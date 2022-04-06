https://ria.ru/20220406/zhirinovskiy-1782082196.html

Косачев назвал Жириновского ярчайшим политиком с даром прогнозирования

Косачев назвал Жириновского ярчайшим политиком с даром прогнозирования - РИА Новости, 06.04.2022

Косачев назвал Жириновского ярчайшим политиком с даром прогнозирования

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский был одним из ярчайших политиков современности с удивительным даром прогнозирования, заявил вице-спикер Совета Федерации РФ... РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T13:51

2022-04-06T13:51

2022-04-06T13:51

госдума рф

политика

константин косачев

лдпр

владимир жириновский

совет федерации рф

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский был одним из ярчайших политиков современности с удивительным даром прогнозирования, заявил вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев."Это был один из ярчайших политиков современности. Нельзя не признать его компетентности, самостоятельности его мышления и действительно удивительный дар прогнозирования", - сказал он в эфире "России 24".Косачев отметил, что проработал с Жириновским в Госдуме в четырёх созывах."Мы совершенно точно не во всём соглашались, но при всём различии политических позиций нам будет его очень не хватать в современной политической жизни. Это большая утрата для всех нас", - сказал сенатор.

https://ria.ru/20220406/zhirinovskiy-1772078286.html

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

госдума рф, политика, константин косачев, лдпр, владимир жириновский, совет федерации рф