https://ria.ru/20220406/zelenskiy-1782047261.html

В Сети высмеяли идею Зеленского превратить Украину в "большой Израиль"

В Сети высмеяли идею Зеленского превратить Украину в "большой Израиль" - РИА Новости, 06.04.2022

В Сети высмеяли идею Зеленского превратить Украину в "большой Израиль"

Читатели израильской газеты Haaretz оценили высказывания президента Владимира Зеленского о желании превратить Украину в "большой Израиль со своим собственным... РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T12:20

2022-04-06T12:20

2022-04-06T13:02

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украина

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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Читатели израильской газеты Haaretz оценили высказывания президента Владимира Зеленского о желании превратить Украину в "большой Израиль со своим собственным лицом", которые ранее прозвучали на брифинге для прессы.По мнению комментаторов, мысли украинского лидера о следовании израильскому примеру в особом внимании к безопасности мало сочетаются с действительностью."Все, что нужно было делать этому дураку, — держаться подальше от НАТО и контролировать нацистский элемент в Вооруженных силах. Вместо этого он позволил разнести свою страну на куски, а теперь хочет заверить, что не вступит в НАТО", — возмутился юзер с ником Aurangzeb Iqbal."Ой-вей. Как долго продержится демократия в полицейском государстве?" — поинтересовался Lois Pearlman."Ничего нового. Зеленский подражает Израилю с тех пор, как пришел к власти. Он относится к русскоязычным в Украине так же, как Израиль относится к палестинцам", — написал пользователь Davison.Читатель с ником Will, в свою очередь, напомнил, что президент Украины "пытается играть в Рэмбо", пока Израиль стремится договариваться с арабскими соседями, понимая, что "меч далеко не протянешь, даже на разношерстных палестинцев".Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Россия и Украина с 28 февраля проводят переговоры в очном формате и по видеосвязи. Между делегациями состоялись несколько встреч в Белоруссии и Стамбуле. На фоне обсуждения будущего соглашения Зеленский требует предоставить Киеву гарантии безопасности со стороны международной коалиции.

https://ria.ru/20220406/zelenskiy-1782013453.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, израиль, украина, нато, ситуация в днр и лнр