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ЛДПР в некрологе назвала Жириновского великим лидером и пророком

ЛДПР в некрологе назвала Жириновского великим лидером и пророком - РИА Новости, 06.04.2022

ЛДПР в некрологе назвала Жириновского великим лидером и пророком

Владимир Жириновский был тем великим лидером, который в самые критические, страшные дни знал, что делать, что сказать и как быть, передает ЛДПР в некрологе. РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T13:53

2022-04-06T13:53

2022-04-06T14:14

умер владимир жириновский

россия

лдпр

владимир жириновский

госдума рф

политика

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Владимир Жириновский был тем великим лидером, который в самые критические, страшные дни знал, что делать, что сказать и как быть, передает ЛДПР в некрологе.Ранее спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин сообщил, что после тяжелой и продолжительной болезни ушёл из жизни Владимир Жириновский."Всегда нас вели великие лидеры, которые в самые критические, страшные дни знали, что делать, что сказать, как всем нам быть. Владимир Вольфович Жириновский был одним из таких людей", - указано в сообщении в Telegram-канале фракции."Да, Владимир Жириновский вызывал противоречивые эмоции. Но никто и никогда не отрицал его колоссальную роль в политике современной России. С ним не всегда соглашались, но неизменно убеждались в его правоте и дальновидности", - подчеркнули в ЛДПР.

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

умер владимир жириновский, россия, лдпр, владимир жириновский, госдума рф, политика