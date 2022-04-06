12:20 06.04.2022 (обновлено: 13:02 06.04.2022)
В Сети высмеяли идею Зеленского превратить Украину в "большой Израиль"
Читатели Haaretz: желание Зеленского сделать из Украины большой Израиль нереально
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПрезидент Украины Владимир Зеленский во время телеобращения
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Президент Украины Владимир Зеленский во время телеобращения
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Читатели израильской газеты Haaretz оценили высказывания президента Владимира Зеленского о желании превратить Украину в "большой Израиль со своим собственным лицом", которые ранее прозвучали на брифинге для прессы.
По мнению комментаторов, мысли украинского лидера о следовании израильскому примеру в особом внимании к безопасности мало сочетаются с действительностью.
"Все, что нужно было делать этому дураку, — держаться подальше от НАТО и контролировать нацистский элемент в Вооруженных силах. Вместо этого он позволил разнести свою страну на куски, а теперь хочет заверить, что не вступит в НАТО", — возмутился юзер с ником Aurangzeb Iqbal.
"Ой-вей. Как долго продержится демократия в полицейском государстве?" — поинтересовался Lois Pearlman.
"Ничего нового. Зеленский подражает Израилю с тех пор, как пришел к власти. Он относится к русскоязычным в Украине так же, как Израиль относится к палестинцам", — написал пользователь Davison.
Читатель с ником Will, в свою очередь, напомнил, что президент Украины "пытается играть в Рэмбо", пока Израиль стремится договариваться с арабскими соседями, понимая, что "меч далеко не протянешь, даже на разношерстных палестинцев".
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Россия и Украина с 28 февраля проводят переговоры в очном формате и по видеосвязи. Между делегациями состоялись несколько встреч в Белоруссии и Стамбуле. На фоне обсуждения будущего соглашения Зеленский требует предоставить Киеву гарантии безопасности со стороны международной коалиции.