https://ria.ru/20220406/zhirinovskiy-1782081218.html

Голос Жириновского очень нужен был бы сейчас, считает Миронов

Голос Жириновского очень нужен был бы сейчас, считает Миронов - РИА Новости, 06.04.2022

Голос Жириновского очень нужен был бы сейчас, считает Миронов

Парламентаризм РФ понес тяжелую утрату со смертью лидера ЛДПР Владимира Жириновского, он был ярким политиком, настоящим патриотом России, бескомпромиссным... РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T13:48

2022-04-06T13:48

2022-04-06T13:48

политика

россия

госдума рф

партия "справедливая россия - за правду"

лдпр

сергей миронов

владимир жириновский

умер владимир жириновский

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Парламентаризм РФ понес тяжелую утрату со смертью лидера ЛДПР Владимира Жириновского, он был ярким политиком, настоящим патриотом России, бескомпромиссным борцом за национальные интересы страны, его голос нужен был бы сейчас, сказал руководитель фракции "Справедливая Россия – За правду" в Госдуме Сергей Миронов."Парламентаризм России понес тяжелую утрату. Яркий политик, настоящий и большой патриот России, бескомпромиссный борец за национальные интересы нашей страны, блестящий, остроумный полемист. Как бы его голос был нужен сейчас - когда наконец-то Россия поднялась из окопов за новый мир", - написал Миронов в своем Telegram-канале.

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, россия, госдума рф, партия "справедливая россия - за правду", лдпр, сергей миронов, владимир жириновский, умер владимир жириновский