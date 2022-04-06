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На Ямале построили более трети от годового плана жилья - РИА Новости, 06.04.2022
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Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
https://ria.ru/20220406/zhile-1782139331.html
На Ямале построили более трети от годового плана жилья
На Ямале построили более трети от годового плана жилья - РИА Новости, 06.04.2022
На Ямале построили более трети от годового плана жилья
Более трети от годового плана жилья - 57 тысяч квадратных метров - уже построено в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) в 2022 году, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T17:09
2022-04-06T17:09
ямало-ненецкий автономный округ
жилье
дмитрий артюхов
тазовский район
губкинский
тарко-сале
общество
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 апр - РИА Новости. Более трети от годового плана жилья - 57 тысяч квадратных метров - уже построено в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) в 2022 году, сообщает пресс-служба губернатора региона."В первом квартале в округе построено 57 тысяч квадратных метров жилья. Это 36% от запланированного в текущем году объема. Ввод жилья способствует реализации целей национального проекта "Жилье и городская среда" и решению задачи губернатора Ямала Дмитрия Артюхова по расселению 1 миллиона квадратных метров аварийного жилья до 2025 года", - говорится в сообщении.За три месяца введено 12 многоквартирных домов на 702 квартиры. Еще 150 домов появилось в сфере индивидуального строительства."На Ямале продолжается реализация всех мер жилищной поддержки. Действующие программы и льготная ипотека помогают решать жилищные вопросы жителям округа, несмотря на непростую экономическую ситуацию", – приводятся в сообщении слова первого заместителя директора департамента строительства и жилищной политики округа Тимофея Савиных.Власти отмечают, что строительство комфортного и современного жилья – одна из главных задач правительства региона. Губернатор Дмитрий Артюхов подчеркивал, что для ее выполнения, как и для других приоритетных задач, на федеральном и региональном уровне разрабатываются механизмы, которые позволяют гибко реагировать на сложившуюся ситуацию.Сейчас на Ямале возводится порядка 170 многоквартирных домов площадью более полумиллиона квадратных метров.Строятся пять крупных микрорайонов со всей необходимой инфраструктурой в Салехарде, Новом Уренгое, Тарко-Сале, Губкинском, а также Тазовском районе. В планах - строительство новых домов в Ноябрьске и Муравленко, уточняет пресс-служба.
https://ria.ru/20220317/podderzhka-1778655263.html
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тазовский район
губкинский
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жилье, дмитрий артюхов, тазовский район, губкинский, тарко-сале, общество, ямало-ненецкий автономный округ (янао)
17:09 06.04.2022
 
На Ямале построили более трети от годового плана жилья

На Ямале построили более трети от годового плана жилья — 57 тысяч квадратных метров

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкНовая квартира
Новая квартира - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 апр - РИА Новости. Более трети от годового плана жилья - 57 тысяч квадратных метров - уже построено в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) в 2022 году, сообщает пресс-служба губернатора региона.
"В первом квартале в округе построено 57 тысяч квадратных метров жилья. Это 36% от запланированного в текущем году объема. Ввод жилья способствует реализации целей национального проекта "Жилье и городская среда" и решению задачи губернатора Ямала Дмитрия Артюхова по расселению 1 миллиона квадратных метров аварийного жилья до 2025 года", - говорится в сообщении.
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Предприятия рыбодобывающего комплекса Ямала получат господдержку
За три месяца введено 12 многоквартирных домов на 702 квартиры. Еще 150 домов появилось в сфере индивидуального строительства.
"На Ямале продолжается реализация всех мер жилищной поддержки. Действующие программы и льготная ипотека помогают решать жилищные вопросы жителям округа, несмотря на непростую экономическую ситуацию", – приводятся в сообщении слова первого заместителя директора департамента строительства и жилищной политики округа Тимофея Савиных.
Власти отмечают, что строительство комфортного и современного жилья – одна из главных задач правительства региона. Губернатор Дмитрий Артюхов подчеркивал, что для ее выполнения, как и для других приоритетных задач, на федеральном и региональном уровне разрабатываются механизмы, которые позволяют гибко реагировать на сложившуюся ситуацию.
Сейчас на Ямале возводится порядка 170 многоквартирных домов площадью более полумиллиона квадратных метров.
Строятся пять крупных микрорайонов со всей необходимой инфраструктурой в Салехарде, Новом Уренгое, Тарко-Сале, Губкинском, а также Тазовском районе. В планах - строительство новых домов в Ноябрьске и Муравленко, уточняет пресс-служба.
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11 марта, 17:11Ямало-Ненецкий автономный округ
Шесть практик городской среды из ЯНАО вошли в число лучших в Арктике
 
Ямало-Ненецкий автономный округЖильеДмитрий АртюховТазовский районГубкинскийТарко-СалеОбществоЯмало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)
 
 
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