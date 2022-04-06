Рейтинг@Mail.ru
Песков отверг сообщения о планах российских властей убить Зеленского - РИА Новости, 06.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220406/zelenskiy-1782035488.html
Песков отверг сообщения о планах российских властей убить Зеленского
Песков отверг сообщения о планах российских властей убить Зеленского - РИА Новости, 06.04.2022
Песков отверг сообщения о планах российских властей убить Зеленского
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг сообщения о том, что якобы российские власти хотят убить Владимира Зеленского. РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T11:26
2022-04-06T12:19
россия
дмитрий песков
в мире
украина
владимир зеленский
донбасс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751616055_0:147:3050:1863_1920x0_80_0_0_225629dbed7d99c2055654d3e8aa0bde.jpg
ПАРИЖ, 6 апр – РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг сообщения о том, что якобы российские власти хотят убить Владимира Зеленского."Нет, это неправда", - сказал Песков в интервью телеканалу французскому телеканалу LCI, отвечая на соответствующий вопрос.Он также опроверг информацию о том, что власти РФ якобы собирались свергнуть Зеленского.Пресс-секретарь президента РФ говорил на английском языке, его слова транслировали в переводе на французский.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220406/zelenskiy-1782013453.html
https://ria.ru/20220406/kiev-1782035778.html
россия
украина
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751616055_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_fb478e60a1f509d0c94166972baa83b4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, дмитрий песков, в мире, украина, владимир зеленский, донбасс
11:26 06.04.2022 (обновлено: 12:19 06.04.2022)
 
Песков отверг сообщения о планах российских властей убить Зеленского

Пресс-секретарь Песков отверг сообщения о планах российских властей убить Зеленского

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 6 апр – РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг сообщения о том, что якобы российские власти хотят убить Владимира Зеленского.
"Нет, это неправда", - сказал Песков в интервью телеканалу французскому телеканалу LCI, отвечая на соответствующий вопрос.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
09:18Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Захарова предложила Зеленскому самораспуститься
Он также опроверг информацию о том, что власти РФ якобы собирались свергнуть Зеленского.
"Это абсолютная неправда. Мы никогда не говорили об оккупации Украины", - подчеркнул Песков.
Пресс-секретарь президента РФ говорил на английском языке, его слова транслировали в переводе на французский.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Заместитель руководителя администрации президента — пресс-секретарь президента Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
11:29Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В Кремле назвали отвод сил из Киевской области жестом доброй воли
 
РоссияДмитрий ПесковВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийДонбасс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала