11:26 06.04.2022 (обновлено: 12:19 06.04.2022)
Песков отверг сообщения о планах российских властей убить Зеленского
Пресс-секретарь Песков отверг сообщения о планах российских властей убить Зеленского
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
ПАРИЖ, 6 апр – РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг сообщения о том, что якобы российские власти хотят убить Владимира Зеленского.
"Нет, это неправда", - сказал Песков в интервью телеканалу французскому телеканалу LCI, отвечая на соответствующий вопрос.
Он также опроверг информацию о том, что власти РФ якобы собирались свергнуть Зеленского.
"Это абсолютная неправда. Мы никогда не говорили об оккупации Украины", - подчеркнул Песков.
Пресс-секретарь президента РФ говорил на английском языке, его слова транслировали в переводе на французский.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.