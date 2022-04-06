На Ямале построили более трети от годового плана жилья
На Ямале построили более трети от годового плана жилья — 57 тысяч квадратных метров
Новая квартира
ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 апр - РИА Новости. Более трети от годового плана жилья - 57 тысяч квадратных метров - уже построено в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) в 2022 году, сообщает пресс-служба губернатора региона.
"В первом квартале в округе построено 57 тысяч квадратных метров жилья. Это 36% от запланированного в текущем году объема. Ввод жилья способствует реализации целей национального проекта "Жилье и городская среда" и решению задачи губернатора Ямала Дмитрия Артюхова по расселению 1 миллиона квадратных метров аварийного жилья до 2025 года", - говорится в сообщении.
За три месяца введено 12 многоквартирных домов на 702 квартиры. Еще 150 домов появилось в сфере индивидуального строительства.
"На Ямале продолжается реализация всех мер жилищной поддержки. Действующие программы и льготная ипотека помогают решать жилищные вопросы жителям округа, несмотря на непростую экономическую ситуацию", – приводятся в сообщении слова первого заместителя директора департамента строительства и жилищной политики округа Тимофея Савиных.
Власти отмечают, что строительство комфортного и современного жилья – одна из главных задач правительства региона. Губернатор Дмитрий Артюхов подчеркивал, что для ее выполнения, как и для других приоритетных задач, на федеральном и региональном уровне разрабатываются механизмы, которые позволяют гибко реагировать на сложившуюся ситуацию.
Сейчас на Ямале возводится порядка 170 многоквартирных домов площадью более полумиллиона квадратных метров.
Строятся пять крупных микрорайонов со всей необходимой инфраструктурой в Салехарде, Новом Уренгое, Тарко-Сале, Губкинском, а также Тазовском районе. В планах - строительство новых домов в Ноябрьске и Муравленко, уточняет пресс-служба.