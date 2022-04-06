https://ria.ru/20220406/zhirinovskiy-1782082196.html
Косачев назвал Жириновского ярчайшим политиком с даром прогнозирования
Косачев назвал Жириновского ярчайшим политиком с даром прогнозирования - РИА Новости, 06.04.2022
Косачев назвал Жириновского ярчайшим политиком с даром прогнозирования
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский был одним из ярчайших политиков современности с удивительным даром прогнозирования, заявил вице-спикер Совета Федерации РФ... РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T13:51
2022-04-06T13:51
2022-04-06T13:51
госдума рф
политика
константин косачев
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владимир жириновский
совет федерации рф
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский был одним из ярчайших политиков современности с удивительным даром прогнозирования, заявил вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев."Это был один из ярчайших политиков современности. Нельзя не признать его компетентности, самостоятельности его мышления и действительно удивительный дар прогнозирования", - сказал он в эфире "России 24".Косачев отметил, что проработал с Жириновским в Госдуме в четырёх созывах."Мы совершенно точно не во всём соглашались, но при всём различии политических позиций нам будет его очень не хватать в современной политической жизни. Это большая утрата для всех нас", - сказал сенатор.
https://ria.ru/20220406/zhirinovskiy-1772078286.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госдума рф, политика, константин косачев, лдпр, владимир жириновский, совет федерации рф
Косачев назвал Жириновского ярчайшим политиком с даром прогнозирования
Вице-спикер Совфеда Косачев назвал Жириновского ярчайшим политиком с даром прогнозирования