западной Азии. В европейской части России птицы постоянно гнездятся в дельте Кубани, на озерах Маныч-Гудило и Маныч, дельтах Волги и Терека. В азиатской части России — в Южном Зауралье на озерах Тоболо-Ишимского междуречья. Основные места обитания пеликана — дельты рек, богатые водной растительностью и рыбой, пресные и солоноватые озера с зарослями, острова солёных озёр, лишенных надводной растительности.
https://ria.ru/20220404/leopard-1781607709.html
https://ria.ru/20220330/kaputsin-1780796274.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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общество, светлана акулова, россия, африка, московский зоопарк, новости - туризм
08:53 06.04.2022 (обновлено: 10:35 06.04.2022)
Розовый пеликан появился на свет в Московском зоопарке
В Московском зоопарке на свет появился розовый пеликан, он уже окреп и ведет себя активно
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Розовый пеликан появился на свет в Московском зоопарке, ему чуть меньше месяца, но он уже ведет себя активно, выходит из родительского гнезда, рассказали РИА Новости в пресс-службе зоопарка.
"В зоопарке появился на свет розовый пеликан. Нашему птенцу розового пеликана чуть меньше месяца, но он уже ведет себя активно, выходит из родительского гнезда, а кроме того изрядно поднабрал в весе", - рассказали в пресс-службе.
Как рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова
, птенец вылупился 10 марта.
"Его родители – уже очень опытная пара, у них регулярно появляется потомство, которое они успешно выращивают. Поэтому мы не стали помещать яйцо в инкубатор. Взрослые птицы продолжают кормить птенца полупереваренной пищей, однако пеликанчик уже и сам может проглотить салаку. Птенец очень любопытный, всем интересуется, заглядывает к гнездящейся по соседству паре кудрявых пеликанов. Но родители за ним всё время следят и отгоняют от него других взрослых пеликанов", - рассказала Акулова.
В Московском зоопарке живут как розовые, так и кудрявые пеликаны. Оба вида занесены в Международную Красную книгу и в Красную книгу России
, их численность постоянно сокращается. Поэтому в столичном зоопарке трудятся над созданием резервной популяции. Специалистам удалось добиться регулярного размножения этих птиц, причём в зоопарке теперь есть две колонии. Одна живет в городской части зоопарка, а другая – на загородной территории под Волоколамском.
Розовый пеликан — крупная птица. Длина его тела варьируется от 148 до 175 сантиметров, вес — от пяти до 15 килограммов. У него длинная шея и огромный клюв, превышающий по размерам голову в пять раз, что позволяет птице с легкостью ловить рыбу во время плавания на поверхности воды. Охотятся они на мелководье, глубоко нырять не могут, потому что, несмотря на крупные размеры, птица довольно лёгкая – у пеликанов легкие полые кости.
Ареал розовых пеликанов простирается по территориям Юго-Восточной Европы, Африки
, а также в Передней, Средней и Юго-Западной Азии. В европейской части России птицы постоянно гнездятся в дельте Кубани, на озерах Маныч-Гудило и Маныч, дельтах Волги и Терека. В азиатской части России — в Южном Зауралье на озерах Тоболо-Ишимского междуречья. Основные места обитания пеликана — дельты рек, богатые водной растительностью и рыбой, пресные и солоноватые озера с зарослями, острова солёных озёр, лишенных надводной растительности.