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Жалоб в Росздравнадзор по обеспечению L-тироксином уже не поступает - РИА Новости, 06.04.2022
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Жалоб в Росздравнадзор по обеспечению L-тироксином уже не поступает
Жалоб в Росздравнадзор по обеспечению L-тироксином уже не поступает - РИА Новости, 06.04.2022
Жалоб в Росздравнадзор по обеспечению L-тироксином уже не поступает
Жалоб по обеспечению препаратом для лечения щитовидной железы L-тироксин уже не поступает, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T11:24
2022-04-06T11:24
россия
здоровье - общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
михаил мурашко
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Жалоб по обеспечению препаратом для лечения щитовидной железы L-тироксин уже не поступает, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Сегодня Росздравнадзор констатирует, что жалоб по обеспечению L-тироксином уже не поступает, все логистические цепочки (восстановлены) и оптовики направили препараты в достаточном количестве в субъекты РФ",- сказал Мурашко журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости.Он уточнил, что из-за ажиотажного спроса в марте было продано в пять раз больше данного препарата, чем обычно, хотя заболеваемость и количество пациентов остались прежними. В создании таких запасов не было нужды, отметил министр.Ранее сообщалось, что Минздрав России зарегистрировал отечественный препарат для лечения щитовидной железы L-тироксин.
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россия, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), михаил мурашко
11:24 06.04.2022
 
Жалоб в Росздравнадзор по обеспечению L-тироксином уже не поступает

Глава Минздрава Мурашко: жалоб по обеспечению препаратом L-тироксин уже не поступает

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПокупатели в аптеке
Покупатели в аптеке - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Покупатели в аптеке
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Жалоб по обеспечению препаратом для лечения щитовидной железы L-тироксин уже не поступает, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Сегодня Росздравнадзор констатирует, что жалоб по обеспечению L-тироксином уже не поступает, все логистические цепочки (восстановлены) и оптовики направили препараты в достаточном количестве в субъекты РФ",- сказал Мурашко журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости.
Он уточнил, что из-за ажиотажного спроса в марте было продано в пять раз больше данного препарата, чем обычно, хотя заболеваемость и количество пациентов остались прежними. В создании таких запасов не было нужды, отметил министр.
Ранее сообщалось, что Минздрав России зарегистрировал отечественный препарат для лечения щитовидной железы L-тироксин.
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РоссияЗдоровье - ОбществоМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Михаил Мурашко
 
 
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