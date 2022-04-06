https://ria.ru/20220406/zhirinovskiy-1782069864.html

Врачи до последнего боролись за жизнь Жириновского, сообщили в Минздраве

Врачи до последнего боролись за жизнь Жириновского, сообщили в Минздраве - РИА Новости, 06.04.2022

Врачи до последнего боролись за жизнь Жириновского, сообщили в Минздраве

Врачи до последнего боролись за жизнь лидера ЛДПР Владимира Жириновского, оказывая ему всю возможную медицинскую помощь, сообщила пресс-служба Минздрава России. РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T13:34

2022-04-06T13:34

2022-04-06T13:38

общество

владимир жириновский

здоровье - общество

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

умер владимир жириновский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/06/1782062229_0:194:3200:1994_1920x0_80_0_0_e38a4a013d6505015655bd228011bf69.jpg

МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Врачи до последнего боролись за жизнь лидера ЛДПР Владимира Жириновского, оказывая ему всю возможную медицинскую помощь, сообщила пресс-служба Минздрава России."После тяжелой и продолжительной болезни на 76-м году жизни скончался известный политик, общественный деятель Владимир Вольфович Жириновский. Ведущие специалисты, врачи до последнего боролись за его жизнь, оказывая всю возможную в этой ситуации медицинскую помощь", - говорится в сообщении.Министерство здравоохранения выражает соболезнования близким и коллегам Жириновского.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, владимир жириновский, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), умер владимир жириновский