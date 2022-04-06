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Жириновский понимал тонкости межрелигиозного мира, заявил муфтий

Жириновский понимал тонкости межрелигиозного мира, заявил муфтий - РИА Новости, 06.04.2022

Жириновский понимал тонкости межрелигиозного мира, заявил муфтий

Председатель Духовного собрания мусульман России, член Общественной палаты РФ муфтий Альбир Крганов назвал лидера фракции ЛДПР в Госдуме Владимира Жириновского... РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T19:39

2022-04-06T19:39

2022-04-06T19:39

религия

владимир жириновский

умер владимир жириновский

россия

альбир крганов

общество

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Председатель Духовного собрания мусульман России, член Общественной палаты РФ муфтий Альбир Крганов назвал лидера фракции ЛДПР в Госдуме Владимира Жириновского неординарно мудрым политиком, понимавшим тонкости межрелигиозного мира."Владимир Вольфович был умным и неординарно мудрым политиком. Хорошо разбирался не только в государственных процессах, но и был опытным востоковедом, разговаривал на турецком языке. Понимал тонкости межрелигиозного мира. Соболезнуем близким, помним!" - написал муфтий в своем Telegram-канале.Жириновский ушел из жизни 6 апреля на 76-м году после тяжелой и продолжительной болезни.

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Наталья Макарова

владимир жириновский, умер владимир жириновский, россия, альбир крганов, общество