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Песков ответил на вопрос о характеристиках Москвы в адрес Зеленского - РИА Новости, 06.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220406/zelenskiy-1782046529.html
Песков ответил на вопрос о характеристиках Москвы в адрес Зеленского
Песков ответил на вопрос о характеристиках Москвы в адрес Зеленского - РИА Новости, 06.04.2022
Песков ответил на вопрос о характеристиках Москвы в адрес Зеленского
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал характеристики в адрес Владимира Зеленского со стороны Москвы: непонятно, что "он пьет, что он... РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T12:18
2022-04-06T12:18
обострение ситуации в днр и лнр
россия
украина
в мире
владимир зеленский
дмитрий песков
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ПАРИЖ, 6 апр – РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал характеристики в адрес Владимира Зеленского со стороны Москвы: непонятно, что "он пьет, что он курит"."Много журналистов изучают его (Зеленского) речи. Это президент Украины, но мы не знаем, что он использует, что он пьет, что он курит", - сказал Песков в интервью французскому телеканалу LCI.Пресс-секретарь президента РФ говорил на английском языке, его слова транслировали в переводе на французский.
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россия, украина, в мире, владимир зеленский, дмитрий песков
12:18 06.04.2022
 
Песков ответил на вопрос о характеристиках Москвы в адрес Зеленского

Песков о характеристиках Москвы в адрес Зеленского: непонятно, что он пьет, что он курит

© REUTERS / Ukrainian Presidential Press ServiceПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
© REUTERS / Ukrainian Presidential Press Service
Президент Украины Владимир Зеленский
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ПАРИЖ, 6 апр – РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал характеристики в адрес Владимира Зеленского со стороны Москвы: непонятно, что "он пьет, что он курит".
"Много журналистов изучают его (Зеленского) речи. Это президент Украины, но мы не знаем, что он использует, что он пьет, что он курит", - сказал Песков в интервью французскому телеканалу LCI.
Пресс-секретарь президента РФ говорил на английском языке, его слова транслировали в переводе на французский.
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
10:46Сказано в эфире
Захарова предложила Зеленскому "самораспуститься"
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРРоссияУкраинаВ миреВладимир ЗеленскийДмитрий Песков
 
 
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