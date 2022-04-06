https://ria.ru/20220406/zhile-1782139331.html

На Ямале построили более трети от годового плана жилья

На Ямале построили более трети от годового плана жилья - РИА Новости, 06.04.2022

На Ямале построили более трети от годового плана жилья

Более трети от годового плана жилья - 57 тысяч квадратных метров - уже построено в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) в 2022 году, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T17:09

2022-04-06T17:09

2022-04-06T17:09

ямало-ненецкий автономный округ

жилье

дмитрий артюхов

тазовский район

губкинский

тарко-сале

общество

ямало-ненецкий автономный округ (янао)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156015/16/1560151617_0:191:2961:1857_1920x0_80_0_0_050e30e0c99422a0209c41cb7ba44302.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 апр - РИА Новости. Более трети от годового плана жилья - 57 тысяч квадратных метров - уже построено в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) в 2022 году, сообщает пресс-служба губернатора региона."В первом квартале в округе построено 57 тысяч квадратных метров жилья. Это 36% от запланированного в текущем году объема. Ввод жилья способствует реализации целей национального проекта "Жилье и городская среда" и решению задачи губернатора Ямала Дмитрия Артюхова по расселению 1 миллиона квадратных метров аварийного жилья до 2025 года", - говорится в сообщении.За три месяца введено 12 многоквартирных домов на 702 квартиры. Еще 150 домов появилось в сфере индивидуального строительства."На Ямале продолжается реализация всех мер жилищной поддержки. Действующие программы и льготная ипотека помогают решать жилищные вопросы жителям округа, несмотря на непростую экономическую ситуацию", – приводятся в сообщении слова первого заместителя директора департамента строительства и жилищной политики округа Тимофея Савиных.Власти отмечают, что строительство комфортного и современного жилья – одна из главных задач правительства региона. Губернатор Дмитрий Артюхов подчеркивал, что для ее выполнения, как и для других приоритетных задач, на федеральном и региональном уровне разрабатываются механизмы, которые позволяют гибко реагировать на сложившуюся ситуацию.Сейчас на Ямале возводится порядка 170 многоквартирных домов площадью более полумиллиона квадратных метров.Строятся пять крупных микрорайонов со всей необходимой инфраструктурой в Салехарде, Новом Уренгое, Тарко-Сале, Губкинском, а также Тазовском районе. В планах - строительство новых домов в Ноябрьске и Муравленко, уточняет пресс-служба.

https://ria.ru/20220317/podderzhka-1778655263.html

https://ria.ru/20220311/arktika-1777708246.html

тазовский район

губкинский

тарко-сале

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

жилье, дмитрий артюхов, тазовский район, губкинский, тарко-сале, общество, ямало-ненецкий автономный округ (янао)