https://ria.ru/20220406/zelenskiy-1782046529.html

Песков ответил на вопрос о характеристиках Москвы в адрес Зеленского

Песков ответил на вопрос о характеристиках Москвы в адрес Зеленского - РИА Новости, 06.04.2022

Песков ответил на вопрос о характеристиках Москвы в адрес Зеленского

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал характеристики в адрес Владимира Зеленского со стороны Москвы: непонятно, что "он пьет, что он... РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T12:18

2022-04-06T12:18

2022-04-06T12:18

обострение ситуации в днр и лнр

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в мире

владимир зеленский

дмитрий песков

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ПАРИЖ, 6 апр – РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал характеристики в адрес Владимира Зеленского со стороны Москвы: непонятно, что "он пьет, что он курит"."Много журналистов изучают его (Зеленского) речи. Это президент Украины, но мы не знаем, что он использует, что он пьет, что он курит", - сказал Песков в интервью французскому телеканалу LCI.Пресс-секретарь президента РФ говорил на английском языке, его слова транслировали в переводе на французский.

https://radiosputnik.ria.ru/20220406/zakharova-1782027524.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

россия, украина, в мире, владимир зеленский, дмитрий песков