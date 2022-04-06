https://ria.ru/20220406/zhirinovskiy-1782106055.html

Опубликованы выдержки одного из последних интервью Жириновского

Опубликованы выдержки одного из последних интервью Жириновского - РИА Новости, 06.04.2022

Опубликованы выдержки одного из последних интервью Жириновского

Одно из последних интервью лидер ЛДПР Владимир Жириновский, скончавшийся в среду, дал РИА Новости. Эта беседа состоялась в конце декабря 2021 года, примерно... РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T15:14

2022-04-06T15:14

2022-04-06T16:09

в мире

саддам хусейн

россия

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владимир жириновский

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Одно из последних интервью лидер ЛДПР Владимир Жириновский, скончавшийся в среду, дал РИА Новости. Эта беседа состоялась в конце декабря 2021 года, примерно через месяц политик был госпитализирован с коронавирусом и из больницы уже не вышел.РИА Новости вспоминает главное из взятого тогда интервью с Жириновским.Беседа с лидером ЛДПР была приурочена к 15-летию со дня казни иранского лидера Саддама Хусейна после вторжения американских войск в Ирак под предлогом поиска оружия массового поражения, наличие которого в стране не подтвердилось. Жириновский рассказал, что советовал Хусейну отправить в Россию сыновей, архивы, деньги."В перспективе в случае необходимости тоже переехать в Москву. Но он не стал этого делать. Это была его ошибка. В конце концов он оказался задержан, арестован и казнен", - отметил российский политик.Он считал, что главная задача Вашингтона состояла в том, чтобы "американизировать" Ближний Восток, свергнуть находившихся у власти лидеров, а после разделить ближневосточные страны на десятки маленьких государств над которыми мог бы доминировать Израиль."Но не получилось, план рухнул. Поэтому США ушли из Афганистана, уйдут из Ирака и, в конце концов, и из Сирии. И Ирак, Сирия, Афганистан и Иран смогут объединить свои усилия и защитить интересы и арабов, и персов, и курдов, и афганцев, чтобы все смогли спокойно жить без американцев и НАТО", - считал политик."Постепенно восстановятся национальные режимы, а американцы и НАТО отовсюду уйдут", - полагал он.Жириновский подчеркнул, что в течение 5-10 лет ситуация в мире изменится и американцы будут привлечены к ответу за развязанные конфликты.Бывший иракский лидер был казнен 30 декабря 2006 года - 15 лет назад в ночь перед началом одного из важнейших мусульманских праздников Курбан-Байрам (жертвоприношения).Хусейну удавалось скрываться от американцев около полугода после начала вторжения сил США в страну. В декабре 2003 года он был пойман недалеко от родного города Тикрит. Первое заседание особого трибунала состоялось в июле 2004 года. Суд признал виновным Хусейна и приговорил к смертной казни через повешение 5 ноября 2006 года.

https://ria.ru/20220406/zhirinovskiy-1782091814.html

россия

ирак

иран

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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"Американцы и НАТО ответят за все свои преступления" – Жириновский в одном из последних интервью Cитуация в мире в ближайшие годы изменится, и американцы будут привлечены к ответу за развязанные конфликты и военные преступления в Афганистане, Ираке, Сирии, Ливии и на Балканах, заявлял Жириновский в одном из своих последних интервью, которое дал РИА Новости 2022-04-06T15:14 true PT0M12S

Жириновский о вторжении США в Ирак и казни Саддама Хусейна в одном из последних интервью Одно из последних интервью Жириновский дал РИА Новости, в декабре - о вторжении США в Ирак и казни Саддама Хусейна 2022-04-06T15:14 true PT0M33S

"Я такой, какой есть. В этом моя прелесть". Умер Владимир Жириновский На 76-м году жизни скончался Владимир Жириновский. Харизматичный, полный энергии, блестящий оратор, всегда в центре событий. Один из самых известных политиков в стране. Особую популярность ему принесли его острые заявления. Более 30 лет он возглавлял партию ЛДПР. Жириновского госпитализировали с коронавирусом еще в начале февраля. Политика несколько раз вводили в состояние искусственной комы. 2022-04-06T15:14 true PT1M43S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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