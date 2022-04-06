https://ria.ru/20220406/zhaloby-1782034746.html
Жалоб в Росздравнадзор по обеспечению L-тироксином уже не поступает
Жалоб в Росздравнадзор по обеспечению L-тироксином уже не поступает - РИА Новости, 06.04.2022
Жалоб в Росздравнадзор по обеспечению L-тироксином уже не поступает
Жалоб по обеспечению препаратом для лечения щитовидной железы L-тироксин уже не поступает, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T11:24
2022-04-06T11:24
2022-04-06T11:24
россия
здоровье - общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
михаил мурашко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/12/1601784512_0:0:3299:1857_1920x0_80_0_0_d0034da8577535231e26ecd508c2578d.jpg
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Жалоб по обеспечению препаратом для лечения щитовидной железы L-тироксин уже не поступает, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Сегодня Росздравнадзор констатирует, что жалоб по обеспечению L-тироксином уже не поступает, все логистические цепочки (восстановлены) и оптовики направили препараты в достаточном количестве в субъекты РФ",- сказал Мурашко журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости.Он уточнил, что из-за ажиотажного спроса в марте было продано в пять раз больше данного препарата, чем обычно, хотя заболеваемость и количество пациентов остались прежними. В создании таких запасов не было нужды, отметил министр.Ранее сообщалось, что Минздрав России зарегистрировал отечественный препарат для лечения щитовидной железы L-тироксин.
https://ria.ru/20220404/lekarstva-1781744007.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/12/1601784512_730:58:3299:1985_1920x0_80_0_0_a62e6a85121b692d0c9e8dbe974ab75b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), михаил мурашко
Жалоб в Росздравнадзор по обеспечению L-тироксином уже не поступает
Глава Минздрава Мурашко: жалоб по обеспечению препаратом L-тироксин уже не поступает
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Жалоб по обеспечению препаратом для лечения щитовидной железы L-тироксин уже не поступает, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Сегодня Росздравнадзор констатирует, что жалоб по обеспечению L-тироксином уже не поступает, все логистические цепочки (восстановлены) и оптовики направили препараты в достаточном количестве в субъекты РФ",- сказал Мурашко журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости.
Он уточнил, что из-за ажиотажного спроса в марте было продано в пять раз больше данного препарата, чем обычно, хотя заболеваемость и количество пациентов остались прежними. В создании таких запасов не было нужды, отметил министр.
Ранее сообщалось, что Минздрав России зарегистрировал отечественный препарат для лечения щитовидной железы L-тироксин.