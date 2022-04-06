https://ria.ru/20220406/zhaloby-1782034746.html

Жалоб в Росздравнадзор по обеспечению L-тироксином уже не поступает

Жалоб в Росздравнадзор по обеспечению L-тироксином уже не поступает - РИА Новости, 06.04.2022

Жалоб в Росздравнадзор по обеспечению L-тироксином уже не поступает

Жалоб по обеспечению препаратом для лечения щитовидной железы L-тироксин уже не поступает, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T11:24

2022-04-06T11:24

2022-04-06T11:24

россия

здоровье - общество

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

михаил мурашко

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Жалоб по обеспечению препаратом для лечения щитовидной железы L-тироксин уже не поступает, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Сегодня Росздравнадзор констатирует, что жалоб по обеспечению L-тироксином уже не поступает, все логистические цепочки (восстановлены) и оптовики направили препараты в достаточном количестве в субъекты РФ",- сказал Мурашко журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости.Он уточнил, что из-за ажиотажного спроса в марте было продано в пять раз больше данного препарата, чем обычно, хотя заболеваемость и количество пациентов остались прежними. В создании таких запасов не было нужды, отметил министр.Ранее сообщалось, что Минздрав России зарегистрировал отечественный препарат для лечения щитовидной железы L-тироксин.

https://ria.ru/20220404/lekarstva-1781744007.html

россия

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), михаил мурашко