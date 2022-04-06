https://ria.ru/20220406/zhirinovskiy-1782079644.html

Бастрыкин назвал Жириновского ярчайшей фигурой российской политики

Бастрыкин назвал Жириновского ярчайшей фигурой российской политики - РИА Новости, 06.04.2022

Бастрыкин назвал Жириновского ярчайшей фигурой российской политики

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин выразил соболезнования родным и близким скончавшегося лидера ЛДПР Владимира Жириновского, назвав его ярчайшей фигурой... РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T13:42

2022-04-06T13:42

2022-04-06T13:42

политика

россия

следственный комитет россии (ск рф)

госдума рф

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владимир жириновский

александр бастрыкин

умер владимир жириновский

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин выразил соболезнования родным и близким скончавшегося лидера ЛДПР Владимира Жириновского, назвав его ярчайшей фигурой отечественной политики. Ранее спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин сообщил, что после тяжелой и продолжительной болезни ушёл из жизни лидер ЛДПР Владимир Жириновский."Владимир Вольфович был ярчайшей фигурой отечественной политики и всей государственной системы. Яркий, смелый, он никогда не боялся говорить правду и всегда выступал с новаторскими идеями.... Его колоссальный опыт в области юриспруденции позволил ему на протяжении долгого времени укреплять государственность и проводить весомую работу на законодательном уровне. Возглавляемая им партия на протяжении более 30 лет является рупором общества и заслужила доверие и авторитет у электората", - говорится в сообщении главы СК РФ в соцсети "ВКонтакте".Бастрыкин отметил, что Жириновский всегда отличался хлесткими, порой даже резкими высказываниями и суждениями, но за этой жесткостью стояли истинное сопереживание и беспокойство за судьбу России, подчеркнув, что лидер ЛДПР всегда чувствовал потенциал РФ.Кроме того, глава СК РФ отметил большую поддержку Жириновского, которую он оказал ведомству по различным законодательным инициативам. "Деятельность Владимира Вольфовича заслужила самую высокую оценку со стороны руководства страны и коллег. Его безвременный уход - тяжелый удар для всего нашего общества. Выражаю глубокие, искренние соболезнования родным и близким в связи с этой невосполнимой утратой", - добавил председатель СК.

https://ria.ru/20220221/zhirinovskiy-1774063923.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, россия, следственный комитет россии (ск рф), госдума рф, лдпр, владимир жириновский, александр бастрыкин, умер владимир жириновский