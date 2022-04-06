https://ria.ru/20220406/zelenskiy-1782035488.html

Песков отверг сообщения о планах российских властей убить Зеленского

Песков отверг сообщения о планах российских властей убить Зеленского - РИА Новости, 06.04.2022

Песков отверг сообщения о планах российских властей убить Зеленского

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг сообщения о том, что якобы российские власти хотят убить Владимира Зеленского. РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T11:26

2022-04-06T11:26

2022-04-06T12:19

россия

дмитрий песков

в мире

украина

владимир зеленский

донбасс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751616055_0:147:3050:1863_1920x0_80_0_0_225629dbed7d99c2055654d3e8aa0bde.jpg

ПАРИЖ, 6 апр – РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг сообщения о том, что якобы российские власти хотят убить Владимира Зеленского."Нет, это неправда", - сказал Песков в интервью телеканалу французскому телеканалу LCI, отвечая на соответствующий вопрос.Он также опроверг информацию о том, что власти РФ якобы собирались свергнуть Зеленского.Пресс-секретарь президента РФ говорил на английском языке, его слова транслировали в переводе на французский.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220406/zelenskiy-1782013453.html

https://ria.ru/20220406/kiev-1782035778.html

россия

украина

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, дмитрий песков, в мире, украина, владимир зеленский, донбасс