https://ria.ru/20220406/zelenskiy-1782046529.html
Песков ответил на вопрос о характеристиках Москвы в адрес Зеленского
Песков ответил на вопрос о характеристиках Москвы в адрес Зеленского - РИА Новости, 06.04.2022
Песков ответил на вопрос о характеристиках Москвы в адрес Зеленского
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал характеристики в адрес Владимира Зеленского со стороны Москвы: непонятно, что "он пьет, что он... РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T12:18
2022-04-06T12:18
2022-04-06T12:18
обострение ситуации в днр и лнр
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владимир зеленский
дмитрий песков
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ПАРИЖ, 6 апр – РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал характеристики в адрес Владимира Зеленского со стороны Москвы: непонятно, что "он пьет, что он курит"."Много журналистов изучают его (Зеленского) речи. Это президент Украины, но мы не знаем, что он использует, что он пьет, что он курит", - сказал Песков в интервью французскому телеканалу LCI.Пресс-секретарь президента РФ говорил на английском языке, его слова транслировали в переводе на французский.
https://radiosputnik.ria.ru/20220406/zakharova-1782027524.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, в мире, владимир зеленский, дмитрий песков
Песков ответил на вопрос о характеристиках Москвы в адрес Зеленского
Песков о характеристиках Москвы в адрес Зеленского: непонятно, что он пьет, что он курит