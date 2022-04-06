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Косачев назвал Жириновского ярчайшим политиком с даром прогнозирования - РИА Новости, 06.04.2022
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Косачев назвал Жириновского ярчайшим политиком с даром прогнозирования
Косачев назвал Жириновского ярчайшим политиком с даром прогнозирования - РИА Новости, 06.04.2022
Косачев назвал Жириновского ярчайшим политиком с даром прогнозирования
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский был одним из ярчайших политиков современности с удивительным даром прогнозирования, заявил вице-спикер Совета Федерации РФ... РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T13:51
2022-04-06T13:51
госдума рф
политика
константин косачев
лдпр
владимир жириновский
совет федерации рф
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский был одним из ярчайших политиков современности с удивительным даром прогнозирования, заявил вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев."Это был один из ярчайших политиков современности. Нельзя не признать его компетентности, самостоятельности его мышления и действительно удивительный дар прогнозирования", - сказал он в эфире "России 24".Косачев отметил, что проработал с Жириновским в Госдуме в четырёх созывах."Мы совершенно точно не во всём соглашались, но при всём различии политических позиций нам будет его очень не хватать в современной политической жизни. Это большая утрата для всех нас", - сказал сенатор.
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госдума рф, политика, константин косачев, лдпр, владимир жириновский, совет федерации рф
13:51 06.04.2022
 
Косачев назвал Жириновского ярчайшим политиком с даром прогнозирования

Вице-спикер Совфеда Косачев назвал Жириновского ярчайшим политиком с даром прогнозирования

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредседатель ЛДПР Владимир Жириновский
Председатель ЛДПР Владимир Жириновский - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Председатель ЛДПР Владимир Жириновский
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский был одним из ярчайших политиков современности с удивительным даром прогнозирования, заявил вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев.
"Это был один из ярчайших политиков современности. Нельзя не признать его компетентности, самостоятельности его мышления и действительно удивительный дар прогнозирования", - сказал он в эфире "России 24".
Косачев отметил, что проработал с Жириновским в Госдуме в четырёх созывах.
"Мы совершенно точно не во всём соглашались, но при всём различии политических позиций нам будет его очень не хватать в современной политической жизни. Это большая утрата для всех нас", - сказал сенатор.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступает на всероссийском слете активистов партии ЛДПР в Москве - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
13:24
"Я такой, какой я есть. В этом моя прелесть". Политик Владимир Жириновский
 
Госдума РФПолитикаКонстантин КосачевЛДПРВладимир ЖириновскийСовет Федерации РФ
 
 
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